Qué se sabe hasta ahora de las causas del accidente de tren en Adamuz

Un fallo en la soldadura de los raíles de la vía Madrid-Sevilla es, por el momento, la causa que manejan los expertos del descarrilamiento del tren de Iryo en Adamuz (Córdoba) que, al chocar con el Alvia de Renfe, costó la vida a 45 personas. Nueve días después del accidente, estas son las certezas comunicadas hasta el momento por fuentes oficiales en torno a esa soldadura entre dos tramos de carril: uno fabricado en 1989 e instalado en 1990, y otro, fabricado en 2023, que se instaló en la renovación de 2025.

El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Ignacio Barrón , dijo en una entrevista para el Colegio de Ingenieros de Caminos el lunes que "todo parece evidenciar que la causa principal ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura".

En la entrevista precisa también que van a analizar si el carril tiene algún tipo de defecto de fabricación. "Podría ser, pero no parece que sea lo más lo más importante en este caso".

Afirma que el asunto de la soldadura es un tema "muy específico y muy especializado" y que algunos de los especialistas que lo han visto "parece que han orientado las sospechas hacia el defecto de la soldadura".

La soldadura "es un elemento crítico. Una soldadura aluminotérmica tiene que hacerla personal muy especializado. Es una operación sumamente delicada, con muchísima responsabilidad y que hay que comprobar que se hizo correctamente y que luego se terminó, se certificó y luego se ha ido inspeccionando correctamente", añade el presidente de la Comisión.

Barrón precisa que unir dos carriles de épocas distintas en principio "no es causa de ningún tipo de anormalidad, siempre que se tenga en cuenta, siempre que se haga bien [...] No tiene por qué ser causa de ningún tipo de anomalía en la soldadura ni en la continuidad de la del carril".

El Ministerio de Transportes asegura que Adif empleó el procedimiento técnico recogido en su normativa interna y por la Asociación Española de Normalización (norma UNE), asegurando una mayor capacidad de absorción de esfuerzos, frente a informaciones que apuntaban que la soldadura de la vía no tenía el "rango de dureza" que exige la normativa de Adif.

Para la unión del carril del nuevo desvío, R350H, con el instalado en el resto del tramo, R260, se empleó la carga correspondiente al acero de grado 260, dice el Ministerio.

El ministro de Trasportes, Óscar Puente, apuntó en una entrevista con TVE que la vía se rompió por la parte de un carril nuevo, "junto a la soldadura". A su juicio, que "se haya roto al lado de soldadura es lo normal, no quiere decir que sea en la soldadura, puede serlo", pero habrá que analizarlo.

