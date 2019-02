Sorogoyen aspira al trono con ‘El reino’

Rodrigo Sorogoyen reivindica el trono de los Goya con El reino, un thriller sobre la corrupción que parte como favorita con 13 nominaciones. El filme, que convierte la anodina realidad política en un relato vibrante, ya se coronó en las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos y en los Premios Feroz, y todo apunta a que la Academia se decantará por un director al que ya nominó por Stockholm y Que Dios nos perdone, y al que concedió el año pasado el Goya por su corto Madre, una pieza que ahora opta al Oscar.

Pero la buena racha del cineasta madrileño podría terminar si se impusiera el equipo de Campeones, una victoria no del todo descartable. La reivindicación del diferente que hace Javier Fesser, más estimable quizás por el debate que ha generado que por sus valores cinematográficos, no le anda muy atrás en el número de nominaciones (11) a El reino, se llevó el Premio Forqué a la mejor película y tampoco fue olvidada por los Feroz, que la distinguieron como la mejor comedia. No hay que olvidar, además, que la Academia eligió la película para que representara a España en los Oscar, por encima de filmes con mucha mayor proyección internacional como Todos lo saben, del iraní y dos veces oscarizado Asghar Farhadi.

Si los votantes no terminaran de decidirse, ahí podría asomar Carmen y Lola. El debut en el largometraje de Arantxa Echevarría, una película modesta, ha sorprendido al conseguir ocho nominaciones. Y ya se sabe que la Academia tiene debilidad por las óperas primas: Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, Tesis, El Bola o la más reciente Tarde para la ira tuvieron sus momentos de gloria en los Goya.

Todos lo saben, de Farhadi, y Entre dos aguas, de Isaki Lacuesta, pelean también en las categorías de película y director. El escenario no parece probable, pero ¿y si Lacuesta, uno de los autores más singulares de nuestro cine, diera la campanada como en su momento lo hizo Jaime Rosales con La soledad? Las respuestas se sabrán esta noche.