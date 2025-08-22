Gasto en la vuelta al cole: los andaluces invierten menos que la media nacional

El Observatorio Cetelem ha publicado su informe zOOm Vuelta al cole con las previsiones de gasto de las familias andaluzas para el inicio del curso escolar 2025. Los datos sitúan el gasto medio en 342 euros, una cifra que representa un 19% menos que la media nacional. ¿Cómo afrontan las familias esta nueva vuelta al cole en un contexto de estabilidad presupuestaria?

Según el análisis, un 64% de los andaluces mantendrá el mismo presupuesto que en 2024, mientras que un 18% reducirá el gasto y otro 18% incrementará su inversión. Entre quienes aumentarán sus desembolsos, un 64% justifica esta decisión por la subida generalizada de precios que ha experimentado el mercado.

El perfil de los hogares encuestados revela que el 48% tiene hijos en edad escolar. La distribución por etapas educativas muestra que un 43% cursará primaria, un 24% secundaria y un 19% bachillerato. Completa el panorama un 11% correspondiente a infantil y guardería. La mayoría de estos menores está escolarizada en centros públicos (64%), seguida de los concertados (30%) y privados (10%).

Estrategias de ahorro familiar

Las familias que prevén recortar gastos han desarrollado diversas estrategias. Un 64% reutilizará materiales del curso anterior y un 36% optará por la compra de segunda mano. Asimismo, un 27% de los hogares planea acogerse a programas de préstamo de libros como medida de contención del gasto.

Productos más demandados

El material escolar encabeza la lista de compras, con un 84% de menciones, seguido de libros (73%) y ropa (70%). Destaca especialmente el 16% de encuestados que adquirirá dispositivos electrónicos o informáticos, dos puntos por encima de la media nacional.

Metodología del estudio

El Observatorio Cetelem elaboró este análisis mediante una encuesta online (CAWI) realizada por Invesmarket durante agosto de 2025. El sondeo se efectuó entre una muestra de 1.000 personas mayores de 18 años residentes en España, con un error muestral del 3,16% para los datos globales.