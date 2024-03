¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el estropajo?

El estropajo es un utensilio fundamental para la limpieza de nuestra cocina, pues con él no solo fregamos los platos, vasos, cubiertos, sartenes u ollas que hemos utilizado en el almuerzo o cena, sino también limpiamos los restos de suciedad que quedan en el fregadero o encimera.

Como señalan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), si el estropajo que usamos no está limpio, no solo no cumplirá correctamente su función, sino que al utilizarlo lo que haremos es "esparcir" las bacterias.

Y es que el estropajo es una herramienta en la que las bacterias pueden crecer con relativa facilidad, ya que además de que suele estar húmedo, en él quedan con frecuencia restos de comida, que les sirve como 'alimento'. Limpiarlo correctamente después de cada uso es, por lo tanto, fundamental.

Sin embargo, además de limpiarlo después de fregar la vajilla, también es muy importante cambiar el estropajo cada cierto tiempo. Si este está pegajoso o desprende un desagradable olor, hay que tirarlo y comenzar a utilizar otro nuevo, aunque lo aconsejable sería deshacernos de él antes de llegar a ese punto.

¿Cada cuánto tiempo se debe cambiar el estropajo?

Según revelan los datos de una encuesta que realizó la OCU, el 21% de los españoles renueva el estropajo cuando ya está deteriorado, el 14% lo hace después de los dos meses mientras que el 29%, el número más alto, justo a los dos meses.

Realmente hay muy pocas personas que cambian el estropajo cuando se debe hacer. Los datos de la encuesta de la OCU indican que un 14% lo renueva después de usarlo entre 1 a 3 semanas, mientras que la recomendación es hacerlo, como mucho, después de 2 semanas.

Aunque hay algunos factores que podrían hacer que se adelante el gesto de tirar ese estropajo y sustituirlo por uno nuevo. Un ejemplo es, como apuntan en elDiario.es, si lo hemos utilizado en superficies en las que carnes crudas o pescados han estado en contacto, pues así evitaremos la contaminación cruzada.

Así puedes limpiar tu estropajo

Aunque se sustituya después de usarlo tan solo durante dos semanas, el estropajo debemos lavarlo correctamente después de cada uso. Esto lo podemos hacer con algunos productos naturales como el bicarbonato o el vinagre.

Después de retirar los restos de comida que se hayan podido quedar en el estropajo, lo introducimos en un recipiente en el que hayamos añadido agua caliente, a punto de hervir, y una cucharada de bicarbonato. Después de media hora lo aclaramos y dejamos secar.

Otro método es introducir el estropajo en una mezcla que hayamos creado con dos partes de agua y una de vinagre. Después de que lo hayamos dejado toda la noche en remojo, tan solo debemos aclararlo y secarlo correctamente.