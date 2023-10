¿Qué empresas son la que más llamadas 'spam' realizan a los consumidores?

Ni números bloqueados, ni enfados por teléfono, ni lista Robinson ni nuevas leyes. Nada ni nadie parece en capacidad de ponerle límite a las incómodas y estresantes llamadas telefónicas (que no se quieren recibir) para ofrecerte supuestas altas o bajas de servicios, cambios de productos, mejoras en contratos. A cualquier hora y desde cualquier terminal.

Porque se conocían excepciones a la prohibición de llamadas spam, pero no que las llamadas 'spam' siguen vivas pese a su prohibición por ley. Y bien vivas. 9 de cada 10 consumidores ha recibido en el último mes una llamada comercial no deseada. Y los implicados parecen bien identificados, por lo que muchos se preguntan por qué las inspecciones no se centran en pedir las debidas explicaciones. ¿Qué empresas son la que más 'spam' envían a los consumidores? Un estudio de la OCU sobre llamadas comerciales no deseadas lo expone claramente.

Si bien es cierto que casi un tercio de los encuestados no recordaban con exactitud la empresa que les había despertado de la siesta, molestado en el trabajo o asustado por la noche, los otros dos tercios sí señalaran directamente a empresas que todos ponemos tener en mente por casos personales. Principalmente empresas de telecomunicaciones y compañías de luz y gas, que son las que lideran el ránking de llamadas 'spam'

El top ten de empresas 'spammers'

Encabeza esta lista de 'spammers' Vodafone, que, curiosamente, ofrece entre sus servicios las claves necesarias para evitar llamadas comerciales y publicidad no deseada. Apuntan desde la compañía telefónica que tenemos dos vías para evitar llamadas comerciales y publicidad no deseada de Vodafone: "Cuando proceden de la propia compañía, puedes restringir las comunicaciones comerciales. Cuando proceden de servicios externos a la compañía, puedes darte de alta en la Lista Robinson".

Eso sí, avisando de que la inscripción en dicha lista puede tardar en ser plenamente efectiva hasta dos meses desde su solicitud. Junto a Vodafone encabezan esta lista de empresas que más llamadas no deseadas realizan Iberdrola, Jazztel, Orange y Endesa.

Todas ellas salían también en todas las fotos denuncias de usuarios hace apenas tres meses por lo que el modus operandi no ha variado en demasía tras el verano.

Completan el grupo de empresas que más abusan del 'spam' Naturgy, Repsol, Euskaltel o MásMóvil. Todas ellas aparecen también claramente señaladas por aquellos que reciben al menos cinco llamadas spam de medio al mes, pero puede ser también que en ocasiones que consideremos ser víctimas de spam no lo seamos del todo.

Existen dos motivos que podemos pasar por alto y que hacen que estas empresas no estén incumpliendo la ley: el primero es que pueden llamarnos hasta un año después de haber sido clientes de ellos; el segundo, tenemos que tener mucho ojo con los permisos que otorgamos respecto a la cesión de datos a terceros cuando queremos usar determinados servicios o aplicaciones porque en esos permisos puede estar directamente el consentimiento para realizar esa llamada.