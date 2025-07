Más de medio centenar de menores inmigrantes entran a nado en Ceuta desafiando el fuerte temporal

Un total de 54 menores marroquíes no acompañados accedieron la noche del viernes a Ceuta a nado por las zonas del Tarajal y Benzú, aprovechando el temporal que azotó la costa. Según han informado fuentes de la Guardia Civil este sábado, se han desplegado patrullas en los tramos costeros más vulnerables de la frontera sur de Ceuta para hacer frente a los intentos de los menores por llegar a la ciudad española.

El fuerte oleaje y las condiciones adversas no impidieron que los menores inmigrantes no acompañados intentaran alcanzar la ciudad a nado, obligando a los agentes a realizar varios rescates tanto de niños como de adultos. La Consejería de Presidencia y Gobernación activó también a la Policía Local para tratar de localizar a otros posibles menores que podrían haber logrado entrar irregularmente y aún no han sido registrados. Según fuentes oficiales, los recién llegados se suman a los 460 menores que ya se encuentran bajo tutela de la administración, al límite de su capacidad.

Los menores fueron entregados a los dispositivos de protección de la Ciudad Autónoma, que ya acoge a más de 500 menores pese a contar únicamente con 132 plazas habilitadas. Ante este nuevo repunte de inmigrantes, el Gobierno de Ceuta ha vuelto a solicitar con urgencia la intervención del Ejecutivo central. "No queremos alarmar, pero sí trasladar que el momento es crítico. Esto es una cuestión de Estado. Que no nos dejen solos", han reclamado desde el Ejecutivo local, que teme que la situación se agrave durante el mes de agosto, cuando normalmente aumentan este tipo de entradas.

De hecho, lo ocurrido este viernes es, según el Ejecutivo local, un fiel reflejo de lo que puede repetirse en las próximas semanas, ya que el año pasado más de 300 menores cruzaron a nado en el mes de agosto, lo que provocó un colapso de los recursos de acogida cuyas consecuencias aún persisten.

Polémica por el reparto de menores de Canarias

La mirada del Gobierno local está puesta en el 28 de agosto, fecha anunciada por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, como inicio del proceso de reubicación de 4.400 menores desde Ceuta y Canarias hacia otras comunidades autónomas. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso advierten de que los traslados podrían ser lentos y en número reducido, lo que pondría en duda su eficacia.

La Administración local insiste en la dificultad de ofrecer una atención adecuada a unos niños que llegan exhaustos tras pasar horas en el mar y muchos de ellos requieren también un triaje psicológico previo antes de cualquier traslado.

Las fuentes consultadas advierten de que, con el goteo constante de entradas, si los traslados no se ejecutan de forma rápida y dinámica, la reciente reforma de la ley de extranjería tendrá un impacto limitado.