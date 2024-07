Un nutricionista apunta a este atún como el mejor y más recomendado de Mercadona

Fran Susín, un famoso dietista, ha subido a su cuenta de TikTok bajo el nombre de usuario @fransusin_ un vídeo diciendo cuál es la mejor opción de atún en conserva disponible en Mercadona, basándose en sus características nutricionales.

Este vídeo ha se ha viralizado rápidamente, llamando la atención de los usuarios y alcanzando más de 220,000 reproducciones y 1,900 "me gusta" en menos de 24 horas.

Fran Susín empieza su vídeo enseñando las diferentes opciones de atún en conserva que ofrece Mercadona: al natural, en aceite de oliva y en aceite de girasol, en varios formatos. Según el nutricionista, las dos mejores opciones son el atún al natural y el atún en aceite de oliva, aunque dejando claro que "el aceite de oliva que se usa no es virgen extra".

Para los que quieran un aceite de mejor calidad, Susín recomienda añadir aceite virgen extra en casa al atún al natural. "Al natural tú le añades aceite virgen extra de tu casa y está estupendísimo", dice.

Por otro lado, el dietista desaconseja totalmente la opción de atún en aceite de girasol. "Nunca elegiría atún en aceite de girasol, en ninguno de sus formatos, ya que sabemos que es un aceite vegetal refinado que es proinflamatorio", explicó.

Este tipo de aceite, al ser refinado, puede contribuir a procesos inflamatorios en el cuerpo, por lo que Susín no lo mete dentro de las opciones saludables.

Además de sus recomendaciones sobre el tipo de atún, Susín nos dio otro consejo importante, tranquilizándolos respecto al consumo de atún en lata. "Si no comes atún en lata porque tienes miedo al mercurio, chicos, no le hagáis caso".

Explicó que los atunes enlatados que hay en Mercadona son generalmente de menor tamaño y, por lo tanto, contienen menos mercurio en comparación con los atunes más grandes. "Estos atunes son pequeñitos, los que pueden tener más cantidad de mercurio son los más grandes. Así que no os dejéis engañar por gurús que van asustándonos por la vida", concluyó.

¿Cuáles son los beneficios del atún en conserva?

El atún en conserva es muy popular dentro de las opciones alimentarias por su conveniencia, versatilidad y beneficios nutricionales. Es una muy buena fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para el crecimiento y la reparación de tejidos. Además, el atún es rico en ácidos grasos omega-3, que son importantísimos para la salud cardiovascular, el desarrollo cerebral y la reducción de la inflamación en el cuerpo.