¿Quién es ese hombre al que han bautizado como B? Tan solo la doctora Diana ha conseguido establecer con él un fuerte vínculo, desvelando pasajes de su pasado, que se remonta al principio de los tiempos, pudiendo llamarle por su verdadero nombre, Unute.

Ficha BRZRKR Volumen 3 Guion: Keanu Reeves, Matt Kindt Dibujo: Ron Garney Tapa dura Color 176 págs. 17,95 euros Planeta Cómic

Pero como hemos podido ver en las anteriores entregas de la serie, las intenciones del director de esta misteriosa organización, el taimado Cadwell, tienen mucho que ver con sintetizar esa energía, poder o cómo se le quiera llamar, y que ha convertido a Unute en un mito, en el guerrero por antonomasia, habiéndose convertido en el protagonista, la cara de una y mil leyendas e historias.

Y ya por fin, después de mucho e infructuosos experimentos, Diana y Cadwell han conseguido su objetivo, pero las metas de ambos personajes son totalmente opuestas. La de uno es la conquista y el poder, y Diana, sin embargo, ha ido conociendo en profundidad a ese hombre que siempre se recupera de las terribles heridas, pero que tan solo quiere volver a ser humano, poder llegar al final de su largo camino, marcado por la más extrema de las violencias.

Sería imperdonable por mi parte desvelaros mucho de la trama de este volumen con el que finaliza la serie, pero os aseguro que el viaje va a ser muy emocionante, y nos llevará a lugares hasta ahora desconocidos, donde Unute conocerá su verdadero origen, viéndose cara a cara con los personajes que han marcado su destino. Por supuesto, ese poder que lo ha convertido en el guerrero definitivo puede corromperse, y transformar a alguien como Cadwell en un oponente que, tan solo con la ayuda de Diana, que ahora también tiene en su interior la esencia de esa energía, podrá ser detenido.

Tal vez esta sea la última gran batalla a la que se enfrente el protagonista, pero en ella se develarán todos los misterios sobre él y, por si esto fuera poco, se abren nuevas y sorpresivas puertas para futuros argumentos, ya que lo inesperado surge del laboratorio de Cadwell, así como una semilla que es plantada en el interior de uno de los protagonistas…

Y hasta aquí puedo leer.

Es de elogiar el apasionante trabajo creativo que ha realizado este singular equipo creativo, formado por el famoso actor Keanu Reeves, en cuya figura se ha inspirado el dibujante Ron Garney para darle rostro al protagonista. Y junto a ellos uno de los guionistas más interesantes del momento, Matt Kindt (Folklords, Fear Case…) que ha rematado este argumento que, como no podía ser de otra manera, como suele ser habitual en estos tiempos de adaptaciones audiovisuales, ha sido adquirido por la plataforma Netlix.

Como colofón a este violento viaje, un impresionante paseo por la galería de portadas alternativas, que vienen firmadas por lo mejorcito del panorama del cómic internacional.

A todo guerrero le llega el momento de descansar y dejar su casco, escudo y espada…

Pero eso no significa que las aventuras de Unute terminen aquí, ya que en el prestigioso catálogo Previews ya se anuncia un one shot titulado Poetry of madness, que viene firmado por otro de esos grandes nombres de la viñeta, Steve Skroce, que, por lo poco que hemos podido ver, le dará un toque lovecraftiano a la trama.