Material exclusivo que la UCLA ha digitalizado con material de los noticiarios de la Corporación Hearst. El vídeo muestra como los 6 tripulantes y 18 pasajeros del avión de la Marina de los EEUU fueron rescatados con vida tras un accidente en Sierra Nevada. Dos supervivientes guiaron al equipo de rescate desde Granada por una ladera nevada. Las condiciones meteorológicas retrasaron el rescate dos días, pero la misión sigue siendo un éxito.

- Vídeo cedido y propiedad de UCLA Film & Television en colaboración con The Packard Humanities Institute. Visita su web para consultar todo su archivo: www.newsreels.net

****Newsreels courtesy of the UCLA Film & Television Archive in collaboration with The Packard Humanities Institute. Visit newsreels.net for more information*****