Funeraria Albia Sevilla

Lo hacen con atención las 24 horas, los 365 días del año, y con un equipo que sabe perfectamente cómo responder ante uno de los momentos más delicados por los que puede atravesar una familia.

Albia Sevilla: atención continua

La Funeraria Albia cuenta con instalaciones situadas en la calle Termodinámica, 15, en una zona bien comunicada y de fácil acceso, tanto en transporte público como en vehículo privado. Además, el centro cuenta con todos los servicios necesarios para estar tranquilo y vivir el duelo a tu manera.

Servicios funerarios que se adaptan a todas las familias

En Albia saben muy bien lo importante que es cumplir las últimas voluntades de un fallecido y que su familia sepa que se ha ido en paz. Por eso, ofrecen servicios funerarios personalizados para inhumación y cremación, con ceremonias religiosas, laicas o diseñadas a medida.

Estos son algunos de los servicios más destacados:

Personalización de ceremonias , asegurando que cada despedida sea un reflejo de las creencias y deseos de la familia.

, asegurando que cada despedida sea un reflejo de las creencias y deseos de la familia. Instalaciones modernas y cómodas , que aseguran la privacidad y el confort.

, que aseguran la privacidad y el confort. Equipo de psicólogos profesional , cercano y respetuoso, acompañando a las familias en todo momento disponible 24 horas al día.

, cercano y respetuoso, disponible 24 horas al día. Albia Asesor : un profesional que acompaña a la familia durante todo el proceso, resuelve dudas, gestiona todos los trámites y ayuda a tomar las mejores decisiones.

: un profesional que acompaña a la familia durante todo el proceso, resuelve dudas, gestiona todos los trámites y ayuda a tomar las mejores decisiones. FlexiAbia : un programa de financiación flexible para fraccionar el pago del servicio funerario, evitando así preocupaciones económicas en un momento tan delicado.

: un programa de financiación flexible para fraccionar el pago del servicio funerario, evitando así preocupaciones económicas en un momento tan delicado. Recursos de apoyo emocional: la Guía de ayuda al duelo y otras propuestas de despedida, como Homenaje a una Vida, que honra al ser querido de una forma mucho más personal.

Tanatorios, crematorios y buscador de esquelas

Albia tiene presencia en Sevilla, pero también gestiona una red de tanatorios y crematorios repartidos por toda Andalucía y por el resto de España. Esa presencia nacional facilita traslados, gestiones y coordinación entre centros, lo que es imprescindible si el fallecimiento se produce fuera del lugar de residencia.

Otro de los servicios más útiles es el buscador de esquelas y defunciones, una herramienta online que permite consultar información actualizada sobre velatorios y ceremonias, así como enviar mensajes de condolencia a las familias. Es otra manera de acompañar a los familiares, en este caso desde la distancia.

Una empresa consolidada con experiencia nacional

Albia nació en 1998 tras la unión de varias funerarias y hoy es uno de los grupos funerarios más consolidados de España. El motivo más evidente es el enfoque en la calidad, la innovación y la atención humana. Por supuesto, esa experiencia está muy presente en Albia Sevilla. El compromiso es el mismo: ofrecer un servicio profesional, transparente y adaptado a la realidad actual.

