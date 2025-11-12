Las mujeres andaluzas muestran más querencia por el PSOE y menos por Vox

Vox es un partido que reúne muchas simpatías entre los jóvenes andaluces y que adolece de lo mismo entre las mujeres. Casi justo al contrario que el PSOE, al que le votarían muchas más mujeres que hombres y más personas mayores que jóvenes. Pero, incluso así, el PP sería el partido más votado en todas las escalas de edad, incluidas las personas de entre 18 y 35 años. El sesgo entre sexos casi no existe en el caso de los populares, al recibir apoyos similares de ambos.

Estos son algunos de los resultados de las variables cruzadas del último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) Publicado en octubre con datos recopilados durante la última semana de septiembre, el Centra acaba de colgar en su página web el contenido total, que incluye las respuestas ordenadas en función del sexo, edad, orientación política y condiciones sociolaborales, entre otras.

El porcentaje de hombres encuestados que explican que votarian a Vox en las próximas elecciones es del 12,6%, una cifra que baja hasta el 9,1% en el caso de las mujeres. Uno de los pilares del partido de Abascal ha sido la negación de la violencia de género como tal, término que rechaza y que diluye en un concepto que denomina "violencia familiar". También es contraria su posición ante el aborto.

Al PSOE, sin embargo, le votarían muchas más mujeres que hombres. La intención expresada del voto es del 21,6% entre las mujeres y del 16,6% entre los hombres. El PP apenas muestra un sesgo por esta condición. El barómetro de septiembre del Centra adjudicaba de 54 a 55 escaños de los 109 del Parlamento andaluz al PP. De 26 a 29, al PSOE, y de 16 a 18 a Vox.

Los encuestados con edad entre 18 y 35 años señalan al partido de Abascal como la formación que resolvería sus preocupaciones, entre las que destaca la vivienda. Pero a la pregunta de a qué partido votarían en las próximas elecciones andaluzas, la posición mayoritaria en todos los tramos de edad es el PP. Incluso, entre los menores de 35 años, que muestran una confianza en Vox que no tiene un reflejo en el voto. Un 24,3% de los encuestados entre 18 y 24 años y un 20,3% de los situados entre 25 y 34 años votarían a Juanma Moreno. En esos dos grupos etarios, el 13,6% y el 13,3%, respectivamente, lo haría por Vox. El PSOE se sitúa el tercero. Los socialistas bajan a esa posición en generaciones que nacieron cuando gobernaba en la Junta de Andalucía.

Vox sólo sería el partido preferido para votar de los jóvenes que no pudieron hacerlo en las pasadas elecciones por razón de edad.

El PP también es el partido con el que se identifica un mayor número de jóvenes encuestados, al igual que el resto de los grupos etarios. La cercanía un partido es un elemento esencial para pronosticar el voto. El barómetro refleja que los jóvenes andaluces son los más críticos tanto con el Gobierno de Juanma Moreno, como con el de Pedro Sánchez, aunque el rechazo al presidente socialista es mucho más grave que al andaluz.

La encuesta del Centra se realizó antes de que estallase el caso de los cribados de cáncer, pero el cruce de los datos con las variables permite ahondar en comportamientos que son más estables que la elección del voto.