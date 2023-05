Huelga de los guionistas de Hollywood: estas son las claves de la protesta

Los guionistas de Hollywood están en huelga desde el martes, lo que supone un parón en la industria audiovisual estadounidense que afectará a las audiencias y a la economía del país.

Estas son algunas de las claves de la protesta.

¿QUIÉNES SON LOS PROTAGONISTAS?

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) negocia en nombre de sus 11.500 miembros con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa, entre otros, a grandes estudios como Amazon, Disney, Netflix, Paramount, Sony, Warner Bros. Discovery, Apple y NBC Universal.

¿QUÉ PIDEN LOS GUIONISTAS?

El auge de las plataformas de streaming aumentó la demanda laboral creativa, pero también atrajo ciertas prácticas laborales que según el WGA menosprecian el trabajo de los escritores.

Entre las peticiones destacan los aumentos salariales y la retribución justa de los llamados residuals, los pagos que los miembros de un equipo reciben cuando su proyecto es transmitido por algún medio.

El gremio espera que las plataformas de streaming generen procesos más transparentes en cuanto al número de veces que sus productos son vistos por las audiencias, y que en base a ello se les pague un porcentaje, además de los residuales fijos existentes.

También exigen a los estudios que les garanticen a los guionistas de televisión una remuneración adecuada a lo largo de todo el proceso de preproducción, producción y posproducción de las series de televisión.

Asimismo, piden que haya un mínimo de personal en las salas de guionistas, entre 6 y 12 escritores por programa, y la garantía de al menos 10 semanas de trabajo continuo.

Otras peticiones están relacionadas con el aumento de las aportaciones a los planes de pensiones y el fondo de salud, así como la regulación del uso de la inteligencia artificial (AI) en la creación de guiones, un punto que la alianza se negó a tratar.

¿QUÉ PRODUCCIONES SE HAN VISTO AFECTADAS?

Las consecuencias de la huelga han sido casi inmediatas para algunas producciones, siendo los programas diarios de variedades los primeros en verse afectados.

Programas de la NBC como The Tonight Show starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers, así como The Late Show, de la CBS, o Jimmy Kimmel Live!, de la ABC, comenzarán a emitir repeticiones hasta nuevo aviso.

De no alcanzar una pronta solución, las siguientes producciones que se verían en aprietos serían las telenovelas, que suelen escribirse con seis semanas de anticipación.

También es probable que no sea hasta otoño que las audiencias puedan notar la repercusión real de este suceso, pues será cuando comiencen las grandes demoras en los lanzamientos de nuevas temporadas de series de televisión. Los guionistas suelen empezar a trabajar en mayo y junio los proyectos cuyos estrenos están previstos para los meses de septiembre y octubre.

En cuanto al cine, el público podría no percatarse de las consecuencias hasta el próximo año, debido al tiempo de antelación con el que se realizan las películas.

Pero el parón podría generar retrasos significativos en los rodajes, y la calidad de los filmes que se lleven a cabo sin guionistas podría ser deficiente debido a que los escritores suelen acompañar las grabaciones para pulir guiones y realizar reescrituras.

¿CUÁL ES LA POSTURA DE LOS ESTUDIOS?

Las demandas del sindicato chocan con la situación económica de compañías como The Walt Disney Company, Warner Bros. o Netflix, que tratan de reducir costes para hacer frente a sus altos niveles de deuda en un mercado a todas luces saturado, y que aún afronta retrasos por la pandemia.

Si bien la AMPTP ha hecho algunas propuestas para llegar a una conciliación con los escritores, también se ha mostrado renuente a la negociación de ciertos puntos fundamentales para el sindicato.

¿CUÁNTO PUEDE DURAR LA HUELGA?

El carácter indefinido de la huelga deja una gran incógnita sobre cuánto podrían alargarse las negociaciones entre la WGA y la AMPTP. Sin embargo, algunos expertos consideran que podría durar cuatro meses.

La última huelga de guionistas que sacudió Hollywood se produjo en noviembre de 2007 y se prolongó durante casi cien días, durante los que producciones de gran éxito como Lost, Breaking Bad, Ugly Betty, Desperate Housewives y The Office se vieron duramente afectadas.

Eso desembocó en aproximadamente 2.100 millones de dólares de pérdidas para el sector audiovisual de EEUU, además del despido de 37.000 profesionales.