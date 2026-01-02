Confirmado por la OCU: este supermercado tiene un roscón de Reyes de mantequilla, relleno de nata al 100% y cuesta menos de diez euros

El roscón de nata de Carrefour es el mejor de acuerdo con la degustación y el análisis de los ingredientes llevado a cabo por la OCU.

Si hay una tradición navideña común a toda España, esa es la de comer roscón el Día de Reyes. Este dulce típico, que se reinventa cada año con rellenos de nuevos sabores, sigue siendo imprescindible en la mesa durante estas fechas. Frente a las propuestas artesanas de confitería, la oferta de roscones de Reyes en los supermercados continúa siendo la opción más económica a pesar del alza de los precios, pero ¿cuál es el de mejor calidad?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reeditado su ya famoso estudio, en que ha analizado hasta 12 roscones con nata a la venta en las principales cadenas de supermercados. Un grupo de expertos ha valorado su sabor, aroma y textura en una degustación para elaborar este ránking particular. Además, se han tenido en cuenta otros aspectos como el etiquetado, la calidad de las grasas o la composición de los ingredientes, ya que los roscones envasados suelen ser congelados y recurrir a demasiados aditivos. A continuación, detallamos los resultados.

¿Cuál es el mejor roscón con nata del supermercado?

El roscón de Reyes de Carrefour, elaborado con nata y bollo con mantequilla, ha obtenido la mejor valoración en la degustación, con 63 puntos. Su precio es de 9,49 euros por 750 gramos.

Por detrás, el roscón de nata de El Corte Inglés cae a la segunda posición tras años de liderazgo. Los expertos destacan la buena calidad del relleno (100% nata) y del bollo, elaborado con mantequilla. Una unidad, de 850 gramos, cuesta 17,75 euros.

Completa el podio el roscón de Lidl, que obtiene 60 puntos en la cata gracias a su "buena calidad y muy buen precio", de 9,49 euros. El ránking de rosconos de nata se completa de la siguiente manera:

Eroski (57 puntos): 8,95€

Dia (51 puntos): 10,99€

Ahoramás (45 puntos): 9,30€

Mercadona (43 puntos): 9,30€

Froiz (43 puntos): 9,50€

Alcampo (43 puntos): 12,99€

BM (39 puntos): 13,30€

Aldi (33 puntos): 6,99€

Hiper Usera (30 puntos): 7,95€

No obstante, los críticos pasteleros aclaran: la mitad de los roscones de Reyes del supermercado suspender la cata y solo un tercio utiliza ingredientes nobles como nata real y mantequilla.

¿Cómo identificar un roscón de Reyes de calidad?

Las conclusiones de este estudio revela que, si bien la calidad de los ingredientes de los roscones de los supermercados tiende a mejorar, la media de aditivos continúa siendo excesiva: se han detectado hasta 19 tipos en un solo roscón. Siete de los 12 productos analizados ya utilizan un 100% de nata para el relleno, mientras otros aún mezclan aceites de coco, palma o girasol con la mantequilla para elaborar el bollo.

Por otro lado, los expertos prefieren el uso de azúcar real frente a los jarabes industriales. En cuanto a la decoración y el horneado, es preferible la fruta escarcha auténtica frente a la calabaza coloreada y un horneado preciso que mantenga la unidad y la esponjosidad sin generar sustancias tóxicas como la acrilamida. Por todo ello, los roscones del supermercado continúan lejos de ser un dulce de calidad con un índice nutricional óptimo.