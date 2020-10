La ficha 'Siempre tendremos 20 años'. Jaime Martín. Norma Editorial. 156 páginas. 25 euros.

A Jaime Martín lo llevamos disfrutando desde finales de los 80, cuando se convirtió en uno de los nombres imprescindibles de El Víbora. Fueron los tiempos de Sangre de barrio, un trabajo excitante, con su narrativa limpia al servicio del costumbrismo y la crítica social, que le valió en 1990 el premio al autor revelación en el Salón de Barcelona. Este título característico del tebeo español de su época (y emblemático de un autor de la escudería de La Cúpula) figura hoy en el catálogo de Norma Editorial, que es quien nos ha traído las últimas virguerías de Martín, abonado desde hace unos años al mercado franco-belga: Lo que el viento trae (2007), Todo el polvo del camino (2010, con guion de Wander Antunes), Las guerras silenciosas (2013) y Jamás tendré 20 años (2016), álbum con el que ganó, entre otros, el premio a la mejor obra de autor español publicada en España en el Salón de Barcelona.

Ahora ve la luz Siempre tendremos 20 años, de nuevo en Norma (y muy poco tiempo después de su edición en francés por parte de Dupuis). Se trata de un emocionante y adictivo retrato de la generación nacida justo antes del fin de la dictadura franquista y criada durante la transición democrática. Preñado de experiencias personales del autor, el tebeo comienza con la muerte del propio Franco y llega hasta la crisis financiera de 2008, "un largo camino", en palabras de la abuela del protagonista, que arranca con un cielo "lleno de pájaros negros" y no esconde las contradicciones e injusticias de la supuesta modernización de España. Para que vean el tono literario de la obra, les cito unos párrafos del narrador de Siempre tendremos 20 años: "La transición fue un período oscuro en el que la extrema derecha intentó frenar la democratización del país. Asesinaron a estudiantes, trabajadores y sindicalistas. (...) Mi barrio no se parecía a la ciudad de Spiderman, era más bien como las ciénagas de los tebeos del Príncipe Valiente. (...) Por la noche sólo salían los más atrevidos, los borrachos y los ladrones. La heroína y el alcohol eran la gasolina que movía el motor de la marginación, sin distinción de raza y credo. (...) La guerra y la dictadura habían degradado a la población de tal forma que algunas personas sólo sabían comportarse como lo había hecho el Estado con ellos: mediante el uso de la fuerza. Los hijos aprendieron de los padres. En el extrarradio de Barcelona, la violencia juvenil se convirtió en marca de la casa. Las violaciones eran una auténtica lacra y las autoridades no hacían nada", etcétera.

Este estilo directo, a veces crudo, envuelve las peripecias de un adorable conjunto de personajes que crece en el extrarradio de Barcelona, entre cómics, borracheras y música rock, y especialmente interesante es el recuento que hace Martín de su pasión por la propia historieta, primero como lector y luego como autor. La presente edición se completa con algunos extras como una detallada cronología, una galería fotográfica y, solo en esta primera edición del álbum, una hermosa lámina de regalo.