¿Cuándo empiezan las segundas rebajas? Estas son las fechas clave en Zara, El Corte Inglés y otras tiendas

Los clásicos carteles rojos en los escaparates ya anuncian desde este miércoles 7 de enero el arranque oficial de las rebajas de invierno 2026, un día después de que el comercio online activase sus primeros descuentos. En las tiendas físicas se encuentran ya quienes desean cambiar o devolver regalos con los consumidores que aprovechan para renovar su fondo de armario. Sin embargo, otros muchos consumidores esperarán a que las rebajas avancen un poco más y los descuentos aumenten: esto es lo que se conoce como segundas rebajas.

Desde la liberalización de las rebajas en 2012, cada comercio fija libremente las fechas de inicio y fin de su campaña de rebajas según la política de empresa. No obstante, las principales cadenas suelen extender este periodo desde el Día de Reyes hasta comienzos de febrero e incluso más allá.

¿Cuándo empiezan las segundas rebajas?

En este arranque de las rebajas de invierno se prevé un mayor stock, pero también descuentos más moderados. A medida que avanza la campaña, la oferta se reduce y los precios bajan todavía más, en lo que se conoce como segundas y terceras rebajas. Estas suelen relegarse a mediados o finales de mes, aunque las fechas pueden variar en cada empresa. Así, entre el 15 y 20 de enero, los descuentos del 20%, 30% o 40% pasan a un 50% o más si quedan pocas tallas de algún producto y se decide darle salida.

De nuevo, es habitual que el comercio online se adelante también a estas segundas rebajas. Quienes aguarden a este momento buscan descuentos aún mayores, pero también corren el riesgo de encontrarse menos oferta, a medida que las tiendas van liberando el stock y se preparan para presentar las colecciones de primavera.

¿Hasta cuándo duran las rebajas de invierno 2026?

El grupo Inditex, que agrupa tiendas como Zara, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Lefties, Massimo Dutti y Zara Home no han concretado una fecha de finallización, aunque en años anteriores prolongaron su campaña de rebajas hasta finales de febrero. En el caso de Mango, los descuentos podrían extenderse hasta principios de marzo.

La cadena sueca H&M ofrece ya descuentos de hasta el 50% y, de acuerdo con su política habitual, la campaña finalizará a principios del mes de febrero. Por su parte, El Corte Inglés ha rebajado entre un 40% y un 50% artículos en moda, electrónica, hogar y juguetes. Al igual que en Sfera, los descuentos se mantendrían como en años anteriores hasta el 28 de febrero.

A falta de comunicación oficial, las rebajas de Calzedonia se prolongarán también durante todo el mes de febrero. En el caso de la cadena de productos deportivos Decathlon, ofrecerá variedad de descuentos en función del canal de venta y el tipo de producto hasta el 1 de marzo. En la firma de calzado Foot Locker, la campaña de rebajas suele extenderse hasta mediados de febrero.

Por su parte, la firma de perfumería y belleza Primor ajusta su periodo de rebajas al mes de enero, hasta el día 31. Otras empresas optan por descuentos limitados a una serie de productos, en especial en tiendas online, como en el caso de Ikea, La Casa del Libro, Zalanda, Amazon, Shein o Temu.

Primor: 31 de enero

H&M: 4 de febrero

Foot Locker: 16 de febrero

Inditex: finales de febrero

El Corte Inglés: 28 de febrero

Sfera: 28 de febrero

Calzedonia: 28 de febrero

Mango: 1 de marzo

Decathlon: 1 de marzo

Cada consumidor gastará cerca de 200 euros

Los españoles se gastarán una media de 197 euros por persona, según una encuesta de la Asociación Española de Consumidores. El 92% comprará artículos de ropa y calzado, que volverán a concentrar la mayor parte del gasto, a muha distancia de los productos informáticos (5%) o los electrodomésticos (2%).