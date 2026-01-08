Calendario de rebajas de invierno 2026: estas son las fechas clave para la primera, segunda y tercera fase de descuentos en tiendas como Zara o El Corte Inglés

Con el inicio del nuevo año y el final de la campaña navideña, el comercio entra en uno de los períodos más esperados por los consumidores: las rebajas de invierno. Sobre el calendario se marcan entonces algunas fechas clave, aperturas escalonadas y oportunidades de ahorro que, durante varias semanas, cubren de carteles rojos los escaparates de las tiendas. Este proceso comienza después del Día de Reyes y se extiende hasta las últimas liquidaciones de la temporada. Por ello, conocer el ritmo de las rebajas permite organizar las compras de la mejor manera posible.

Es habitual que, en esta época del año, se produzcan muchos cambios o devoluciones de regalos, mientras que un gran número de personas aprovechan las ofertas para renovar su fondo de armario. Sin embargo, aunque están disponibles desde el 7 de enero, y un día antes en la web de muchos establecimientos, hay quien decide esperar un poco para encontrar descuentos aún más atractivos. Aquí entran en juego las segundas y terceras rebajas. A continuación, vamos a ver el calendario completo, teniendo en cuenta que cada cadena establece su propia estrategia comercial y no hay fechas fijas.

Primeras rebajas: descuentos del 20%, 30% o 40%

Las primeras rebajas de invierno comienzan justo después del Día de Reyes, el 7 de enero; si bien es verdad que los grandes establecimientos, como zara, dan el pistoletazo de salida un poco antes en su página web. Durante este breve período, que se extiende aproximadamente hasta mediados del mes de enero, las ofertas no superan el 40%. Además, se trata de la mejor ocasión para encontrar esas prendas especiales cuyo precio era algo elevado. Sea como sea, hay que darse prisa porque vuelan.

Como decíamos, son muchos los que optan por aguardar a las segundas o terceras rebajas. Claro que, en este caso, se corre el riesgo de encontrar menos oferta, a medida que las tiendas van liberando el stock y se preparan para presentar las colecciones de primavera.

Segundas rebajas: descuentos del 50%

Hacia la mitad o el final del mes de enero llegan las segundas rebajas que, de nuevo, pueden adelantarse en el comercio online. Hay que tener en cuenta que las fechas varían de unas cadenas a otras, por lo que no existe un punto de partida específico. Se trata de un proceso que comienza con una mayor oferta y descuentos ligeramente moderados para encaminarse hacia precios más bajos y menor cantidad de oportunidades.

Entre el 15 y el 20 de enero, los descuentos del 20%, 30% o 40% pasan a ser del 50% o más, siempre que queden pocas tallas de un determinado producto y se decida darle salida. Este período es ideal para encontrar prendas básicas de fondo de armario, siempre necesarias para completar cualquier look.

Terceras rebajas: 60% - 80%

Finalmente, a mediados o finales de febrero comienzan las terceras rebajas. A partir de este momento, los descuentos pueden superar el 50% y llegar hasta el 80% en algunos casos muy concretos. Por ello, todavía se pueden encontrar grandes oportunidades. Este período dura hasta el final de la temporada de descuentos, que cuentan con una duración específica en cada tienda.

El grupo Inditez, que incluye Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho o Massimo Dutti, no ha concretado una fecha de finalización. No obstante, en campañas anteriores, las rebajas se extendieron hasta el final de febrero. En el caso de Mango, por ejemplo, podrían llegar a marzo.

Por su parte, H&M ya ofrece descuentos del 50%; mientras que El Corte Inglés ha rebajado al 40% - 50% sus artículos de moda, electrónica, hogar y juguetes. Tal y como ha sucedido en Sfera en años anteriores, los descuentos se mantendrán hasta el 28 de febrero. El mismo panorama nos podremos encontrar en Calzedonia o Decathlon. Sin embargo, la cadena de perfumería Primor ajusta su período de rebajas al mes de enero.

Calendario de rebajas de invierno 2026