10 trucos para ahorrar dinero sin demasiado sufrimiento

El 53% de los andaluces ahorró durante el confinamiento y el 22% de los españoles aseguró que iba a consumir menos y ahorrar más tras dichos meses de clausura forzosa en nuestros hogares. Sin embargo, conforme se va 'normalizando' la vida y se reducen las restricciones, horarias y de movimiento, que favorecen el gasto en los comercios, muchos empiezan a levantar el freno del ahorro para pasar al desenfreno del gasto para saciar su ansia de consumir todo lo que no ha podido en distintos momentos de la pandemia.

Las circunstancias económicas no acompañan y puede parecer imposible ahorrar dinero en los hogares con los sueldos que tenemos, pero siempre existen opciones de apurar al máximo las opciones particulares de cada uno a la espera de no sufrir ningún contratiempo que haga añicos nuestros planes.

Cómo ahorrar cada mes

¿Quieres ahorrar más dinero cada mes y no sabes cómo? Elaborar un presupuesto es la mejor manera de ahorrar dinero cada mes. Lo importante no es cuánto dinero ganas, si no cómo gastas y como ahorras el dinero que ganas. Aquí os dejo 10 trucos para ahorrar dinero cada mes 'sin demasiado sufrimiento', entre las opciones que nos ofrecen los compañeros de 'hellprendedores'

Elabora un menú mensual

Comer es una necesidad vital del ser humano, pero entrar en el supermercado y arrasar con todo lo que pilles no. Cada vez que hagas la compra hay que tener un plan. Elabora un presupuesto máximo al mes para destinar a los alimentos. Carne, pescado, verduras y frutas.

Sin privarse de nada para tener una alimentación saludable, pero sin llenar el carrito de cosas que lo único que hacen es provocarte un agujero en el estómago y otro en el bolsillo.

Di adiós a esas suscripciones que no usas

¿De verdad necesitas tener, Movistar+, Netflix, HBO, Amazon prime, Spotify, Eurosport, MiTele (y la del vecino? Cancela las suscripciones que no necesites y desactiva la renovación automática.

Sí, esa que llegado el momento, y después de dudar cinco segundos, decides mantener año tras año única y exclusivamente por la pereza que te produce darte de baja del producto. Y así cada 365 días.

Paga por lo que consumes

El agua, la luz y el gas son bienes necesarios...y bien caros. Y las compañías no suelen ponerlo sencillo para que un@ se quede con la opción más económica y se ajuste a su consumo, precisamente. Siempre se puede contratar menos potencia de luz, poner lavadoras por la noches o los fines de semana, bajar el diferencial cuando salgas de casa o instalar bombillas led por toda la casa.

Y mucho cuidado con los clásicos grifos corriendo mientras charlamos por teléfono o las duchas de agua caliente interminables.

Olvídate de las ofertas limitadas

Comprar por Internet te facilita mucho el proceso, pero a veces demasiado. Tanto que terminamos comprando por comprar. Atentos a las ofertas limitadas, que son tan limitadas que se producen a diario.

Durante todo el año. Hay que ser conscientes del gasto que ello conlleva y si no somos capaces de controlar nuestros instintos más primitivos, darse de baja del servicio informativo con las ofertas que tan bien saben mostrarnos en nuestros momentos de mayor debilidad.

El tupper, una obligación

Se acabó eso de comer en bares/restaurantes todos los días (mis disculpas al gremio de la hostelería). Ese ritmo de gasto no hay economía que lo sostenga, incluso con vales de empresa, que después terminas gastando algo más de tu saldo y acaba afectando a tu bolsillo.

Es obligatorio planear las comidas la noche anterior y preparar un tupper que te saque del apuro y te ayude a ahorrar de forma sustancial.

Negocia a la baja con tu compañía telefónica

No hace falta serle 100% fiel a tu compañía telefónica. Las tarifas cambian con el paso del tiempo, casi siempre a la baja. Y no suelen llamarte para decirte que te cobran menos cuando el que contrata el servicio 5 años después que tú está pagando la mitad por lo mismo. De vez en cuando hay que llamar a la puerta para que valoren tu compromiso...y si no llamar a otras que seguro que están encantados de tenerte como cliente.

Sólo se compra lo imprescindible

En hellprendedores te proponen un desafío. "No compres nada que no necesitas urgentemente en un mes. A ver si tienes un par para conseguirlo. No vayas de tiendas, no pierdas el tiempo en el trabajo buscando por Amazon.

Cuando sientas la necesidad de una compra impulsiva, espera 7 días, si en 7 días sigues queriendo comprarla, hazlo. Pero lo más probable es que te hayas olvidado de esa compra y habrás ahorrado pasta". ¿Habrá que probarlo no?

Compra la ropa de verano en invierno y la de invierno en verano

No es necesario ir a la moda, ni comprarse el último modelo de tal zapatilla deportiva el mismo día que sale el mercado. El ahorro debe estar por encima de esas cosas. Cualquier prenda de ropa está rebajada a la mitad meses después de llegar a tu tienda de cabecera.

Comprar la ropa de verano en invierno y la de invierno en verano es una gran medida para ahorrar dinero y apuntarte un puntito de satisfacción personal por las gangas conseguidas.

Vacaciones 'low cost'

Cualquier ciudad o cualquier país tiene rincones espectaculares si sabes encontrarlos. No hace falta viajar miles de kilómetros en avión para vivir unas vacaciones inolvidables. El descanso y la desconexión sí son necesarias, pero el entorno puede ser idílico a escasos kilómetros de tu casa. Unas vacaciones cerca de casa pueden ahorrarte cientos muchos euros que poder administrar en en el futuro.

Vende lo que no necesites

Y llegamos al último punto...y quizás de los más importantes ¡Se acabó lo de acumular trastos de todo tipo en tu casa!! Vende todo lo que no utilices. Si analizas tu día a día, seguramente únicamente hagas uso de un 10% de todas las cosas que tienes acumuladas en cajones, armarios y rincones de las diferentes habitaciones y trasteros de tu casa.

Prendas de vestir que tocas y tocas en los armarios y nuncas las sacas para usarla. Temporada tras temporada. En la era digital apps como Wallapop o Vinted te facilitan mucho el proceso y te ayudan a equilibrar el presupuesto. Incluso para terminar dándote algún que otro capricho a cambio.