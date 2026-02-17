Vuelven los avisos por viento y temporal marítimo a estas zonas de Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) vuelve a activar avisos por viento en Andalucía. Después de un fin de semana relativamente estable, se acerca un escenario marcado otra vez por las intensas rachas en la mitad oriental de la región. Así lo confirma el organismo en redes sociales, donde también anuncia un notable incremento de las temperaturas máximas en las sierras Béticas para este martes 17 de febrero.

Mientras tanto, la actual situación anticiclónica también trae consigo un tiempo más seco, en contraste con el tren de borrascas atlánticas que marcó el incio de 2026. En cuanto a los avisos, se limitan al norte peninsular hasta el miércoles, cuando empiezan a cubrir parte de Jaén, Granada y Almería. Aunque el riesgo es bajo (categoría amarilla), se recominda extremar las precauciones en estas zonas y permanencer atentos a la actualidad meteorológica.

Avisos por viento en Andalucía: vientos de 70 km/h en estas zonas

El viento vuelve a ser el protagonista del tiempo en Andalucía, con rachas máximas de hasta 70 km/h en zonas del interior oriental este miércoles 18 de febrero. Por ese motivo, la Aemet ha activado un aviso amarillo en cuatro comarcas andaluzas: Cazorla y Segura (Jaén), Guadix y Baza (Granada), Nacimiento y Campo de Tabernas (Almería), y Valle del Almanzora y Los Vélez (Almería).

Sin embargo, esta no es la única previsión. También se espera que arrecie el temporal marítimo en la costa granadina y almeriense, con vientos de 60 km/h y olas de dos a tres metros. En el resto de provincias, la situación permanece estable y sin avisos. Aún así, la Aemet anuncia el paso de un frente que "apenas dejará precipitaciones en Andalucía".

En cuanto a las temperaturas máximas, se situarán por encima de los 20ºC en Sevilla, Málaga y Almería. Este valor representa un ligero descenso con respecto a la jornada anterior, mientras que las mínimas se mantienen muy similares, rozando los 7ºC en Córdoba o los 8ºC en Huelva, Jaén, Granada y la capital hispalense.

Notable descenso de las máximas el jueves: 14ºC en Granada

El jueves 19 de febrero la situación se endurece un poco en el litoral. Por lo tanto, la Aemet eleva a naranja el aviso en la costa de Granada y Almería, donde se podrían alcanzar rachas de 70 km/h y olas de tres a cuatro metros. No obstante, según la información oficial, el riesgo previsto se limita a la franja horaria comprendida entre las 00:00 y las 09:59 horas de la mañana. Al menos, así es por el momento. Este dato podría cambiar conforme avancen las horas.

Asimismo, el panorama ventosos se mantiene igual en las mismas zonas de Jaén (Cazorla y Segura) y del interior granadino y almeriense, desde la zona de Guadix y Baza hasta Nacimiento y Campo de Tabernas. Por otro lado, cabe destacar el pronunciado descenso de las máximas, especialmente en la vertiente mediterránea (19ºC en Almería, 18ºC en Málaga y 14ºC en Granada) o en Jaén (13ºC). Además, podrían producirse algunas precipitaciones débiles y dispersas durante la madrugada en las sierras Béticas y el área del Estrecho.