Los precios vuelven a subir y estos son los productos más afectados

El IPC, medidor principal de la inflación, ha cerrado el pasado mes de abril en un 8,3 % interanual, a pesar de que se mantiene lejos del récord situado en 9,8 % del mes de marzo. Esta cifra supone una décima menos de lo que tenía previsto el INE, Instituto Nacional de Estadística, y los precios de los productos siguen al alza. Esta subida acarrea incluso incrementos a doble dígito en determinados alimentos, además de la creación de nuevas tasas para otro tipo de bienes.

Por su parte, la inflación que no valora los precios de la energía ni de alimentos no elaborados sí que se sitúa en un 4,4 %, cifra récord que supera la registrada como máxima a finales del año 1995. No todo son malas noticias, dado que poniendo en balanza los precios de abril y marzo, los de este último mes se han visto rebajado hasta en tres décimas.

Subida del precio de los alimentos hasta en un 10,1 %

Cabe destacar que la noticia más preocupante llega por parte de alimentos y bebidas no alcohólicas, los cuales en el último año han subido hasta un 10,1 %, es decir, tres puntos más que el mes de marzo. Esta subida representa una cifra histórica que no se producía desde el año 2002, siendo los últimos registros de una subida a doble dígito el año 1986.

Respecto a este incremento, el INE ha señalado mediante un comunicado que "destacan los incrementos de los precios de la carne (+3,6%), el pan y cereales (+4,4%), las legumbres y hortalizas (+7,7%) y la leche, queso y huevos (+3,4%)". Asimismo, también es destacable la subida del 5,8 % en hoteles, restaurantes y cafeterías, al igual que en ocio y cultura que han visto sus precios subir hasta en un 2,9 %, fruto de la correspondiente subida de los packs turísticos. Por otro lado, la mayor subida es la de los "aceites comestibles", siendo esta de un 96,2 % interanual. Le siguen los combustibles líquidos, con un 96 %, los hoteles, con un 50 %, el aceite de oliva, con un 43 %, y la electricidad, con un 35 %.

De igual modo, también hay que señalar el incremento de otros bienes como el precio de la vivienda en un 19 %, debido sobre todo a subidas como la del material para obras en vivienda del 8,5 %, en muebles del 9 % o de electrodomésticos en más del 5 %. El precio del transporte también sube en un 13 %, así como el del gasta natural hasta un 20 %, el de productos de limpieza un 5,5 % o el de coches nuevos en un 6 %, destacando igualmente la subida del 10,6 % en comisiones bancarias. Ante esta situación, Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, comunicó durante el día de ayer que el Gobierno hará todo lo que esté en su mano para desacelerar la inflación.