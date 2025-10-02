Las dos “maravillas naturales” de Andalucía que destaca National Geographic para una escapada de otoño

El mes de octubre supone la entrada de pleno al otoño y las transformaciones en el paisaje asociadas a la nueva estación. A pesar del asentamiento de la rutina, el calendario festivo advierte de la proximidad del puente del Pilar, una oportunidad ideal para conocer nuevos destinos cercanos tras las vacaciones estivales.

En este sentido, la revista National Geographic ha elaborado su particular lista de las "siete maravillas naturales" de España, entre las que se encuentran dos bosques andaluces en los que disfrutar de la explosión de ocres y amarillos tan característicos de esta época del año. A continuación, te contamos más sobre estos lugares que puedes visitar en tu próxima escapada este otoño.

Bosque de Cobre: los pueblos malagueños que viven de sus castañares

El Bosque de Cobre es el sobrenombre con el que se conoce a los castañares del valle del Genal en Málaga, cuando en otoño sus sendas se cubren por un manto de hojas amarillas, rojizas y doradas. El visitante puede descubrir esta zona enmarcada en la Serranía de Ronda gracias a su extensa red de senderos de todo tipo con cientos de kilómetros, desde la Gran Senda de Málaga (GR-249) hasta otros de corto alcance más fáciles de recorrer en familia.

El Bosque de Cobre, la característica estampa otoñal del Valle del Genal. / Junta de Andalucía

Las castañas son un motor económico principal para la docena de pueblos blancos de la zona, que merece la pena descubrir en tu visita al valle del Genal. Pujerra, Atajate o Benadalid cuentan con sus propios miradores a los castañares. El final de la recogida de castañas en noviembre da paso a los tradicionales "tostones" donde se asan acompañadas de anís, aguardientes y licores autóctonos. Asimismo, es posible degustar purés, flanes y otros postres elaborados con castañas en los restaurantes de la zona o comprarlas en los mercadillos locales.

Alcornoques, encinas y quejigos complementan el paisaje del Bosque de Cobre. En sus proximidades, se puede disfrutar de otros monumentos naturales como la fuente del Río Genal, en su nacimiento cerca de Igualeja. Por su parte, Cartajima y Júzcar comparten el paisaje kárstico de Los Riscos; y en Balastar, se encuentran Las Chorreras, una cascada vertical caudalosa.

Sotos de la Albolafia: un refugio natural en el corazón de Córdoba

En plena capital cordobesa, se erige un monumento natural único al pie del Guadalquivir. Se trata de los Sotos de la Albolafia, un particular bosque urbano que se extiende por la ribera del río entre el Puente Romano y el de San Rafael. Con 21 hectáreas de superficie, la ausencia de intervención humana ha dado lugar a pequeños afloramientos, barras e islotes de limos y arenas producto de la sedimentación fluvial.

Los Sotos de la Albolafia, con la Mezquita-Catedral de Córdoba al fondo. / Turismo de Córdoba

En la actualidad, los sotos de la Albolafia son el reducto del típico bosque de ribera que otrora se extendía por todo el cauce del río. Álamos, sauces y eucaliptos, además de juncos, lirios o adelfas son algunas de las especies más representativas de este refugio de biodiversidad en el corazón de la ciudad. El sotobosque es el hábitat de una variada avifauna, compuesta por ejemplares de 120 especies, la mayoría protegidas, como la garza, la cigüeña blanca, el ánade real o el águila pescadera.

Córdoba vive de frente a estos Sotos, con la Mezquita-Catedral y el Alcázar en una orilla y la torre de La Calahorra en la otra. El molino árabe de la Albolafia, que le da nombre y con cuya noria abastecía al palacio emir, o las torres vigías de la muralla del río son otras muestras de la interacción entre los cordobeses y el Guadalquivir.