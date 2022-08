El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla desata la polémica por sus declaraciones sobre la consejera de Salud de Andalucía

La polémica está servida. El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Alfonso Carmona, mostraba hace unos días en una entrevista para Redacción Médica su opinión acerca del cambio de responsable en la Consejería de Salud y Consumo y sus declaraciones han hecho saltar chispas.

La cartera sanitaria en Andalucía ha pasado en el nuevo gobierno de Juanma Moreno, que echó a andar el pasado día 25 con el nombramiento de los nuevos consejeros, de las manos de un médico, Jesús Aguirre, a las de una enfermera, Catalina García. Un cambio que no ha sentado demasiado bien entre el colectivo médico, en palabras de su presidente en Sevilla, y así lo hizo constar en sus declaraciones en la citada entrevista de las que, asegura, "se ha hecho un mundo".

El presidente de los médicos sevillanos fue preguntado por su opinión sobre el nombramiento de una enfermera como nueva consejera y su respuesta ha levantado ampollas en el sector sanitario. "Se trata de un nombramiento que desde el Colegio de Médicos de Sevilla no vemos de recibo. No estoy en contra de la persona pero un enfermero no debe estar al frente de esa Consejería, donde tiene que haber un nivel científico y un liderazgo importantísimo para toda la sanidad, que en mi opinión un liderazgo que venga desde arriba siempre es mejor y, en este caso, creo que no es de recibo como se han hecho las cosas", argumentaba Carmona en Redacción Médica.

Acusado de "descalificador", "clasista" o "rancio" en las redes sociales, Carmona aclara en declaraciones a este periódico cuál es su postura y lamenta la "malinterpretación" que se han hecho de las mismas. "Nada más lejos de la realidad. Que yo opine que tendría que estar al frente de Consejería un médico no quiere decir que esté desprestigiando en este caso a la consejera por ser enfermera y, mucho menos, a la profesión en general", aclara. "Simplemente creo que hemos tenido la mejor consejería de España durante la crisis, con un médico con experiencia tanto médica como en gestión y una enfermera de viceconsejera, y ha sido un tandem muy bueno y ahora ese tandem se ha invertido. Yo no he querido descalificar a nadie. Sólo defiendo el que creo que es el mejor tandem que es como se trabaja en hospitales y centros de salud y se hace un equipo fantástico", añade Carmona que asegura haber mantenido una conversación con la consejera a la que le ha mostrado "todo el apoyo de los médicos sevillanos".

Tras el revuelo montado, el presidente de las enfermeras sevillanas y el portavoz andaluz del sindicato de enfermería, SATSE, no han tardado en sacar las garras en defensa de su profesión. Desde el Colegio de Enfermería de Sevilla, su presidente, Victor Bohórquez, ha salido en defensa del colectivo al que representa. "Estoy de acuerdo en que una enfermera sea elegida como consejera, puesto que la profesión tiene capacidad de gestión y cualificación. Nuestro colectivo es siempre un plus de conocimiento del sistema sanitario, en general, y de las necesidades de los pacientes, en particular, por lo que ese bagaje desde luego que ayuda en la cartera de salud de Andalucía", apostilla Bohórquez.

El Colegio destaca que la Enfermería es una titulación universitaria, cuenta con más dos años de especialización y con la posibilidad de realización de Máster y Doctorado. "Esta formación y experiencia convierte a las enfermeras en profesionales sanitarias cualificadas que, además de tener el rol asistencial que les hace conocedoras de las necesidades de cuidados humanizados de la población, tienen presencia en los centros sanitarios y en diversos ámbitos, tales como en la atención domiciliaria, servicios de Urgencias y Emergencias, centros educativos y Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, por citar algunos. También son docentes, gestoras, hacen aportaciones a la ciencia a través de la investigación y participan en la innovación sanitaria de forma activa", argumenta el organismo.

Por todo ello, Bohórquez lamenta las palabras de Alfonso Carmona, que considera son "poco acertadas", aunque afirma desconocer en qué contexto y con qué sentido se emitieron. "No obstante, es un punto de vista individualista y bajo ningún concepto estoy de acuerdo con esas declaraciones que dejan exentas a las enfermeras de puestos de alta responsabilidad. Enfermería tiene tanto rigor científico como cualquier otra carrera sanitaria", manifiesta el presidente de las enfermeras sevillanas.

Más duro se ha mostrado el Secretario General del Sindicato de Enfermería, Satse, en Andalucía, José Sánchez Gámez. El portavoz sindical ha hecho público un artículo de opinión en el que califica las palabras de Carmona de "sectarias e inaceptables", a la vez que de "trasnochadas y cargadas de rancio corporativismo". "Consideramos que son opiniones retrógradas que causan un profundo bochorno a las enfermeras y enfermeros andaluces y seguramente también a muchos colegas suyos de la profesión médica", añade Sánchez Gámez en su escrito difundido este miércoles.

Para Satse, las declaraciones del presidente de los médicos sevillanos "menosprecia" el trabajo realizado por todo un colectivo de Enfermería a lo largo de la historia, "dando a entender erróneamente que los médicos son los únicos que pueden tener el privilegio de llegar a tales puestos de alta responsabilidad política, o que son cargos exclusivos para los médicos".

"Es, desde luego, una forma de pensar propia de tiempos pasados muy alejada de la realidad que exige nuestro Sistema Sanitario y sus profesionales. Es patético que el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla ponga en duda la capacidad de liderazgo político y profesional de la nueva consejera de Salud por el simple hecho de ser enfermera y que justifique, además, su postura en que los médicos deben liderar esos puestos de responsabilidad política llamándolos irónicamente por arriba y, lo que es peor, que dé a entender que así debe seguir siendo", sentencia.