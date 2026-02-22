Las lluvias destapan una endémica falta de mantenimiento en las carreteras de Andalucía

Las borrascas que afectaron a la práctica totalidad de la comunidad autónoma a lo largo del último mes, no le han sentado nada bien a las carreteras andaluzas. En cualquier caso, ya estaban mal. Un repaso a la geografía viaria de Andalucía es un rosario interminable de puntos negros, malas o nulas conexiones entre ellas, falta de infraestructuras vitales y, sobre todo, una falta de mantenimiento sin resolver. Ya estaban mal y ahora han empeorado. Los planes de las dos administraciones incluyen arreglos para reparar los daños. Lo que necesitan es un plan de mejora que no puede esperar a la llegada de otro temporal.

Un caso especial es la AP-4 que enlaza Sevilla y Cádiz. Tras el fin del peaje en 2020, ha entrado en un callejón sin salida en el que se buscan soluciones para un mal endémico. Sencillamente, ahora se tarda el doble. La propuesta de tres carriles en el tramo de 34,4 kilómetros entre Dos Hermanas y Las Cabezas no estará al menos hasta 2030. Es un tramo en el que se resume el estado de las carreteras de la comunidad; el firme soporta cada vez más circulación, los atascos son cada vez más frecuentes y los tiempos se dilatan hasta la exasperación. No es el único.Cada provincia tiene los suyos.

Sevilla

Sevilla ha contado los socavones en las vías estatales que han sido más intensos en la SE-31 que conecta la la SE-40 con la SE-30 y con el Puerto. La Junta ha destinado a Sevilla 17,5 millones para reparación de carreteras levantadas por los recientes temporales, la segunda partida más baja de la primera fase del plan de choque urgente. El Ministerio de Transportes únicamente anunció que la SE-31 será la primera en someterse a labores de reparación.

Antes de estas borrascas, el firme de varias de las principales carreteras de Sevilla se había reparado en los tramos en peor estado debido a las intensas lluvias de marzo de 2025. En la A-92 (Junta) se han reformado más de 40 kilómetros de forma integral de Sevilla a Alcalá, de Arahal a Paradas y en Puebla de Cazalla. En las vías que dependen del Estado, se repararon el año pasado tramos de las autovías A-66, A-4 (Autovía del Sur) y A-49 (Autovía del V Centenario) afectadas por el paso de varias borrascas con 4,8 millones de euros de fondos de emergencia. Se actuó en distintos tramos a lo largo de casi 70 kilómetros de la A-66, de 131 de la A-4 y de los primeros 31 de la A-49. El año pasado también se actuó en la SE-30 y la N-630 en el entono de Triana y de los municipios de Camas y Santiponce. La Junta está mejorando la gestión de la conservación de sus carreteas con un contrato de digitalización que formalizó el 18 de abril de 2024 por importe de 772.343 euros (IVA incluido) y con un plazo de ejecución de 28 meses que se cumplen este verano.

Firme en mal estado de una de las vías principales de Andalucía, la Jerez-Los Barrios. / Miguel Ángel González

Cádiz

Cádiz puede ser la provincia que presenta más desperfectos en su red viaria. Estos daños ya eran visibles antes de las últimas borrascas que han azotado con fuerza a este rincón andaluz, y ahora se han acrecentado en casi todas las comarcas, con un protagonismo especial para las carreteras de la Sierra y en algunas del Campo de Gibraltar. La Diputación empezó a adoptar medidas de emergencia desde el 4, día en el que comenzó la etapa más dura del tren de borrascas. Hasta el momento esta institución ha invertido 2,1 millones de euros en la red de carreteras provinciales mediante el procedimiento de emergencia y para que municipios no queden aislados. Esto último se ha logrado en muchas poblaciones, pero no en todas. Benamahoma, una pedanía de Grazalema, superó las dos semanas de encierro. La vía que conecta con este enclave ha sufrido desprendimientos de relevancia tanto en la zona inferior, la que sube desde El Bosque, como en la parte superior, la que proviene de Grazalema. Otras localidades como Alcalá del Valle, Torre Alháquime, Jimena de la Frontera o San Martín del Tesorillo también sufrieron cortes similares en sus principales vías de acceso, aunque las obras han permitido al menos contar con un punto de entrada y salida que garantice la movilidad.

