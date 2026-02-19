El Gobierno central inicia este viernes en Sevilla la reparación de firmes tras los daños ocasionados por los temporales

La reparación intensiva de firmes tras las borrascas comienza por la SE-31 que comunica el Puerto con la SE-40.

El Gobierno central inicia este viernes la reparación de firmes de las carreteras estatales de la provincia de Sevilla tras los daños ocasionados por los temporales. Las obras comienzan por la SE-31, la vía que conecta la SE-30 con el Puerto y con la SE-40.

El Ministerio no ha facilitado las cifras de inversión que destina a esta reparación de firmes deteriorados ni la lista de carreteras dañadas en Sevilla. Argumenta que no lo hace porque "los presupuestos son globales y no hay partidas definidas por provincias".

El subdelegado Francisco Toscano ha señalado que "la reparación que comienza en la SE‑31 es solo el primer paso de una campaña más amplia que continuará en otros puntos de Sevilla en los próximos días. Nuestro objetivo es claro: garantizar unas infraestructuras seguras, modernas y preparadas para resistir futuras inclemencias".

La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha informado este jueves de que estas obras en la SE-31 forman parte de las primeras actuaciones de una campaña intensiva de reparación de los daños en los firmes provocados por la sucesión de borrascas de los últimos meses. Estos trabajos forman parte del plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Transportes para restituir la normalidad en la Red de Carreteras del Estado en la provincia.

Durante los episodios de temporales, los equipos de conservación han realizado una labor constante de atención a incidencias, mantenimiento de la vialidad y actuación preventiva, garantizando en todo momento la seguridad de los usuarios. Finalizada esta fase de respuesta inmediata, se inicia ahora una intervención en profundidad para recuperar los firmes deteriorados y reforzar la capacidad de servicio de las infraestructuras.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla ha destacado que "la prioridad absoluta ha sido mantener la circulación en condiciones de seguridad durante las semanas más complicadas del temporal. Ahora damos el siguiente paso: reparar los daños de manera estructural y con criterios de planificación y eficacia".

Conservación de carreteras: inversión, planificación y respuesta a los temporales

El Gobierno central asegura estar llevando a cabo un esfuerzo sin precedentes en materia de conservación de carreteras. En todo el país en 2025, la inversión en esta área ha alcanzado 1.910,6 millones de euros, una cifra que prácticamente duplica los 918,9 millones de euros ejecutados en 2018.

La sucesión de temporales y borrascas registrada en los últimos meses ha obligado además a realizar una estimación preliminar de daños que asciende a cerca de 225 millones de euros, necesarios para restaurar firmes deteriorados, recuperar sistemas de drenaje, estabilizar taludes y restituir elementos esenciales de la red de carreteras. Estas actuaciones tienen como objetivo garantizar la seguridad vial y mantener unas condiciones adecuadas de movilidad, prioridades estratégicas para el Ejecutivo.

De forma paralela, el Ministerio está desarrollando un Plan Especial para la Mejora de los Firmes de la Red de Carreteras del Estado, dotado con 1.629 millones de euros, que permitirá implementar intervenciones de renovación profunda y modernización en centenares de kilómetros de la red. Este plan supone un salto cualitativo en la gestión de la conservación, centrando los esfuerzos en actuaciones duraderas y de alto impacto.