Sevilla soportó vientos de hasta 220 kilómetros por hora durante la borrasca Leonardo

La provincia de Sevilla experimentó el pasado 2 de febrero una "tempestad ciclónica atípica" provocada por la borrasca Leonardo, con rachas de viento que alcanzaron los 220 kilómetros por hora durante las primeras horas de la mañana. Así lo certifica un informe elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que analiza los fenómenos meteorológicos extremos registrados en distintos puntos del territorio sevillano.

El alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, ha difundido este documento en sus redes sociales tras solicitarlo oficialmente a la AEMET. El objetivo es facilitar las reclamaciones de los vecinos afectados por los numerosos daños materiales ocasionados por el intenso vendaval. El informe meteorológico realiza un recorrido detallado por todas las zonas de la provincia donde se produjeron destrozos como consecuencia de los fuertes vientos.

El documento técnico explica que una banda estrecha de precipitaciones asociada a un frente frío barrió la provincia sevillana, generando rachas fuertes o muy fuertes a su paso. Las condiciones atmosféricas resultaron favorables para que, en diversos puntos de dicha banda, "ocurrieran fenómenos de viento intenso lineal o tornádico", según recoge textualmente el análisis de la AEMET.

Tornado de intensidad IF2 en Sanlúcar la Mayor

Los técnicos de la AEMET reconocen que los datos registrados en las estaciones meteorológicas de la provincia "no explican la magnitud de algunos daños conocidos". En relación a los graves destrozos sufridos en una planta solar situada en Sanlúcar la Mayor, el informe estima como "muy probable" que fueran provocados por un tornado de intensidad igual o superior a IF2, con vientos del orden de 220 kilómetros por hora.

Municipios afectados por la tempestad ciclónica

El análisis meteorológico considera que en las zonas afectadas de Mairena del Aljarafe, Gelves, Bollullos de la Mitación, Sevilla, Gines, Espartinas, Dos Hermanas, El Trobal, Lebrija y Alcalá de Guadaíra también pudieron darse episodios de tempestad ciclónica atípica.

Estos fenómenos, de tipo tornádico o lineal, habrían generado vientos superiores a 120 kilómetros por hora en todos los casos analizados.

Vientos lineales muy intensos en el Aljarafe

En la comarca del Aljarafe se llegaron a medir "vientos lineales muy intensos", lo que descarta inicialmente la presencia de un tornado en esta zona concreta. Las rachas alcanzaron los 180 kilómetros por hora en algunas áreas del municipio de Mairena del Aljarafe, velocidad que también se reprodujo en la localidad de Dos Hermanas, situada en el área metropolitana sevillana.

Patrón típico de frente frío

La AEMET concluye que el patrón que se aprecia en todas las estaciones de medición resulta típico del paso de un frente frío, caracterizado por una caída brusca de las temperaturas, un ligero descenso de la humedad, un brusco giro del viento hacia el oeste y chubascos cortos de intensidad moderada a fuerte.

En la estación del aeropuerto de Sevilla, que también dispone de registro de presión atmosférica, "se aprecia un aumento de la presión brusco a la llegada de la banda de precipitación, que es el inicio de un cambio de tendencia". Curiosamente, en Carrión de los Céspedes, localidad del Aljarafe, los vientos llegaron a 93 kilómetros por hora, aunque no se produjeron daños materiales a diferencia de otros puntos de la provincia sevillana.