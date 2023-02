Los Goya se blindan en Sevilla frente al acoso sexual y las posibles agresiones

No fueron las únicas denuncias públicas de agresiones en este evento. Así, posteriormente, varios de los asistentes invitados denunciaron haber sufrido "acoso" por parte de Javier Pérez Santana, puesto en libertad horas después de su detención.

Méndez-Leite: "Nuestra idea es una gala segura en la que nadie pueda hacer lo que no se debe"

El presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, ha avanzado que la institución espera que los Premios Goya tengan "una gala segura en la que nadie pueda hacer lo que no se debe".

Méndez-Leite se ha referido a los casos de agresión sexual denunciados recientemente en los Premios Feroz y que ha llevado a la Academia de Cine a establecer un protocolo 'antiacoso' que ya está preparado. "Es complicado de organizar, pero hay mucha gente detrás y se trata de que, en el momento de que haya cualquier sospecha de cualquier actuación de este tipo, se corte radicalmente", ha explicado.

El presidente de la Academia de Cine se ha mostrado "preocupado" por lo ocurrido en los Premios Feroz porque "la repercusión afecta no solo a los Goya, sino al cine español". "Pero es un caso particular que habrá que ver en qué queda y tenemos que estar atentos a que esto no pueda ocurrir tan fácilmente: por eso nos pusimos en marcha para el protocolo", ha defendido.