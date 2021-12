’Spider-man: No Way Home’: el gran evento de Marvel tras ‘Endgame’ llega a las salas

La expectación -o el hype, como se dice ahora en las redes- era máxima desde que se dieron a conocer los primeros detalles del proyecto. Y este jueves, por fin, llega a las salas Spider-man: No Way Home, la tercera entrega de la saga protagonizada por Tom Holland que promete cambiarlo todo en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) abriendo de par en par las puertas del multiverso.

Bastan unos cuantos datos para entender el alcance de una película que parece en condiciones de disputar a Vengadores: Endgame el título de cinta de superhéroes más taquillera de la historia. En sus primeras 24 horas de venta anticipada, las entradas para No Way Home marcaron un inédito récord de 130.000 localidades vendidas en España. Además, su primer tráiler desbancó al de Endgame como el más visto de la historia en su primer día online, con más de 355 millones de visualizaciones. Cifras que adelantan una espectacular acogida en su llegada a los cines.

Toda esta locura tiene su explicación. Spider-man siempre ha sido un personaje muy querido por los fans de los cómics, el amigo y vecino con increíbles poderes que todo niño hubiera querido ser. Fue también pionero, a su manera, del cine de superhéroes que disfrutamos hoy. Spider-man (2002), junto a X-Men (2000), devolvió a los justicieros enmascarados el éxito en taquilla y el favor del público. Y No Way Home también es, como lo fue Endgame, la culminación de un proceso que se viene gestando desde hace un tiempo en diferentes proyectos del UCM y que nos lleva directos al multiverso.

Para dar este paso al frente, la saga dirigida por Jon Watts mira directamente a su pasado, trayendo de vuelta a los grandes villanos que en otras épocas se enfrentaron a Spider-man. Un recurso nostálgico -la nostalgia, ya saben, la kryptonita de cualquier fan- y también un tributo al personaje en sus casi 20 años de vida en el cine.

Peter Parker contra el pasado de Spider-man

Por lo que sabemos hasta ahora (sin entrar en rumores y filtraciones), No Way Home comienza justo donde lo dejó Spider-man: Lejos de casa. La identidad secreta del trepamuros es revelada y Peter Parker (Tom Holland) recurre al Hechicero Supremo, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), para que el mundo olvide que él es Spider-man. Sin embargo, el hechizo no sale como debería y abre una puerta a otras realidades, de las que proceden los villanos que anteriormente se enfrentaron a las versiones del personaje interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Por lo visto en los tráilers, Spider-man deberá enfrentarse al Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Doctor Octopus (Alfred Molina), el Hombre de Arena (Thomas Haden Church) y el Lagarto (Rhys Ifans) vistos en la saga Spider-man y The Amazing Spider-man. Habrá que acudir a las salas de cine para saber si, además de sus inseparables MJ (Zendaya) y Ned (Jacob Batalon), Peter Parker cuenta con la ayuda de los otros Spider-man. Todo es posible en el multiverso...

La cinta, la número 27 del UCM dentro de su Fase Cuatro, cuenta también con las interpretaciones de Benedict Wong, Jon Favreau y Marisa Tomei.

Un multiverso en expansión

En esta Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel el multiverso se ha convertido en un tema recurrente, adelantando la importancia que tendrá en los próximos proyectos de la compañía. Aunque ya se citó el multiverso en Endgame, los primeros pasos serios en este sentido llegaron en Wandavision, al descubrir el poder de Wanda Maximoff /Bruja Escarlata para alterar la realidad.

Pero la que serie que nos lo ha enseñado -casi- todo del multiverso es Loki, centrada precisamente en la conservación de la línea temporal original. El final de la serie (spoilers, ojo) muestra la fragmentación de dicha línea temporal tras la muerte de El Que Permanece, abriendo paso a infinitas realidades.

También pudimos sondear el multiverso en la magnífica serie de animación What if..., que explora estas realidades alternativas y que, en algún caso, podrían trasladar sus personajes al live action dentro del UCM. Aunque tengamos pocos detalles, el multiverso estará muy presente en la secuela de Doctor Strange, In the multiverse of madness, y también en Ant-man and the Wasp: Quantumania.

Queda un mundo -o, más bien, infinitos mundos- por descubrir.