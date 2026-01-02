¿Hasta qué hora abren los centros comerciales el 5 de enero en Sevilla?

Los centros comerciales cerrarán por Reyes el martes 6, antes de reabrir el 7 de enero para cambios, devoluciones y la inauguración de las reabajas de invierno.

La Noche de Reyes es la más emocionante del año y también una de las más concurridas en la calle. Las Cabalgatas y las compras de última hora marcan el compás de las ciudades antes de dar por finalizadas las fiestas navideñas. Todo ello en la víspera del Día de Reyes, este martes 6 de enero, festivo nacional para los trabajadores y uno de los últimos días de vacaciones escolares para los más pequeños.

La víspera de Reyes se prevé una jornada de gran movimiento en los centros comerciales por los consumidores que buscan el regalo perfecto o un Roscón de Reyes para la comida del día siguiente. Estos establecimientos combinan una amplia oferta de comercios de textil y alimentación con zonas de ocio y hostelería, además de ambientación festiva y todo tipo de actividades lúdicas. Pero ¿hasta qué hora abren los centros comerciales de Sevilla el próximo lunes 5 de enero?

El Corte Inglés

El gigante multimarca de moda, electrónica, informática, libros y juguetes abre este domingo 4 de enero de 10:00 a 22:00 horas para facilitar a los consumidores sus compras del Día de Reyes. No obstante, los establecimientos de El Corte Inglés en la capital hispalense mantienen también para los más rezagados su horario habitual durante la propia víspera este lunes 5:

Nervión (Calle Luis Montoto, 122-128)

Plaza del Duque de la Victoria, 8

Sevilla Este (Carretera Sevilla-Málaga, km 1)

Tras el cierre obligado por el Día de Reyes, El Corte Inglés reabrirá el miércoles 7 de enero, una jornada marcada por los cambios, las devoluciones y el inicio oficial de las rebajas de invierno.

Nervión Plaza

El centro comercial Nervión Plaza ha decidido en esta ocasión cerrar sus tiendas el domingo 4 de enero, a excepción de su supermercado Carrefour Market que abre todos los días de 9:00 a 22:00 horas sin excepciones. El complejo, situado justo detrás del Sánchez Pizjuán, cuenta con más de medio centenar de tiendas de moda, sala de cine y una suculenta oferta de restaurantes. La zona comercial abrirá en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas el lunes 5 y el miércoles 7 de enero, si bien se acogerán al festivo por el Día de Reyes en este caso.

Torre Sevilla

El centro comercial de La Cartuja abrirá este lunes 5 de enero en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas. De acuerdo con la tónica general, esta se erige como la jornada ideal para ir de compras, ya que el Día de Reyes es una honrosa excepción para un establecimiento que suele abrir sus tiendas casi todos los domingos y festivos del año. No obstante, Torre Sevilla reabrirá el miércoles 7 para que los consumidores puedan cambiar o devolver sus regalos y chequear los artículos en rebajas.

Lagoh

El centro comercial Lagoh, en la Avenida de Palmas Altas, alberga algunas de las principales cadenas de moda, calzado y complementos, varios restaurantes de comida rápida, bolera, rocódromo de escalada y salas de cine. En este caso, su zona comercial abrirá tanto el domingo 4 como el lunes 5 en su horario habitual de 10:00 a 22:00 horas, antes de cerrar por festivo el martes 6, Día de Reyes.

Los Arcos

El centro comercial Los Arcos, en la Avendia de Andalucía, congrega en su oferta comercial más de 80 marcas de moda, tecnología y restauración, incluídos un Mediamarkt y un Lefties gigante. Al igual que El Corte Inglés o Lagoh, este establecimiento ha reservado el domingo anterior como festivo de apertura para que sus clientes puedan adelantar sus compras por el Día de Reyes. Así, abrirá los días 4 y 5 de enero en horario de 10:00 a 22:00 horas, antes del cierre programado para el día 6.