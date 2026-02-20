Semana Blanca 2026: previsión del tiempo para el puente del Día de Andalucía

La previsión del tiempo para la Semana Blanca y el puente del Día de Andalucía se convierte en una de las consulta más frecuente entre familias andaluzas que planifican escapadas y actividades al aire libre. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y los principales modelos europeos de predicción, el escenario meteorológico combina días de estabilidad con temperaturas anormalmente altas y posibles episodios de lluvia en fechas concretas, especialmente el 28 de febrero.

La combinación de un anticiclón de las Azores consolidado y la entrada de una masa de aire subtropical generará un ambiente primaveral durante buena parte de la semana no lectiva. Sin embargo, los modelos meteorológicos no descartan precipitaciones en jornadas puntuales, lo que obliga a seguir de cerca la evolución de las predicciones para ajustar planes de ocio y desplazamientos.

El periodo vacacional escolar coincide este año con una situación atmosférica atípica para finales de febrero, con anomalías térmicas positivas en gran parte de Andalucía y un patrón de vientos de levante que condicionará las temperaturas en distintas zonas de la comunidad autónoma.

Viento de Levante y temperaturas en ascenso

El viernes 20 de febrero marca el inicio de un periodo de estabilidad atmosférica propiciado por la instauración de un sistema anticiclónico sobre la península ibérica. Esta configuración permite que los cielos se despejen progresivamente y que el viento de levante sople con intensidad débil a moderada en Andalucía, una buena noticia especialmente para quienes participan en las últimas celebraciones del Carnaval en distintas localidades.

Durante el sábado 21 y el domingo 22 de febrero, el viento de levante se intensificará en el Estrecho y zonas aledañas. El sábado será la jornada con vientos más intensos, que tenderán a remitir durante la noche del domingo. En estas áreas próximas al litoral atlántico, las temperaturas máximas oscilarán entre 10 y 18 grados debido al efecto moderador del viento.

En contraste, el resto de Andalucía experimentará un ascenso térmico significativo impulsado por el efecto foehn asociado al levante, que provoca el calentamiento del aire al descender desde las zonas montañosas hacia el interior. Este fenómeno permitirá que las temperaturas alcancen valores propios de la primavera en muchas comarcas del interior andaluz.

Ambiente primaveral y anomalías cálidas

La semana central de la Semana Blanca, comprendida entre el 23 de febrero y el 1 de marzo, se caracterizará por temperaturas superiores a los valores medios para la época en la mayor parte del territorio andaluz. Según los análisis de Meteored, entre el sábado 21 y el miércoles 25 de febrero se registrarán anomalías térmicas positivas provocadas por el ascenso de la dorsal subtropical.

La influencia del anticiclón de las Azores con presiones entre 1.025 y 1.030 hPa favorecerá la entrada de aire anormalmente cálido procedente del norte de África. Este escenario generará un contraste marcado entre las temperaturas diurnas y nocturnas: las mañanas y noches seguirán siendo frescas debido al enfriamiento radiativo —las noches aún son largas en esta época del año—, mientras que las tardes registrarán temperaturas agradables que permitirán prescindir de abrigos en muchas zonas.

El modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF) coincide en que la última semana de febrero será cálida en España, con la excepción de la vertiente atlántica, donde las temperaturas se mantendrán dentro de los valores normales para la época. En el interior de Andalucía, no será extraño ver termómetros superando los 20 grados durante las horas centrales del día.

¿Habrá lluvia en el puente del Día de Andalucía?

La pregunta clave para quienes han planificado actividades al aire libre durante el puente gira en torno a las posibles precipitaciones entre el 25 y el 28 de febrero. Aunque existe incertidumbre en los modelos de predicción, a partir del miércoles 25 de febrero podrían llegar frentes atlánticos que afectarían principalmente al norte y oeste de la península ibérica.

En Andalucía, no se descarta la posibilidad de chaparrones dispersos durante el miércoles 25, aunque de intensidad débil y sin carácter generalizado. El jueves 26 y el viernes 27 de febrero volverían las condiciones estables con predominio del sol, permitiendo disfrutar de jornadas despejadas.

El sábado 28 de febrero, Día de Andalucía, presenta mayor incertidumbre meteorológica. Varios modelos de predicción apuntan a precipitaciones durante el primer tramo de la jornada, con tendencia a despejarse por la tarde. Si se consultan modelos globales como el Global Forecast System (GFS), todos coinciden en que podría ser una jornada movida en distintos puntos de la comunidad autónoma.

El ECMWF contempla el paso rápido de una vaguada entre el martes y el miércoles que podría evolucionar hacia una depresión aislada en niveles altos (DANA) desplazándose hacia Marruecos, mientras que el GFS sitúa este sistema hacia Canarias. En cualquier caso, las precipitaciones previstas no tendrían carácter persistente ni afectarían de forma generalizada al territorio.

