Comparte esta receta de tortilla y desata la polémica: "Esto puede ser el comienzo de una guerra"

Los españoles, tan dados a enfrentarnos por cualquier detalle vital, importante o superfluo, hay aspectos que nos unen hasta la eternidad. No, no hablamos de la sanidad pública ni de la forma de afrontar la educación en el país o los debates sociales entre diferentes generaciones. Hablamos de defender nuestra gastronomía, la más típica española. Porque un inglés, un francés, un alemán o un chino puede rebatirnos sobre tecnología, ciencia, medicina o historia. Pero no puede mancillar la figura del general Tomás de Zumalacárregui y su inventó más aplaudido: la tortilla de patatas. Esa es otra historia.

Con la tortilla de patatas española no se juega. Y si no que se lo digan a @kalangfeld en Twitter. Este profesor en física teórica de Leeds (Inglaterra) se atrevió a mostrarla a sus más de 3.000 seguidores lo que tenía preparado para cenar este fin de semana y, si en su perfil asegura que es un "amante de la escritura creativa", dejó bien claro que la cocina creativa no es lo suyo. "Tortilla española para la cena. El árbol del fondo es una ensalada", explica en su tuit

Spanish Omelette for supper 😋. The tree stuff in the background is salad. pic.twitter.com/U235HdGtCI — Kalangfeld (@kalangfeld) October 8, 2022

¿Una tortilla española? "Parece vómito con habichuelas", aclaraba Alberto García, evidenciando lo que iba a ocurrir las horas posteriores a su publicación. El enfado generalizado de los tuiteros españoles a los que llegó la instantánea cuando empezó a viralizarse.

Porque @kalangfeld no hizo caso a los consejos de los usuarios más amables, como @olgaruso. "Pareces una buena persona. Por favor, borre este tuit antes de que alguna gran cuenta española lo retuitee. Nunca vuelvas a tuitear fotos de comida 'española'", le animó. Pero fue tarde. Su tuit sigue ahí y ha terminado viralizándose de forma negativa, como no podía ser de otra manera. Incluso ha puesto de acuerdo a los partidarios de la tortilla con cebolla con los partidarios de la tortilla sin cebolla. Y ha puesto en marcha toda la maquinaria de los defensores a ultranza de la tortilla bien ejecutada que ya amenazan con que "esto puede ser el comienzo de una guerra entre países".

Esto puede ser el comienzo de una guerra entre países. A mi la legión!!!!! 💪💪💪 https://t.co/YKBqLovs5m pic.twitter.com/gI5TqDdQ3X — Breaking Dexter (@DexterBreaking) October 10, 2022

Porque ese calabacín, esas berenjenas y esas lonchas de queso por encima como si fuera una imitación mala de la tortipizza de Arguiñano han obligado a sacar toda la artillería pesada en forma de verdaderas tortillas españolas ¡He aquí un claro ejemplo con odiosas comparaciones!