Lluvia y calor, augurio de mosquitos para Andalucía

Debido a las abundantes lluvias y a las temperaturas elevadas de los últimos días, se esperan más mosquitos esta temporada. Así lo advierte el investigador de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, Jordi Figuerola, quien ha recomendado a los ayuntamientos que revisen los planes para evitar su proliferación desde este mismo momento.

Figuerola ha informado de que "la Diputación de Sevilla y la Diputación de Huelva ya tienen en marcha sus programas de control de mosquitos", con especial antelación esta temporada dadas las abundantes lluvias. A ello se suma que con temperaturas elevadas como las de estos días, los insectos "empiezan a criar con mayor facilidad".

Los campos inundados, ha explicado, "son lugares donde los mosquitos pueden reproducirse". Del mismo modo, Figuerola recomienda "eliminar el agua acumulada en recipientes, ya que son lugares de mayor reproducción".

El experto ha subrayado la importancia de "detectar esos lugares donde pueda haber una mayor concentración de larvas de mosquitos y realizar los tratamientos necesarios en esa zona". No obstante, avisa de que "fumigar por fumigar no sirve para nada, hay que fumigar cuando hay mosquitos". Figuerola advierte de que los planes de vigilancia deben estar actualizados, con todas las zonas de los municipios incluidas, y asegurarse de que la planificación efectivamente se ejecuta.

En cualquier caso, para que los tratamientos funcionen, deben "ser intensivos, repetirlos durante la temporada y vigilar las zonas para detectar las larvas". El investigador recomienda avisar al ayuntamiento pertienente si se observan proliferaciones de mosquitos, por ejemplo, en casas abandonadas, para que el caso se "revise cuanto antes".

Bajo Guadalquivir, la Janda y costa malagueña: las zonas más afectadas

Tradicionalmente, "la zona del Bajo Guadalquivir ha tenido problemas de mosquitos y concretamente de virus del Nilo", ha señalado el investigador. También en la comarca gaditana de la Janda o la costa de Málaga conviene "que vayan vigilando y previniendo la proliferación de mosquitos".

Paralelamente, en relación a los principales transmisores del virus del Nilo, Figuerola ha detallado que son Culex pipiens y Culex perexiguus. Además, ha expuesto que hay otros mosquitos que pican habitualmente al ser humano, pero que "no son buenos transmisores del virus del Nilo como el mosquito tigre o el Aedes caspius", muy abundante en la costa de Huelva. El mosquito tigre, aclara, es una especie invasora cada vez más presente en otros municipios andaluces.