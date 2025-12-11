Estos son los municipios que pierden más población en Andalucía: una capital de provincia, en cabeza

Cádiz ha perdido un puesto en el ránking regional de población en favor de Roquetas de Mar.

Andalucía obtuvo un saldo poblacional positivo de 46.796 habitantes en 2024. Según datos del padrón municipal publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la comunidad tenía 8.666.412 habitantes a 1 de enero de 2025, respecto a los 8.619.616 que registraba en la misma fecha del año anterior. De los 785 municipios andaluces, 405 ganan población, 11 se mantienen y 369 pierden habitantes. Entre estos últimos suman una merma poblacional de 10.448 personas, pero ¿qué municipios de Andalucía pierden más habitantes?

Cádiz encabeza esta 'sangría' con 964 habitantes menos, de 110.914 en 2024 a 109.950 en la actualidad. Además, la capital gaditana es la menos poblado y pierde además un puesto en el ránking regional, del puesto 12 al 13, superada por Roquetas de Mar, el cuarto municipio que más crece de Andalucía con 2.036 nuevos habitantes (111.240 en total).

La Tacita de Plata continúa a la sombra de otras grandes ciudades como Jerez de la Frontera, la quinta ciudad andaluza (213.634 habitantes, -54), y Algeciras, la capital de Campo de Gibraltar (126.589, +1.611). Pese a todo, la provincia de Cádiz continúa siendo la tercera provincia más poblada, con 1.257.041 habitantes, 2.750 más que en 2024.

Fuengirola, San Fernando o Rota, entre los que más habitantes se dejan

El segundo municipio que pierde más habitantes es Fuengirola, el vigésimo municipio en población de Andalucía y el quinto de Málaga. La ciudad cuenta en la actualidad con 85.211 habitantes, lo que supone un saldo negativo de 648 respecto a 2024. Caso similar al de Cádiz, otros municipios de su provincia esquivan la pérdida de población, como Málaga capital, el que más gana de Andalucía con 7.426 nuevos habitantes (599.063 en total). Lo mismo ocurre con Mijas (+1.802), Marbella (+786) y Vélez-Málaga (+58).

Completa el podio San Fernando, que pierde 307 habitantes y desciende hasta los 93.338, lo que le vale ser superado por Mijas (95.104). A continuación, le sigue un municipio mediano, Rota, que se deja en un año 263 habitantes hasta los 29.289. Curiosamente, otras localidades del área metropolitana de Cádiz han logrado aumentar su población, como El Puerto de Santa María (+23) y Puerto Real (+376).

Bailén ha perdido 145 habitantes y tiene 17.119 en la actualidad. La lista cuenta con otros municipios de su provincia como Baeza (-102), Úbeda (-86) o Cazorla (-82), lo que lleva a Jaén a ser la única que pierde población en su conjunto, con 1.074 habitantes menos. Cierran el top 10:

Isla Cristina, Huelva (-116)

Alcaudete, Jaén (-114)

Alhama de Granada (-113)

Palma del Río, Córdoba

Tabernas, Almería (-106)

El municipio sevillano que más habitantes pierde es Castilleja de la Cuesta, con 79 menos; y en Huelva, es la capital, que desciende 75.

¿Cuáles son los municipios más y menos poblados de Andalucía?

Sevilla, el municipio más poblado (689.243), suma 1.935 habitantes este 2025, mientras que Córdoba (323.262) gana 451. Granada también incrementa su padrón en 1.258 personas (233.975), a menor ritmo que Almería, con 2.793 nuevos habitantes (205.468). Jaén también crece hasta los 112.235 habitantes, 161 más con respecto a 2024.

En cuanto a los municipios más despoblados, Cumbres de Enmedio (Huelva, 54 habitantes) ha desplazado a Benitagla (Almería, 63), que pierden siete y ganan dos, respectivamente. Pierden o se mantienen otros municipios almerienses como Castro de Filabres (101), Aldea de Monteagud (115) o Alsoduz (126). Mientras, en la vecina Granada, tanto Juviles (140) como Lobras (139) han logrado incrementar su padrón.