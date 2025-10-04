El PSOE de Andalucía lo fía casi todo a la crisis por el cribado de cáncer

Hasta ahora, la labor de la oposición al Gobierno de la Junta, ha tenido en la sanidad uno de sus caballos de batalla. Desde la Atención Primaria, a las bolsas de interinos, las denuncias sobre la fragmentación de contratos de emergencia, habían tenido poca rentabilidad política. La sólida mayoría absoluta cercenaba cualquier posibilidad de que ese debate fuese más social que político. Todo eso ha cambiado esta semana, cuando la ausencia de comunicaciones en casos dudosos en cribados de cáncer de mama, no sólo se quedó en las dos mil mujeres que podrían estar afectadas; se ha convertido en la crisis más preocupante en las dos legislaturas de Juanma Moreno.

Esta mañana en el primero de los encuentros que, bajo el título de Con acento, celebrarán los socialistas a lo largo de los próximos meses y que se extenderán por todas las provincias andaluzas y que esta mañana han estrenado la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero y el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, las referencias a los cribados eran las más esperadas. En los corrillos previos era el tema monográfico. Las casi 400 personas que han asistido a esta suerte de programa de televisión, han ofrecido sus mejores aplausos cuando la candidata del PSOE de Andalucía a la presidencia de la Junta ha dictado su sentencia: "esto no es un error, es el colapso del sistema sanitario". "Esto no es un juego de niños. Nos jugamos la vida".

El tono ha sido alejado de lo que se espera de un mitin. El sosiego a la hora de abordar temas que fueron desde la guerra de Gaza, al feminismo, a los servicios públicos o el papel de los socialistas en el autogobierno andaluz, ha sido el elegido para servir más de explicación que de confrontación. Vale el ejemplo de que la palabra "humildad" ha sido la más escuchada de todas. Zapatero se encuentra cómodo en estos ambiente. Tira de ironía desde ese pedestal de prestigio del que se siente poseedor. Otro ejemplo; al hablar del feminismo, que dice que "está empezando", apunta a que será el futuro de la sociedad, toda vez que "los hombre tenemos un perfil genético complicado".

De vuelta a la referencia a la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía, Zapatero ha tirado por elevación, ya que considera que "lo que ha pasado supone una auténtica desconfianza en la sanidad pública", algo cuya defensa se articula a su entender en dos pilares: "votos e impuestos". Montero fue la encargada de poner en suerte la crisis sanitaria. La vicepresidenta ha recordado las "risas de la consejera de Salud" a la hora de responder en el Parlamento sobre los "más de dos mil casos" o a las explicaciones del presidente de la Junta "cuando aseguró que no nos lo comunicaban para no crear ansiedad"; a juicio de la vicepresidenta, "siempre es el maltrato a las mujeres".

Montero ha dejado en el aire la posibilidad de que haya más casos: "estos días estamos recibiendo testimonios desgarradores", con lo que a pesar de la relativa cercanía de la convocatoria electoral, da la impresión de que será el monográfico de toda la oposición a los populares y parece que será la mayor piedra que encuentren en el camino para repertir su mayoría absoluta.

La "vía andaluza", ha ironizado Montero, consiste en "hacerse fotos pero sin arreglar absolutamente nada. Cuando hay un problema, se buscan excusas". "Pero ahora, es tan grave lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa en otros cribados y patologías?", se ha preguntado la secretaria general de los socialistas andaluces. "Vamos a recuperar el orgullo de la sanidad pública que no distingue ni por raza ni por recursos ni por ideología", ha sentenciado Montero, que ha insistido en que lo ocurrido en el cribado de cáncer de mama "no es un error, es un colapso del sistema sanitario dirigido a la privatización".

Al igual que Zapaterio, Montero cree que el modelo del PP no es el de los servicios públicos, recordando en este punto unas declaraciones del presidente de la Junta en las que afirmó que el sistema sanitario "no era sostenible". "Ahí lo dijo todo", ha remarcado la vicepresidenta, para la que la sanidad andaluza cuenta con "los mejores profesionales, pero están desbordados. Están sin motivación y no tienen alicientes porque el trabajo no les cunde".