La fuerza de las lluvias ha ocasionado roturas totales en algunas carreteras, desprendimientos en los taludes pero también daños en el asfaltado en numerosos puntos de la red viaria gaditana. Las carreteras más importantes, las que competen al Estado y a la Junta de Andalucía, no han sufrido daños considerables, salvo los desperfectos localizados en uno de los túneles de la autovía Jerez-Los Barrios, el de Valdeinfierno. No obstante, el mal estado de conservación de estas carreteras ya era visible desde mucho antes de que llegaran estos últimos temporales. Tanto el Gobierno central como la Junta vienen anunciando importantes inversiones para la recuperación del asfaltado en gran parte de sus viales, pero esas mejoras o no han llegado aún o han sido ínfimas, porque el pésimo estado de conservación continúa estando generalizada.

Mención aparte merece la autovía que conecta Jerez con Sanlúcar de Barrameda, construida por la Junta hace ahora 20 años y que presenta un aspecto tercermundista en muchos de sus tramos. La situación más preocupante se localiza entre los kilómetros 11 y 17, donde los toboganes y los desniveles surgidos en la calzada encierran tal peligrosidad que la Junta se ha visto obligada a reducir la velocidad máxima a apenas 80 kilómetros por hora en plena autovía. La Administración andaluza no para de repetir que esa carretera está mal diseñada y construida desde su origen.

Daños en la A-7 en la provincia de Málaga. / M. H.

Málaga

La principal carretera en la provincia de Málaga, la que la vertebra de este a oeste, la A7, muestra un estado preocupante en varios de sus puntos. Recientemente, la alcaldesa de Mijas, denunciaba con preocupación la existencia de baches y socavones en distintos puntos de la vía a su paso por la localidad. Pero no sólo se presentan en esta zona, también en Estepona o Marbella.

En Estepona, el Ayuntamiento llegó a contabilizar 300 puntos donde es necesaria intervención. Denunciaba a su vez el alcalde que la respuesta del Ejecutivo es que aún no lo van a solucionar. El Gobierno afirma conocer “las incidencias que presenta al firme en determinados tramos de dicha vía”, así como “las molestias que esta situación puede ocasionar a los usuarios”. Sin embargo, reconoce que el proyecto para la “rehabilitación integral del firme a su paso por Estepona, Casares y Manilva” está aún “en fase de redacción”. Eso sí, el pasado mes de abril licitó en abril un contrato por 24,68 millones de euros para la conservación y explotación de 122,76 kilómetros de carreteras de titularidad estatal.

Málaga sigue teniendo once carreteras cerradas: cinco de titularidad de la Junta y otras seis de Diputación, por los efectos de los temporales. A esto hay que sumar otras dos que no permiten el paso de los vehículos pesados o la carretera que une Ronda con Sevilla, que permanece cortada en un punto de la provincia vecina. Hasta el momento ambas administraciones han anunciado que van a invertir 62 millones de euros (47 millones por parte de la Junta y 15 millones por parte de Diputación) en una primera fase de obras de emergencias.

Otro de los puntos negros de las carreteras de Huelva en Cartaya. / H. I.

Huelva

En Huelva se une la escasez de infraestructuras con el mal estado en el que se encuentran. Sólo una autovía, la A-49, la conecta con el exterior, de oeste a este, de la frontera portuguesa a Sevilla. Es la segunda en Andalucía con mayor circulación diaria, con fuerte presencia de tráfico pesado por la falta de alternativas suficientes. Y eso ha contribuido a un deterioro progresivo que se ha mostrado, especialmente el año pasado y lo que va de este, con un reguero de baches y boquetes en el firme, que ha provocado una plaga de neumáticos destrozados. Un enorme socavón en un carril en dirección a Huelva, de dos metros de profundidad, fue el culmen de deterioro meses atrás. Desde entonces, el Ministerio ha licitado actuaciones de urgencia a lo largo de la A-49, para mejora y rehabilitación de firme, que han sido ejecutadas sólo en parte, y que deben continuar también hacia la frontera portuguesa, con desperfectos prolongados en el tiempo, pese a ser los tramos más recientes, de 2001. La H-30, que rodea la capital y conecta la autovía con la zona industrial, y la H-31, también presentan un asfalto en mal estado.

