Adiós al "sin gluten" como mensaje publicitario

OCU lleva varios meses denunciando el abuso regular que varias marcas hacen de la etiqueta "Sin gluten" en muchos de sus productos, los cuales ni siquiera tendrían razón para llevarlo. Los argumentos son, principalmente, la confusión que genera en el consumidor productos de iguales características que sin embargo no son etiquetados libres de gluten; y la competencia desleal derivada de una ventaja sobre los demás productos sin ser productos realmente libres de gluten.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Consumo han acabado con esta problemática remitiendo una serie de condiciones que hay que reunir para usar el etiquetado "Sin gluten".

Productos que sí podrán usar el etiquetado

El gluten está presente en alimentos desarrollados con trigo, cebada o centeno y, en ocasiones, en alimentos elaborados con avena. La ley, hasta el momento, exigía que solo había que expresar las menciones al gluten cuando los productos sí lo llevasen, nunca al contrario.

Tal y como señala OCU, a partir de ahora será obligatorio que todos los productos que contengan gluten lleven indicado su presencia. Así, la mención de sin gluten quedará exclusivamente reflejada en aquellos productos en los que se haya realizado algún proceso para su eliminación. De esta manera, solo aquellos productos con una lista de ingredientes con gluten que hayan sido eliminados podrán portar la mención Sin gluten.

Esta nueva medida es muy beneficiosa para los consumidores, debido a que toda aquella persona intolerante puede prescindir de los productos en su dieta que contengan dicha proteína de manera segura. Las personas celíacas deben evitar rigurosamente el consumo de gluten, ya que ocasiona daños en su intestino.

Uso fraudulento

OCU ya informaba recientemente del uso fraudulento de este tipo de mención, la cual había logrado que los productos disponibles en esta categoría aumentarán su cantidad por 13 en los últimos 6 años. La popularidad de este tipo de productos no se encontraba solo entre las personas celíacas e intolerantes, sino que había crecido entre gran parte de la población, persuadida de que la eliminación de gluten en su dieta diaria se traduciría en una mejora para la salud.

La población no celíaca o intolerante al gluten no debe evitarlo en su alimentación, debido a que no hay indicios de que esta eliminación equivalga a una mejora en nuestro organismo. Por el contrario de lo popularmente extendido, la eliminación del gluten en personas no celíacas ocasiona una dieta pobre y baja en fibras y numerosas vitaminas. Tampoco el consumir alimentos sin gluten acarrea una pérdida de peso. Todo estos motivos erróneos, indujeron a los fabricantes a etiquetar sus productos con el sello "sin gluten", como un motivo de peso para sus consumidores a la hora de elegir entre sus productos o los de otro fabricante.