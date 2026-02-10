La interacción de usuarios y la tecnología propia marcan el funcionamiento de Billionhands, plataforma impulsada por Nicolás Luca de Tena que reúne rankings de negocios, productos y servicios construidos con votos verificables. El proyecto combina participación de la comunidad, inteligencia artificial propia y formatos de publicidad integrados en contextos de decisión. El resultado se presenta como un entorno donde los rankings se alimentan de la actividad de usuarios y de sistemas técnicos desarrollados de forma interna.

La dinámica de uso parte de la acción directa de quienes participan en la plataforma. Cada voto registrado contribuye a la configuración de rankings activos en múltiples categorías. Los listados abarcan sectores diversos y reúnen propuestas comparables dentro de un mismo espacio digital. Billionhands describe ese esquema como un sistema basado en opinión real de usuarios, donde la reputación surge de la participación y del registro verificable de cada interacción.

El componente tecnológico que permite organizar la información en Billionhands recibe el nombre de BILL. La documentación técnica lo describe como una inteligencia artificial propia concebida como orquestador de múltiples agentes especializados. Su trabajo incluye detección de tendencias, clasificación de temas, estructuración de contenidos y optimización del flujo de uso. En los rankings de la plataforma, este sistema organiza la información mientras la comunidad aporta votos y decisiones.

Escalabilidad técnica y modelo de publicidad dentro de Billionhands

El desarrollo tecnológico se realizó de forma interna durante un periodo de tres años. La infraestructura funciona sobre AWS y sistemas de seguimiento propios que permiten gestionar grandes volúmenes de datos e interacciones. Los materiales corporativos describen una plataforma escalable con procesos trazables y gobernanza del dato. También se menciona el uso de inteligencia artificial y machine learning para reconocimiento de elementos y contextualización dentro de rankings.

Las cifras operativas publicadas por Billionhands recogen una base de datos con casi 400 millones de negocios a nivel global y cerca de 7 millones en España. Durante la fase de pruebas se registran más de 70.000 votos de usuarios y más de un millón de usuarios únicos. El número de rankings creados y activos supera las decenas de miles. España funciona como mercado piloto y banco de pruebas para un modelo concebido para réplica internacional.

Los procesos de registro, votación y alta de participantes forman parte de los flujos que generan datos dentro de la plataforma. Según la documentación, esos procesos cuentan con un sistema de gobierno y calidad del dato certificado conforme a la norma UNE 0080, con asesoramiento de Deloitte y certificación de AENOR. El sistema de clasificación de participantes de rankings de Billionhands queda custodiado por una firma global líder en auditoría, con garantía de autenticidad, transparencia y fiabilidad de cada voto.

El modelo operativo de Billionhands incorpora un planteamiento específico de publicidad integrado en su sistema de rankings. Los formatos publicitarios aparecen dentro de categorías y listados consultados por usuarios en contextos de decisión. La medición principal se basa en el click out hacia el entorno del anunciante. Los datos publicados por Billionhands recogen una tasa de click out superiores al 10 % en determinados contextos y categorías con alta participación.

La operativa comercial se apoya en Adsforce, integrado con el sistema tecnológico de Billionhands. Su función consiste en automatizar activación comercial y conversión de negocios en anunciantes activos. El despliegue contempla segmentos como pymes, proveedores, marcas, comercio electrónico y grandes anunciantes, con productos y formatos adaptados a cada grupo.

El recorrido del usuario dentro de los rankings de Billionhands incluye fases descritas como conocimiento, atención, intención, decisión y conversión mediante click out. En ese flujo, la exploración de rankings, la comparación de alternativas y la interacción generan señales de intención registradas por el sistema. La publicidad aparece dentro de ese contexto de consulta y comparación.