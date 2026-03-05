La Junta tiene en marcha las obras de emergencia en todas las carreteras afectadas por las borrascas

La Junta ya tiene en marcha la práctica totalidad de las obras de emergencia en las carreteras afectadas por el tren de borrascas. Así lo ha indicado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante la comisión celebrada en el Parlamento de Andalucía, donde ha detallado el destino de la partida de 535 millones para el arreglo de las carreteras, a la vez que ha asegurado, en relación a las obras de emergencia, que “un 30% estarán terminadas en cuatro meses”. Díaz ha destacado el esfuerzo realizado por el Gobierno andaluz: “No hemos perdido ni un solo segundo. Estamos trabajando las 24 horas del día de forma ininterrumpida desde que comenzó el temporal, siendo nuestro principal objetivo el de restablecer la situación en el menor tiempo posible”, ha subrayado, para afirmar seguidamente que “gracias a este gran esfuerzo se han conseguido reabrir al tráfico 25 carreteras”.

Asimismo, ha resaltado la actuación coordinada los días previos a las lluvias, lo que posibilitó poder anticiparse y evitar daños mayores. “Andalucía cuenta con un gobierno previsor que actúa siempre con planificación, anticipación y responsabilidad. Ante los problemas actuamos y ponemos todos los medios y recursos a nuestro alcance para ofrecer soluciones”, ha señalado la consejera haciendo referencia al Plan Andalucía Actúa puesto en marcha por la Junta para dar respuesta a aquellos municipios y vecinos afectados por el temporal. “Un plan a través del cual hemos movilizado 1.780 millones de euros de recursos propios para afrontar la recuperación de Andalucía, de los cuales, 535 millones irán destinados a reparar las incidencias ocurridas en las carreteras de titularidad autonómica”, ha añadido.

Según ha explicado Rocío Díaz, se va a actuar en 1.000 kilómetros de vías y autovías, y ya hay puesta en marcha una primera fase de actuaciones urgentes con una inversión provisional de 283 millones de euros, un presupuesto que “está abierto a que nuevas circunstancias puedan llegar en las carreteras de nuestra comunidad autónoma, de nuestra red viaria de carreteras y tengamos que afrontarlas. Con este montante se están realizando 45 contratos de emergencia para carreteras en las ocho provincias.

Rocío Díaz ha desglosado la inversión destinada a obras de emergencia en cada una de las provincias para reparar las carreteras afectadas, siendo las más afectadas Cádiz y Málaga, donde se han destinado 107 y 47 millones de euros. Le sigue la provincia de Jaén, con 37 millones, Granada, con 35 millones y Córdoba, donde se va a invertir 30 millones de euros. Por el contrario, las provincias menos afectadas, según ha expuesto Díaz, han sido Sevilla, donde se destinan casi 19 millones de euros, Huelva, con cerca de 6 millones y, por último, la provincia de Almería, donde al final se va a emplear una partida de 1,5 millones de euros para actuar en la carretera A-1075 por un terraplén que se ha caído, afectando a los municipios de Alhabia y Alhama.

La consejera de Fomento ha señalado que el Gobierno andaluz no sólo se preocupa de las carreteras andaluzas ahora a raíz del temporal, y en este sentido ha recordado el “lamentable estado en el que nos encontramos las carreteras andaluzas”. “Casi el 40% de las carreteras andaluzas, 4.165 kilómetros, necesitaban una actuación inmediata cuando llegamos”, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que, de los 35 contratos de conservación existentes, 32 estaban caducados a punto de caducar. “Ante esta situación en el Gobierno de Juanma Moreno nos pusimos manos a la obra e invertimos 221 millones de euros para la renovación de los contratos”, ha remarcado.

Rocío Díaz ha explicado también ha explicado que a esta primera fase hay que sumar, además, una segunda fase para reforzar los firmes de las carreteras, con una partida extraordinaria de 222 millones, a la que hay que añadir a su vez los 151 millones que se licitaron a principio de año para arreglos de asfalto y que empezarán a ejecutarse el próximo mes de mayo.