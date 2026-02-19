Universidad CEU Fernando III: experiencia que emplea, innovación que transforma

La Universidad CEU Fernando III es hoy una de las propuestas universitarias más dinámicas y prometedoras de Andalucía. Nacida del prestigio y la experiencia del Grupo CEU, combina la herencia de casi un siglo de tradición educativa con la capacidad de reinventarse y construir un modelo académico del siglo XXI. Esta mezcla —humanismo, rigor y modernidad— ha permitido que, en apenas dos cursos académicos, la universidad haya construido una comunidad vibrante, comprometida y volcada en la excelencia, superando los mil alumnos.

Alumnos durante una de las sesiones prácticas de formación en el aula.

Un campus que respira conocimiento, tecnología e innovación

Quien entra por primera vez en su Campus Universitario en Bormujos descubre un espacio donde la arquitectura, la naturaleza y la tecnología conviven para crear un entorno estimulante. El corazón de la Universidad CEU Fernando III late en su red de laboratorios, talleres, aulas y zonas deportivas, que permiten a los estudiantes aprender haciendo, experimentar, equivocarse, descubrir y avanzar. No es un campus que se visite, sino un campus que se vive desde el primer día.

Desde la ingeniería y las ciencias de la salud hasta la educación, el deporte o las ciencias sociales, el objetivo es siempre el mismo: que el estudiante piense, cree, resuelva y desarrolle su mejor versión con el acompañamiento del profesorado experto.

Los alumnos cuentan con recursos y espacios en el campus que les acercan desde el primer día al mercado laboral

Tradición y modernidad: la ecuación CEU

La universidad crece al mismo tiempo que mantiene el ADN del CEU: formación integral, ética profesional, vocación de servicio y búsqueda de la verdad. Esa identidad se complementa hoy con un enfoque contemporáneo: innovación docente, orientación internacional, cultura digital y un fuerte vínculo con la realidad profesional.

Conexión con empresas: la empleabilidad como eje central

En la Universidad CEU Fernando III no se concibe la formación aislada del mundo productivo. Empresas, instituciones, laboratorios y centros de referencia forman parte del ecosistema universitario: imparten talleres, tutorizan proyectos, proponen retos reales, participan en ferias de empleo y colaboran en prácticas y estancias profesionales.

El alumno aprende en las aulas, sí, pero también en el terreno real donde ocurren las cosas, desarrollando competencias técnicas y transversales que el mercado exige. La universidad acompaña ese proceso con orientación personalizada, formación en soft skills y una cultura de crecimiento constante.

Jornada de Puertas Abiertas: una puerta al futuro

La Jornada de Puertas Abiertas del próximo 21 de febrero es la oportunidad perfecta para que estudiantes y familias conozcan todo lo que la Universidad CEU Fernando III les puede ofrecer. No es solo una visita guiada, es una experiencia completa en la que los asistentes pueden hablar con profesores, resolver dudas académicas, recorrer las instalaciones y descubrir cómo es formarse en un campus pensado para crecer en comunidad.

Un grupo de alumnos en el entorno del campus universitario, ubicado en Bormujos

Novedades 2026/27: titulaciones para un mundo cambiante

La CEU UF3 continúa su expansión con nuevos grados diseñados para responder a los grandes retos profesionales de los próximos años. Para el curso 2026/27 se incorporan titulaciones en áreas estratégicas como la salud, la ingeniería, la biomedicina, la ciberseguridad, la educación social o el diseño industrial, fortaleciendo un catálogo de estudios que ya es referente en Andalucía. Todo ello con el objetivo de formar a los profesionales que demandará la sociedad: perfiles multidisciplinares, digitales, éticos y capaces de liderar.

Hospital de Simulación: la revolución de la formación sanitaria

Uno de los hitos más esperados del Campus Universitario es el Hospital de Simulación, que permitirá a los estudiantes de Ciencias de la Salud practicar en un entorno seguro y realista.

Urgencias, quirófano, UCI, pediatría, atención al parto, consultas hospitalarias, vivienda simulada, anatomía virtual, salas de debriefing, laboratorios biomédicos… todo está diseñado para que el futuro profesional se entrene como si ya formara parte de un equipo médico real.

La simulación clínica avanzada es hoy uno de los métodos más eficaces para aprender a decidir con seguridad, humanidad y criterio, y la CEU UF3 incorpora esta tecnología como sello distintivo para el curso 2026/27.

El hospital de simulación estará en funcionamiento el próximo curso 2026/27

CEU FP Sevilla: formación práctica que abre puertas

En paralelo al crecimiento universitario, CEU FP Sevilla se ha convertido en un referente de Formación Profesional en Andalucía. Su oferta formativa abarca sectores en plena expansión —sanidad, deporte, empresa, educación y tech— con ciclos medios y superiores que se renuevan para responder al ritmo vertiginoso del mercado laboral.

Aquí los alumnos aprenden trabajando: talleres equipados, prácticas en empresas punteras, simulaciones profesionales, proyectos con entidades reales y un acompañamiento constante por parte del claustro expertos, que combinan su faceta docente con su actividad profesional. El resultado es una FP moderna, ágil y profundamente conectada con las necesidades del tejido empresarial.

El Open Day de CEU FP Sevilla: descubrir un camino profesional sólido

Durante el Open Day, los futuros estudiantes pueden conocer los talleres de robótica, los laboratorios clínicos, las aulas de desarrollo web, las instalaciones deportivas y los entornos sanitarios. Todo ello acompañado por profesores, orientadores y alumnos que explican y comparten cómo es estudiar una FP pensada para llegar al empleo con garantías reales.

La Jornada de Puertas Abiertas permitirá a los jóvenes conocer todas las novedades formativas en grados universitarios y en FP

Una comunidad educativa completa: colegio, universidad, FP y posgrado

El Campus Universitario CEU es un ecosistema formativo único en Andalucía, con diferentes centros educativos que comparten valores, instalaciones y una misma visión, abarcando todas las etapas formativas de la persona desde los 2 años.

Esta convivencia genera sinergias naturales: alumnos que comparten instalaciones, profesorado que colabora en proyectos, actividades transversales, cultura deportiva común, experiencias internacionales compartidas y un ambiente donde se respira aprendizaje a todas horas.

Más allá del currículo, el CEU cultiva algo fundamental: personas capaces de transformar su entorno.

