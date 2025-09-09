Juanma Moreno mira a los jóvenes en la presentación de la nueva Ley de Vivienda

Con la mirada puesta en los jóvenes ha presentado este martes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía que enviará al Parlamento para su aprobación. En un acto celebrado en el salón principal del Palacio de San Telmo, el Salón de los Espejos, Moreno ha dicho que su objetivo político en este asunto es claro: "Hay que poner más viviendas en el mercado" y para ello ha elaborado una ley que entrará en vigor antes de que se convoquen las elecciones autonómicas de 2026, en decir, en lo que queda de legislatura.

"Hay que buscar soluciones realistas y sensatas y basadas en la experiencia", ha dicho el presidente andaluz, "Andalucía tiene un problema de falta de vivienda y hay desproporción clara entre oferta y demanda porque no se construyen viviendas, y tenemos un problema social y económico". En este sentido, ha recordado que el plan de choque incluido en el decreto ley de medidas urgenes de viviendas de 2021 prevé la construcción de 20.000 viviendas en cinco años, si bien no ha dado un balance actualizado de este plan.

El presidente andaluz ha reiterado su oposición a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, "el intervencionismo ya hemos visto que no funciona", ha dicho. Un argumento que también ha utilizado Ignacio Peinado, de Fadeco constructores, que ha intervenido en el acto junto a la presidenta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo; y el alcalde de Utrera, Curro Jiménez.

Pero especialmente relevante ha sido el papel de Jorge de Alba, de la plataforma independiente Lideremos, un lobby de jóvenes europeo con presencia en Andalucía, que ha reclamado soluciones para que los jóvenes puedan emanciparse. Un argumento que se ha repetido en un vídeo elaborado por la Escuela de Reporteros pulsando la opinión de los jóvenes andaluces. La conclusión, prácticamente la misma: no hay viviendas y las que están disponibles son muy caras para la inmensa mayoría de los jóvenes, tanto en alquiler como en venta.

La receta de Moreno

En este contexto, el presidente andaluz ha detallado su receta política, "casar oferta y demanda" con una nueva normativa que se ha elaborado con alegaciones de 50 entidades (incluyendo la CEA y los sindicatos UGT y CCOO), y cuyo objetivo es "poner más medios y generar confianza, "establecer las mejores condiciones para que aumente la oferta de vivienda, más suelo para vivienda protegida y asequible, aflorar suelos de reserva ya urbanizados". Para ello se propiciará el cambio de uso de suelo de oficinas para hacer viviendas protegidas, el fomento de los planes municipales de vivienda con el uso del suelo público para construir viviendas siempre qeu se reserve al menos el 25% a pisos protegidos.

"Más colaboración para el alquiler, más colaboración público-privada,y un portal sobre viviendas protegidas, donde están cuáles son y cómo acceder a esas viviendas", ha resumido el presidente andaluz.