También en la costa se sufre el mal estado de la carretera nacional que soportan un gran tránsito diario entre Gibraleón, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte, con numerosas quejas de usuarios, que esperan se ejecuten las actuaciones previstas de mantenimiento, más necesarias ahora que nunca por los efectos del temporal. Igual sucede en la N-435, que vertebra la provincia de sur a norte, con alta densidad de tráfico, especialmente de camiones, en aumento por las explotaciones mineras, y sin la alternativa de una autovía a Extremadura desde Huelva, la proyectada A-83, que se quedó en estudios tras años de promesas. Son también muchas las quejas por el estado en el que se encuentran la A-493, que une Valverde del Camino con La Palma del Condado, o la A-483, entre Almonte y El Rocío, donde a falta de que empiece la ejecución de tercer carril ya licitado, hay que actuar en el firme actual.

Campo de Gibraltar

En el Campo de Gibraltar, a la falta de capacidad se añade ahora un deterioro acelerado que el Gobierno central y la Junta buscan resolver a contrarreloj con intervenciones puntuales para reparar los daños más graves. A lo largo de este año, el Ministerio de Transportes debe iniciar la ampliación del Acceso Norte a Algeciras y concluir la construcción del Acceso Sur a esta misma ciudad y a su Puerto para terminar con sendos cuellos de botella en sus entradas. El Acceso Sur es la principal inversión del departamento estatal en la comarca y su ejecución se encuentra al 70%, si bien acumula seis meses y medio de retraso sobre los 36 meses inicialmente previstos. El departamento que titula Óscar Puente tiene pendiente en este 2026 terminar el proyecto de trazado y construcción para aumentar a tres carriles la A-7 en el arco de la Bahía de Algeciras; un tramo de 11 kilómetros entre el enlace con la A-381 y el cruce de El Toril, San Roque, que también será reformado. La intervención está presupuestada inicialmente en 80 millones de euros.

Una de las grandes asignaturas pendientes del Ministerio de Transportes en la comarca se encuentra desde hace años en Tarifa. El tramo de la N-340 entre Algeciras, Tarifa y Vejer es el único de esta carretera (Cádiz-Barcelona) pendiente de desdoble. Como solución intermedia, el Ministerio anunció a mediados de 2023 que tenía listo el proyecto de trazado para la construcción de siete glorietas y la reordenación de los accesos a lo largo de 12 kilómetros. Entonces se cifró el valor de las obras en 14,13 millones de euros, sin que hayan trascendido avances en la preparación del proyecto y sus expropiaciones. Mientras tanto, el tren de borrascas ha provocado graves deslizamientos en la calzada.

La Junta por su parte, es titular de la A-381 entre Los Barrios y Jerez. Tras un cuarto de siglo desde la entrada en servicio de los primeros tramos, el trazado arrastra problemas de conservación –soporta un alto volumen de tráfico pesado– a los que la Junta ha tratado de poner remedio con asfaltados parciales; el último en octubre de 2025 sobre unos 10 kilómetros de calzada para una carretera de 88 kilómetros por sentido. El pasado 6 de enero, la administración regional anunció la licitación de un contrato con 22,5 millones para reasfaltado en la provincia de Cádiz, con esta autovía como intervención prioritaria. Con la borrasca Oriana, uno de los túneles ha permanecido cerrado al tráfico nueve días como consecuencia del deslizamiento de un talud.

Desvío de la A-4a a la antigua N-323 por las obras del viaducto de Rules. / G. H.

Granada

Granada siempre fue uno de los agujeros negros en las infraestructuras de la comunidad. Fue la última provincia de España en completar la A-7, la autovía que recorre toda la costa mediterránea, y tardó décadas en completar la que conectaba la capital con el litoral. Un estigma que aún sigue, ya que la A-44, se ha tenido que volver a cortar en los últimos meses para efectuar reparaciones en el viaducto de Rules. Si durante su construcción se dobló la cimbra, hace una década se tuvo que modificar y sostener el estribo norte, ahora ha sido el borde sur y dos pilas las que han tenido que reforzarse por la inestabilidad del terreno.

