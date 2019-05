El nuevo tráiler de 'Spider-Man Lejos de casa': Marvel después de 'Vengadores Endgame'

Marvel ha esperado algo más de diez días desde el estreno de Vengadores Endgame para publicar el segundo tráiler de la nueva aventura en solitario del Hombre Araña, Spider-Man: Lejos de casa.

Y la espera se debe a una buena razón. En el primer avance, publicado en enero, no quedaba muy claro cómo encajaba la historia en la cronología del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y había incluso quien especulaba con que podría desarrollarse antes de lo narrado en Vengadores: Infinity War.

Pero no es así. Los eventos de Spider-Man: Lejos de casa suceden después de Endgame.

El propio Tom Holland advierte al principio del vídeo de que se detenga la reproducción si no se ha visto Endgame. Por si acaso, aquí va una advertencia más: no siga leyendo si no ha visto la última entrega de los Vengadores.

Pocas novedades, salvo 'ese' gran espoiler

Salvo el gran espoiler del que se habla en el tráiler y que atañe directamente al destino de uno de los Vengadores tras el último encuentro con Thanos y las Gemas del Infinito, hay pocas novedades con respecto a las imágenes ya conocidas.

Peter Parker (Holland) necesita poner tierra de por medio tras lo ocurrido en el anterior filme y nada mejor que un viaje con sus amigos del instituto por Europa, hasta donde le sigue Nick Furia (Samuel L. Jackson), del que ha tratado en vano de zafarse y que tiene una misión para él.

Esta nueva misión tiene un alcance mucho mayor al que está acostumbrado el "amigo y vecino Spider-Man" (pese a que sus horizontes se han ampliado, y cómo, desde su primer encuentro con Tony Stark) porque implica a criaturas elementales que arrasan el Viejo Continente y proceden de otras dimensiones, al igual que un nuevo y poderoso hechicero que les hace frente.

Mysterio (Jake Gyllenhaal), un enemigo clásico de Spider-Man en los cómics, parece aquí estar trabajando con Furia y compañía, aunque para conocer la verdadera naturaleza e intenciones de Mysterio habrá que esperar al estreno del filme el 5 de julio.

También entonces los espectadores podrán echar un primer vistazo a la era post-Endgame y a lo que Marvel piensa ofrecerles a partir de ahora. Quizás la clave esté en poner un punto y aparte y seguir adelante, con algunos héroes conocidos y otros nuevos. O en resetear toda la franquicia y empezar de nuevo.

O tal vez apuesten por explorar un recurso tan habitual en las viñetas por el que el MCU ha pasado hasta ahora de puntillas, del que se habla en este avance de Lejos de casa y en la interesante cinta animada Spider-Man: Un nuevo universo: el multiverso. ¿Se decantará Marvel por alguno de estos caminos?