Funeraria Albia Sevilla

Despedirnos de un ser querido nunca es fácil e igual que quieres estar rodeado de los tuyos en un momento tan complicado, también deberías elegir a los profesionales correctos. En Sevilla, Albia se ha consolidado como una referencia en el sector funerario por una forma de trabajar cercana, profesional y adaptada a las necesidades de cada familia
Lo hacen con atención las 24 horas, los 365 días del año, y con un equipo que sabe perfectamente cómo responder ante uno de los momentos más delicados por los que puede atravesar una familia.
Albia Sevilla: atención continua
La Funeraria Albia cuenta con instalaciones situadas en la calle Termodinámica, 15, en una zona bien comunicada y de fácil acceso, tanto en transporte público como en vehículo privado. Además, el centro cuenta con todos los servicios necesarios para estar tranquilo y vivir el duelo a tu manera.
Servicios funerarios que se adaptan a todas las familias
En Albia saben muy bien lo importante que es cumplir las últimas voluntades de un fallecido y que su familia sepa que se ha ido en paz. Por eso, ofrecen servicios funerarios personalizados para inhumación y cremación, con ceremonias religiosas, laicas o diseñadas a medida.
Estos son algunos de los servicios más destacados:
- Personalización de ceremonias, asegurando que cada despedida sea un reflejo de las creencias y deseos de la familia.
- Instalaciones modernas y cómodas, que aseguran la privacidad y el confort.
- Equipo de psicólogos profesional, cercano y respetuoso, acompañando a las familias en todo momento disponible 24 horas al día.
- Albia Asesor: un profesional que acompaña a la familia durante todo el proceso, resuelve dudas, gestiona todos los trámites y ayuda a tomar las mejores decisiones.
- FlexiAbia: un programa de financiación flexible para fraccionar el pago del servicio funerario, evitando así preocupaciones económicas en un momento tan delicado.
- Recursos de apoyo emocional: la Guía de ayuda al duelo y otras propuestas de despedida, como Homenaje a una Vida, que honra al ser querido de una forma mucho más personal.
Tanatorios, crematorios y buscador de esquelas
Albia tiene presencia en Sevilla, pero también gestiona una red de tanatorios y crematorios repartidos por toda Andalucía y por el resto de España. Esa presencia nacional facilita traslados, gestiones y coordinación entre centros, lo que es imprescindible si el fallecimiento se produce fuera del lugar de residencia.
Otro de los servicios más útiles es el buscador de esquelas y defunciones, una herramienta online que permite consultar información actualizada sobre velatorios y ceremonias, así como enviar mensajes de condolencia a las familias. Es otra manera de acompañar a los familiares, en este caso desde la distancia.
Una empresa consolidada con experiencia nacional
Albia nació en 1998 tras la unión de varias funerarias y hoy es uno de los grupos funerarios más consolidados de España. El motivo más evidente es el enfoque en la calidad, la innovación y la atención humana. Por supuesto, esa experiencia está muy presente en Albia Sevilla. El compromiso es el mismo: ofrecer un servicio profesional, transparente y adaptado a la realidad actual.