En septiembre se cortó la carretera, se reabrió en noviembre, y se ha vuelto a cortar desde el final de la Navidad hasta el puente de Andalucía. Como alternativa, la vieja N-323, que entre Ízbor y Vélez de Benaudalla no ha podido soportar el tráfico y ha generado grandes atascos en fechas señaladas como puentes o fines de semana. Es el punto más conflictivo de las carreteras granadinas en cuanto a autovías. La A-7 está siendo sometida a arreglos de modernización de todos sus túneles durante los dos últimos años y la A-92, de titularidad autonómica, ha mejorado su asfalto, donde se ha acabado con 78 kilómetros de carretera bacheada y en mal estado entre Santa Fe y Granada, y en el tramo Loja-Moraleda de Zafayona. La inversión ha alcanzado los 35 millones de euros en la provincia.

Se espera que para final de este semestre estén concluidas las obras del tramo Granada-Atarfe de la GR-43, que con un presupuesto de 15 millones de euros para apenas dos kilómetros, entroncará con el segmento (inaugurado por José Luis Ábalos en 2021) entre Atarfe y Pinos Puente. Esta autovía debe ser el inicio de la también añorada A-81, la conocida como autovía Granada-Córdoba-Badajoz. La vieja Nacional aún en uso es una de las más peligrosas de la provincia, bacheada y parcheada en el tramo de la Cuesta de Velillos, y repleta de travesías e intersecciones incluso con caminos agrícolas. De la red autonómica, la Junta no ha aclarado ni en esta ni en la anterior legislatura el futuro de la A-308 entre Darro e Iznalloz. Fue una de las promesas electorales en la campaña de las primeras elecciones ganadas por Juanma Moreno, convertir esa carretera en autovía.

La AP-4 es uno de los talones de Aquiles en las comunicaciones viarias de Andalucía. / D. S.

Jerez

Entre las infraestructuras viarias pendientes del Estado en Jerez se encuentra la mejora de la conexión entre la autopista AP-4 y la autovía A-4, que conecta Jerez con el resto de la Bahía. En 2022, el Ministerio de Transportes encargó la redacción del proyecto e inició su tramitación ambiental. Sin embargo, cuatro años más tarde nada se sabe del inicio de esta autovía que discurriría al norte del Aeropuerto de Jerez y que facilitaría los flujos de tráfico entre las provincias de Cádiz y Sevilla.

En cuanto a las carreteras que son competencia autonómica, Juanma Moreno, anunció a principios de esta semana que en junio se licitará las obras de reforma integral de la autovía que conecta Jerez con Sanlúcar (A-480), una vía que cuenta con problemas de hundimiento en algunos de sus tramos. También meses atrás se anunció una mejora integral de la A-2004, la conocida como carretera de La Cartuja o de Medina que conecta Jerez con la autopista y la Jerez-Los Barrios. En cambio, sigue sin avanzarse nada en la mejora de otros de los accesos a la ciudad, concretamente el de la A-2005 que da salida a la autovía de Arcos (A-382), otra vía de un solo sentido y sin arcenes a pesar de ser otra de las principales vías de comunicación de la ciudad.

Y dado que Jerez tiene uno de los términos municipales más grandes de España cuenta con una importante red de carreteras provinciales, cuya competencia corresponde a la Diputación de Cádiz. El episodio de borrascas de las últimas semanas ha mostrado las carencias de estas vías de conexión con los numerosos núcleos rurales jerezanos. Así, se hace necesario intervenir en carreteras como la de La Ina (CA-3110) de una intervención integral para paliar los efectos de los desbordes del río Guadalete. Asimismo, continúa sin ejecutarse una mejora de la CA-3109, la carretera que une El Portal con la autovía Jerez-Los Barrios y que soporta una importante intensidad de tráfico pesado.

Cuesta de Velillos en la N-432.

Córdoba

La carretera N-432 (Badajoz-Córdoba-Granada) es una de las que acumula más siniestralidad no sólo en Córdoba, sino en el conjunto de Andalucía. Su conversión en autovía (la A-81) es una reivindicación histórica de la provincia desde hace años, pero no parece que vaya a conseguirse a corto plazo. El último capítulo de esta ya larga trama sin resolverse lo protagonizó a finales de 2025 la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla, quien defendió que el Ministerio de Transportes sigue trabajando en la conversión de la carretera N-432 en autovía y que se trata de un proyecto que “no se tiene olvidado”.

A la espera de esta infraestructura sin fecha, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sí ha puesto en marcha el proyecto de adecuación, reforma y conservación de los 88 kilómetros de la Autovía A-4 que atraviesan la provincia de Córdoba de Este a Oeste, desde el límite con Jaén hasta el límite con Sevilla a su paso por los términos municipales de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Córdoba, La Victoria y La Carlota.