Fechas con mayor probabilidad de precipitaciones

A tenor de las predicciones actuales, las jornadas con mayor probabilidad de registro de lluvias en Andalucía durante el periodo vacacional serían las siguientes:

Miércoles 25 de febrero: posibilidad de chaparrones dispersos, especialmente en zonas occidentales de la comunidad. Sábado 28 de febrero: atención especial durante las horas de la mañana, cuando podrían producirse precipitaciones de intensidad variable. A partir del lunes 2 de marzo: nuevo frente atlántico podría aproximarse a la península.

El domingo 1 de marzo, en cambio, se presenta como una jornada mayoritariamente soleada, antes de que un nuevo sistema frontal vuelva a aproximarse al inicio de la siguiente semana. Esta alternancia entre estabilidad y paso de frentes débiles caracterizará la transición entre febrero y marzo.

¿Qué es la Semana Blanca en Andalucía?

La Semana Blanca es el periodo vacacional escolar establecido en Andalucía para compensar la ausencia de vacaciones invernales específicas en el calendario educativo de la comunidad autónoma. A diferencia de otras regiones del norte de España que disponen de la semana de esquí o vacaciones por nieve, Andalucía carece de esta tradición debido a su clima más templado.

Según explica la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, estos días no lectivos equilibran el calendario escolar y ofrecen a las familias andaluzas la oportunidad de realizar escapadas y actividades de ocio durante el final del invierno. La denominación 'Semana Blanca' se adopta por analogía con las vacaciones invernales de otras comunidades, aunque en Andalucía el clima permite disfrutar de temperaturas más suaves. Cada ayuntamiento andaluz tiene competencia para determinar las jornadas no lectivas específicas dentro del periodo establecido.

¿Cómo afecta el levante a las temperaturas en Andalucía?

El viento de levante constituye uno de los factores meteorológicos más característicos de Andalucía y ejerce una influencia determinante sobre las temperaturas según la zona geográfica. Este viento del este transporta humedad desde el Mediterráneo y, al ascender por las cordilleras Béticas, genera precipitaciones en la vertiente oriental.

Sin embargo, cuando el aire desciende hacia el interior y las zonas occidentales, se produce el efecto foehn o föhn, un fenómeno que provoca el calentamiento y resecamiento del aire. Este proceso explica por qué durante episodios de levante las temperaturas pueden dispararse en el interior de Andalucía, alcanzando valores muy superiores a los registrados en la costa.

El levante mantiene un efecto moderador sobre las temperaturas debido a la constante entrada de aire marino, lo que explica que durante este fin de semana las máximas no superen los 18 grados en estas áreas, mientras que en el interior podrían alcanzarse valores cercanos a los 22 o 23 grados.

¿Qué modelos meteorológicos se utilizan para las predicciones?

Las predicciones meteorológicas a medio plazo se basan en modelos numéricos de predicción del tiempo que procesan millones de datos atmosféricos para proyectar la evolución del tiempo. Los dos principales sistemas de predicción consultados para el periodo de la Semana Blanca son el ECMWF y el GFS.

El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés) se considera el modelo de referencia en Europa por su fiabilidad en predicciones a medio plazo. Utiliza una resolución espacial de aproximadamente 9 kilómetros y actualiza sus proyecciones dos veces al día.

El Global Forecast System (GFS) es el modelo estadounidense desarrollado por la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) y ofrece predicciones a escala global con actualizaciones cada seis horas. Aunque presenta mayor margen de incertidumbre que el ECMWF en predicciones a largo plazo, su consulta permite contrastar escenarios posibles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) utiliza estos y otros modelos para elaborar predicciones oficiales adaptadas al territorio español, incorporando además observaciones de su red de estaciones meteorológicas distribuidas por todo el país.

Recomendaciones para el puente del Día de Andalucía

Ante el escenario meteorológico previsto, resulta aconsejable consultar la evolución de las predicciones durante los próximos días, especialmente si se han planificado actividades al aire libre para el sábado 28 de febrero. Aunque las lluvias previstas no tendrían carácter torrencial, podrían afectar a planes de senderismo, rutas en bicicleta o jornadas de playa.

Para quienes tengan previsto desplazarse durante el puente, conviene extremar la precaución en zonas expuestas al viento de levante durante el fin de semana del 20 al 22 de febrero, particularmente en el Campo de Gibraltar y en carreteras de montaña donde las rachas pueden ser más intensas.

El escenario más probable dibuja una Semana Blanca mayoritariamente estable con temperaturas superiores a la media y ambiente casi primaveral en numerosas zonas de Andalucía. Las posibles precipitaciones, de confirmarse, serían débiles o intermitentes y concentradas en días concretos, sin comprometer significativamente los planes vacacionales de la mayoría de andaluces que aprovecharán estos días de descanso escolar.