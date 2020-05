No habrá edición presencial del Festival de Cannes

No obstante, Frémaux es consciente de la excepcionalidad que vive la industria este año por culpa de la pandemia de Covid-19. "La selección de títulos no se hará probablemente bajo el formato habitual que todos conocemos bajos las diferentes categorías: Selección Oficial, Una Cierta Mirada y Fuera de competición. Sería absurdo comportarnos como si nada hubiera sucedido, pero queremos promocionar y visibilizar los filmes que hemos visto y alabado", añadió.

El D’A Film Festival Barcelona logra 215.000 visionados en su edición en línea

El D’A Film Festival Barcelona, que ha celebrado su edición de 2020 de forma virtual en la plataforma Filmin del 30 de abril al 10 de mayo, ha alcanzado los 215.000 visionados, según ha informado este lunes la organización.

El D'A 2020, que ni se aplazó ni se canceló a pesar del confinamiento sino que se adaptó a un formato en línea, consiguió mantener el 75% de las películas programadas originalmente para el festival "gracias a la complicidad de productores, distribuidores, directores y agentes de ventas internacionales, que supieron entender la necesaria adaptación del festival".

En la lista de filmes más vistos figuran las películas Habitación 212; A Stormy Night; Little Joe; Un blanco, blanco día; My Mexican Bretzel y Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin.

El estreno de la versión restaurada de Sátántangó, del cineasta húngaro Béla Tarr, se ha convertido en otro hito del festival.

La película islandesa Un blanco, blanco día, del director Hlynur Pálmason, se ha alzado con el Premio Talents, que acoge obras de directores con menos de tres largometrajes en su filmografía y que está dotado con 10.000 euros.

El Premio de la crítica, concedido con la colaboración de la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica, ha sido para la película argelina Abou Leila, ambientada en la Argelia de 1994, golpeada por los atentados terroristas.

El público del D'A 2020, a través de sus votos en la plataforma de Filmin una vez realizado el visionado de las películas, ha premiado al largometraje español My Mexican Bretzel, de Núria Giménez, y el cortometraje Ni oblit ni perdó, de Jordi Boquet.

El D'A Film Festival Barcelona asegura que ha hecho un esfuerzo "por mantener algunos de los buques insignia del festival presencial", como los diálogos con los directores y la Jornada Profesional, que mutó a un formato en línea para abordar cómo afecta la crisis sanitaria al mundo del cine.