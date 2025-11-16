La Junta identifica al polen y al polvo como causas principales de alergia. Los aspiradores sin cable de Rowenta ayudan a combatirlos

Málaga, Sevilla y Cádiz son, por este orden, las provincias de Andalucía donde más personas hacen sus compras en línea. En el caso de Sevilla, hablamos concretamente de casi el 72 % de la población; un porcentaje que, según la Junta, le queda algo lejos a Córdoba (la provincia de toda la comunidad autónoma donde el e-commerce es menos utilizado). De las actividades económicas que se realizan en Sevilla, el comercio se encuentra entre las tres más destacadas. Así lo indicaba ya, en 2015, el Ayuntamiento. Sin duda, en su vertiente online, el comercio genera en España ingresos que superan los 90.000 millones de euros. En el caso que nos ocupa, más de 2,5 millones de andaluces han adquirido o contratado algún producto o servicio a distancia. La plataforma de datos Statista señala que la electrónica fue una de las categorías con más unidades vendidas en línea el año pasado.

Calefactores, fregonas eléctricas, secadores de pelo, deshumidificadores y depiladoras como las que fabrica Rowenta son todos ejemplos de productos de electrónica: la cuarta categoría más popular en el e-commerce español de 2024. Dada la cantidad de sevillanos con mascotas (se calcula que hay más de 400.000 animales de compañía en toda la provincia), y dada la cantidad de personas con alergia al polvo (una de las más frecuentes según la Junta de Andalucía), hemos decidido recopilar algunos modelos de aspirador sin cable que el ciudadano puede comprar en Internet.

Además, es frecuente que las tiendas online ofrezcan descuentos no disponibles en tienda física. Por ejemplo: el modelo Rowenta X-Force flex 14.60 ha llegado a costar 100 € menos de lo habitual.

Electrodomésticos con más de un siglo de historia

Rowenta, aparte de ser el nombre de una marca de aspiración y limpieza, planchado e higienizado, cuidado del cabello, ventilación y calefacción, cuidado masculino y cuidado personal, es también un acrónimo. Aunque la compañía ya existía en 1884 bajo una identidad diferente (Weintraud GmbH), en 1909 pasó a llamarse tal y como la conocemos hoy día. Para su nombre, se extrajeron algunas de las letras que formaban el de su fundador: RObert WEiNTrAud.La primera plancha de esta compañía alemana vio la luz en 1919. A este artículo, le seguirían otras tantas patentes. Por ejemplo: en 1921, Rowenta lanzó al mercado dos modelos de rizadores y otros dos más de planchas (esta vez, de viaje). Desde entonces, la compañía ha recorrido una larga trayectoria hasta posicionarse en la actualidad como una de las marcas de pequeños electrodomésticos más destacadas del Grupo SEB (con presencia en más de 150 países).

De la primera aspiradora a los modelos de última generación

La primera aspiradora de Rowenta fue la Allround, que servía tanto para aspirar agua como para dejar el espacio libre de cualquier mota de polvo. Además, el modelo en cuestión incorporaba, ya en aquella época, un reductor de sonido que aminoraba el ruido que el dispositivo en funcionamiento pudiera ocasionar.Ahora mismo, en la tienda online de Rowenta, los filtros de búsqueda permiten encontrar modelos que:

oscilan entre los 99 y los 700 €;

cuentan con potencias de succión inferiores a 100 AW, entre 100 y 150 AW, y superiores a 150 AW;

funcionan sin necesidad de estar conectados a la red eléctrica durante periodos de hasta 40 minutos, 60 minutos e incluso más allá de 1 hora;

son susceptibles de ser mejorados con los kits que potencian su funcionalidad. Hay accesorios de limpieza y lavado adicionales, también para los dueños de mascotas que necesitan herramientas de aspiración específicas como el minicepillo motorizado.

Todos los aspiradores sin cable de Rowenta proporcionan, a su vez, la importante ventaja de no tener que depender de la existencia de una toma de corriente para poder utilizar el electrodoméstico. Al ser inalámbricas, las aspiradoras de Rowenta pueden desplazarse por las diversas estancias del hogar o de la oficina sin que el cable limite la movilidad del aspirador ni la comodidad de quien lo utiliza.

Aspiradores con garantía vigente durante 3 años

Tanto los modelos que comentamos grosso modo en este apartado como los que no citamos a continuación cuentan con una garantía de Rowenta durante 3 años. En aquellos casos en los que el aspirador se ha comprado para hacer de él un uso distinto al doméstico/privado, la garantía se reduce a 12 meses. Por otro lado, igual que se puede adquirir el aspirador sin cable vía online, también puede arreglarse cualquier fallo en el dispositivo consultando en la web de Rowenta el servicio técnico más próximo al domicilio.

X-Force flex 16.60, autonomía durante 2 horas

El aspirador sin cable X-Force flex 16.60 de Rowenta ofrece el doble de potencia y el doble de autonomía. Para aprovechar las 2 horas de aspiración sin cable hace falta activar el modo Boost+ y utilizar el electrodoméstico como aspiradora de mano. Su potencia de succión acaba fácilmente con la suciedad. En general, se considera que una aspiradora tiene buena potencia de succión cuando está entre los 100 y los 200 AW. El modelo de Rowenta que aquí comentamos rebasa este intervalo, con una potencia de 315 AW.

Además, su cepillo incluye luces led y una tecnología antienredos que evita que los pelos aspirados se queden enredados en el cepillo. De este modo, la aspiradora automáticamente desenreda la suciedad del cepillo, sin que posteriormente haya de hacerlo quien ha utilizado el aspirador.

Promo Pack X-Force 12.60 + Dock Station

Igual que cada año, este 2025, los comercios también celebran el Black Friday. Con una puntuación de 4,4/5 puntos, el paquete X-Force 12.60 + Dock Station (ahora disponible por 70 € menos) incluye:

una aspiradora sin cable de 150 AW con depósito de casi 1 L;

soluciones animal care, para limpiar hogares y coches con mascotas ;

; una base de carga vertical donde sujetar y guardar la aspiradora y sus accesorios.

Asimismo, el tubo de la base de carga (una vez acoplado a la aspiradora) permite extender la longitud del aspirador para llegar al techo y dejar también las zonas más elevadas libres de suciedad. Por otro lado, cuenta con una garantía de 15 años de reparación por la que Rowenta se compromete a disponer de piezas de recambio durante este periodo de tiempo, para modelos como el X-Force 12.60 (con y sin Dock Station).

En definitiva, es un aspirador recomendado para personas alérgicas que necesiten filtrar el 99,9 % (prácticamente, la totalidad) de alérgenos, ácaros del polvo y otras partículas diminutas que, a pesar de sus reducidas dimensiones, ensucian el ambiente y causan irritabilidad y alergias en espacios interiores.