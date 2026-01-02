El Roscón de Reyes se vuelve salado y conquista Sevilla con pringá

El Roscón de Reyes es, junto a los mantecados y polvorones, uno de los grandes protagonistas de la Navidad. Tradicionalmente dulce y consumido sin relleno o con nata, este clásico ha evolucionado notablemente en los últimos años con nuevas versiones que incorporan sabores como Lotus, pistacho o chocolate. Sin embargo, esta Navidad hay una propuesta que rompe por completo con lo establecido y que se ha convertido en una de las más comentadas en Sevilla: el Roscón de Reyes salado de pringá.

La idea nace en la Venta Bovito, situada en la localidad sevillana de Valencina de la Concepción, y surge a raíz de la propuesta de un cliente que sugirió elaborar un roscón con su famosísima pringá. Lejos de quedarse en una anécdota, la propuesta se materializó y el resultado ha sido un éxito absoluto, tanto en el propio establecimiento como para llevar a casa. Hoy en día, este roscón se ha convertido en una opción ideal para desayunar el Día de Reyes o como entrante en comidas y cenas navideñas.

Del montadito al roscón: la pringá sevillana da un salto histórico

Este roscón salado mantiene la esencia del tradicional: forma circular, figurita y haba incluidas. La gran diferencia está en su interior, donde la pringá aporta un sabor intenso y una jugosidad que ha conquistado a quienes lo prueban. Las opiniones coinciden en que es sorprendente, muy jugoso y que "hay que probarlo" al menos una vez.

Una chica disfruta de su Roscón de Pringá / Carolina Rojas

Aunque el de pringá es el más demandado, no es la única opción disponible. También se puede encargar relleno de chicharrón de Cádiz, carne mechá y otros embutidos, ampliando así el abanico para los amantes del salado. Además, este año se incorpora una novedad que está dando mucho que hablar. El Roscón de Reyes de solomillo al whisky con queso de cabra, una versión más sofisticada que eleva aún más esta creación.

Precios, reservas y una experiencia que se disfruta también en mesa

En cuanto a precios, el Roscón de Reyes de pringá tiene un coste de 20 euros. Si se opta por un roscón mixto, el precio es de 22 euros, mientras que el nuevo roscón de solomillo al whisky con queso de cabra alcanza los 25 euros. Todos ellos se elaboran bajo pedido y cuentan con una gran demanda durante estas fechas.

Muchas personas optan por disfrutarlo directamente en el establecimiento, donde la experiencia puede ir un paso más allá. Si se consume allí, existe la posibilidad de añadir un huevo frito encima del roscón, convirtiéndolo en una auténtica bomba gastronómica muy celebrada entre los clientes.

Debido a la alta demanda que está teniendo este Roscón de Reyes salado, desde la organización recomiendan realizar el encargo antes del día 3 de enero, ya que la producción es limitada y se elaboran bajo pedido. De esta forma, se garantiza la disponibilidad para disfrutarlo el Día de Reyes sin contratiempos, tanto para consumirlo en casa como en el propio establecimiento.

El roscón salado ya no es una rareza, sino una tendencia consolidada. Y en Sevilla, la pringá ha encontrado su lugar definitivo en la Navidad.