UN tramo cortado de la A-44 en Jaén.

Jaén

El tren de borrascas ha caído sobre las carreteras de la provincia de Jaén como la gota que ha colmado el vaso. El parcheo de la calzada en vías de tanto tránsito como las autovías A-4 y A-44, que conectan el centro de la Península Ibérica con Andalucía, se ha mostrado una vez más insuficiente y peligroso. En las dos últimas semanas se han provocado cientos de reventones de ruedas en la A-4, en puntos ubicados en Santa Elena y Marmolejo, hasta tal punto que el ministro Óscar Puente tuvo que anunciar una inversión de emergencia de seis millones de euros para reparar el firme. Hablamos de socavones en el asfalto que la lluvia ha agravado, pero que ya se encontraban ahí con anterioridad.

La A-44 ha tenido uno de sus sentidos cortados durante más de diez días en los alrededores de Campillo de Arenas por el desprendimiento de rocas del margen de la Sierra Sur. Llovió así sobre mojado en una carretera en la que es habitual ver a los camiones circular con sus ruedas derechas por el arcén para evitar los continuos baches o a coches que no pisan el carril derecho en todo el tramo desde Jaén capital hasta Granada para no ver comprometida su seguridad por el estado de la calzada.

Caso distinto es el de la A-32 que, al margen de que necesite de décadas para avanzar unos pocos kilómetros en su camino hacia Albacete y el Levante, sí que cuenta con un firme en buen estado en prácticamente toda su extensión. La excepción se encuentra en el término municipal de Villacarrillo, donde el alcalde, Francisco Miralles, denunció en redes sociales el riesgo de desprendimiento en un paso de agua bajo la vía. “¿Alguien puede ver estas imágenes y decir, con tranquilidad, que aquí no pasa nada?”, reclamó a finales de 2025, pero no fue hasta el 6 de febrero cuando se cortó ese trozo de la autovía.

Tampoco ha tenido incidencia el temporal en que la lentitud a lo largo de los años con la que avanza la autovía A-316, que debe conectar Jaén con Córdoba pero que se quedó en Martos. En esta carretera, con mucho menos tráfico de mercancías que la A-44 y la A-44, el asfalto presenta un estado óptimo en la mayoría de su extensión. La Junta dio luz verde en noviembre de 2025 a un nuevo tramo de esta Autovía del Olivar entre Martos y Arroyo Salado, con inversión superior a 40 millones de euros, pero los jiennenses, escarmentados a base de promesas incumplidas, necesitan ver para creer. Al menos es más de lo que han obtenido todos los alcaldes de los municipios jiennenses, granadinos y cordobeses que reclaman que la N-432, una carretera que suma un tráfico intenso y una mortalidad muy elevada, se transforme de una vez por todas en la autovía que las comarcas que atraviesa merecen.

Almería

Las carreteras de la provincia de Almería no presentan graves problemas de deterioro que pueda tener un impacto directo sobre la seguridad vial, salvo en determinados tramos de la A-7 a su paso por la comarca del levante en los que se han multiplicado los baches, socavones y firme en mal estado de la calzada y se vienen reivindicando actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento al Gobierno. El principal desafío de la red provincial se encuentra en la masificación y colapso de determinados puntos negros y enlaces, sobre todo en el Poniente, una situación que se podría encauzar con un tercer carril de la A-7 entre la capital y Roquetas, un proyecto que requiere una inversión de 52,8 millones de euros y se ha retrasado.

El Ministerio de Transportes adjudicó la remodelación de dos enlaces con la autovía A-7 en El Ejido, concretamente en la zona oeste y centro, correspondientes a Santa María del Águila y el entorno del Hospital Universitario Poniente y van a ensanchar el paso superior sobre la autovía en la zona del centro comercial Copo, con el objetivo de facilitar el flujo de vehículos en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico del municipio.

Más compleja es la situación en el nudo de Viator, donde continúan las obras de remodelación del enlace que conecta la A-7 y la A-92. Se trata de una actuación estratégica para la provincia al confluir en este punto las dos principales arterias que vertebran gran parte del territorio almeriense. Los trabajos comenzaron en septiembre de 2022.