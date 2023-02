Acierto asegurado con estos 5 regalos de San Valentín perfectos para hombres

Se acerca el 14 de febrero, y toca empezar a buscar buenas ideas de regalo para gritar a los cuatro vientos el amor que os tenéis este San Valentín. Las grandes tiendas ya se están preparando, aunque hay algunas que cuentan con ideas perfectas para acertar este año. Ese es el caso de Miravia, que tiene una sección de San Valentín en la que puedes encontrar de todo, y lo que es mejor, con unos precios que muchas ya quisieran. ¿Estás buscando ideas de regalo para él este Día de los Enamorados? No se hable más. Aunque puedes echar un vistazo al catálogo de San Valentín de Miravia, aquí hemos hecho una selección con las mejores propuestas, los regalos más originales y con las mejores ofertas. En definitiva, te lo vamos a poner muy fácil para que, escojas lo que escojas, aciertes de pleno este año.

4 cabezales, 2 peines, una base de carga, cuchillas de acero inoxidable... Sin duda, la recortadora y cortapelos Edge de Remington es el regalo perfecto para no tener ni un pelo de tonto. Disponible en color negro, tiene una batería que ofrece hasta 40 minutos de funcionamiento con una sola carga, un diseño ergonómico que facilita su uso y un cabezal lavable para que esté siempre como nueva. Ahora, además, te la puedes llevar con un buen descuento. ¿A qué esperas? Es un regalo de San Valentín fácil, efectivo y muy barato. ¡El cóctel perfecto!

Comprar en Miravia por (43,99€) 38,49€

A los hombres también les gusta disfrutar de su música favorita en cualquier parte, por eso no podían faltas los auriculares inalámbricos Earphones Style 7 de Energy Sistem en nuestra selección. En un discreto estuche blanco, vienen con almohadillas intercambiables y un sistema de lo más interesante. En cuanto te los quitas, detienen la música gracias a su sensor de proximidad. Suma a eso una autonomía de 21 horas gracias a su estuche compañero, doble micrófono para captar la voz con la máxima calidad, y tecnología de cancelación de ruido. ¿Quieres más? Pues ahora tiene un descuento de casi el 20% por tiempo limitado. ¡A por ellos!

Comprar en Miravia por (42,63€) 34,94€

No hay nada mejor para combatir el frío que un buen jersey de cuello alto, y este que te proponemos es perfecto. Disponible en varios colores, forma parte de la nueva colección de invierno y está hecho con un equilibrio perfecto entre poliester, nilon y tela viscosa que se adapta perfectamente a todo tipo de cuerpo y que, sobre todo, da la temperatura perfecta para contrarrestar el frío del invierno. Aprovecha, porque puede ser un genial detalle para este San Valentín, y más ahora que está rebajado a menos de 20€.

Comprar en Miravia por (22,99€) 19,81€

Decía el anuncio que es en las distancias cortas donde la colonia de un hombre se la juega, y ya ni hablemos de un perfume. The One For Men de Dolce & Gabbana puede ser un verdadero regalazo para este San Valentín de 2023. Con tintes orientales, su fragancia mezcla toques de pomelo, albahaca y cilantro, rematados con cardamomo y jengibre para conseguir una entrada vibrante y un remate cálido. Es una explosión de olores que encandilaría a cualquiera, y más con ese precio. Aprovecha, porque el frasco de 100 ml normalmente cuesta casi 120€ y ahora está a menos de 75€.

Comprar en Miravia por (118€) 74,90€

Un buen hombre se viste por los pies, así que regalar calzado por San Valentín también puede ser una muy buena idea. Si te atrae esta posibilidad, las zapatillas Vans Sk8-Low son una opción perfecta. En tonos crema, tienen un estilo sencillo pero atractivo, y un diseño que facilita la seguridad y comodidad del pie en casi cualquier terreno. Son ideales para el día a día, e incluso para dar un toque informal a los looks más arreglados. ¡Pegan con todo!