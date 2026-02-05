Toda Andalucía bajo aviso de la Aemet: estas son las zonas más afectadas por el viento y la lluvia este jueves

El tiempo no da tregua en Andalucía, con toda la comunidad bajo aviso por la borrasca Leonardo. Así comienza este jueves 5 de febrero; una jornada que, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), estará marcada por las fuertes rachas de viento; especialmente intensas en zonas de la mitad oriental.

Por su parte, las precipitaciones seguirán presentes en buena parte del territorio. A lo largo del día, se espera que sean persistentes y ocasionalmente fuertes en las sierras Béticas. Asimismo, ante el riesgo de inundaciones, las autoridades mantienen una estrecha vigilancia sobre los cauces fluviales y se ha procedido al desalojo preventivo en municipios como Écija o El Palmar (Sevilla).

Avisos por lluvia y viento en Andalucía este jueves

Toda Andalucía bajo aviso: así es el escenario de lluvia y viento previsto para este jueves 5 de febrero. En concreto, el área más afectada se corresponde a la mitad este de la comunidad. Hablamos de las provincias de Almería, Jaén y una parte de Córdoba y Granada, donde la Aemet ha activado el aviso naranja (peligro importante), tanto por viento como por temporal marítimo, hasta las 20:59 horas.

En Almería se han suspendido las clases a causa de las fuertes rachas previstas: 90 km/h en toda la provincia, a excepción del litoral. Desde la costa granadina hasta el levante almeriense, el temporal marítimo vendrá acompañado de vientos de 75 km/h y olas de hasta cinco metros de altura.

De acuerdo con la agencia meteorológica, también se esperan vientos de 90 km/h en las demás zonas bajo aviso naranja: la cuenca del Genil, Guadix y Baza, en Granada; el valle del Guadalquivir de Jaén, la zona de la capital y Montes, así como también Cazorla y Segura; y la subbética cordobesa.

Avisos de la Aemet para este jueves 5 de febrero en Andalucía / Aemet

Por otro lado, las precipitaciones continúan de manera abundante en Grazalema (Cádiz), donde se alcanzó el nivel rojo de alerta en jornadas anteriores. Ahora, bajo un aviso naranja, se esperan acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas; y vientos de 70 km/h.

El resto de Andalucía se encuentra cubierta por un aviso amarillo, y en la mayoría de los casos el viento es el claro protagonista. Entre 70 y 80 km/h se sitúan las rachas en el entorno de la campiña sevillana, sus sierras norte y sur; en la provincia de Huelva o en la región malagueña de Axarquía. Únicamente hay aviso por lluvias en Ronda, Sol y Guadalhorce (Málaga), zonas en las que se podrían acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora. Tanto en Grazalema como en Málaga, los avisos por precipitaciones tenderán a desactivarse hacia las 17:59 horas.

¿Hay avisos activos para los próximos días en Andalucía?

La Aemet también ha activado avisos para los próximos días. Aunque ya no estarán presentes en toda la comunidad, las zonas más afectadas durante el viernes 6 de febrero serán también las del este. Con un aviso amarillo, se esperan rachas de 70 km/h en áreas de Jaén, Granada y Almería, durante la primera mitad del día; y precipitaciones en Grazalema (40 litros por metro cuadrado en 12 horas).

Asimismo, el temporal marítimo se extiende entonces por la costa atlántica, con vientos de 60 km/h desde Huelva hasta El Estrecho; y, de nuevo, en el Mediterráneo, desde Granada hasta el Levante almeriense.

Los avisos vuelven a generalizarse el sábado 7 de febrero; y, por el momento, solo Antequera (Málaga), la cuenca del Genil, Guadix y Baza (Granada) se libran de ellos. Las previsiones apuntan a precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora, en Sevilla y otras regiones del interior, o vientos de hasta 70 km/h en Andévalo y Condado (Huelva) o el extremo oriental.