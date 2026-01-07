Ahorra en esta cuesta de enero con las ofertas imprescindibles de MediaMarkt

Enero no es un mes para grandes alegrías en el gasto doméstico, pero sí puede ser un buen momento para tomar decisiones inteligentes. Tras las fiestas, muchas familias revisan lo que realmente necesitan renovar: un electrodoméstico que consume demasiado, un móvil que ya no responde o un televisor que ha quedado obsoleto tras años de uso diario. En ese contexto, las rebajas dejan de ser una tentación para convertirse en una oportunidad bien medida.

Este año, MediaMarkt ha convertido esa expresión en una oportunidad con su campaña “La Cuesta Abajo”, que reúne tecnología, hogar y dispositivos personales con importantes descuentos por tiempo limitado. Desde grandes televisores hasta móviles o pequeños electrodomésticos, la promoción cubre una amplia gama de categorías para afrontar el inicio de 2026 con lo último en tecnología sin vaciar la cartera.

A continuación, te presentamos una selección de productos destacados en términos de rendimiento, innovación y relación calidad-precio, ideal para los que buscan hacer una compra inteligente y ajustada a sus necesidades tecnológicas o de hogar.

LG TV OLED 55" – OLED55C55LA

LG OLED 55"

Un televisor que transforma el salón en una experiencia cinematográfica. Con panel OLED 4K, procesador inteligente α9 AI Processor 4K Gen8 y conectividad Smart TV, esta LG es una de las ofertas estrella de la campaña. Su calidad de imagen y contraste profundo hacen que cada escena cobre vida, mientras que la interfaz intuitiva facilita el acceso a plataformas de contenido.

Características destacadas:

Panel OLED 4K con negros reales.

Procesador inteligente para imagen y sonido.

Ideal para cine en casa sin complicaciones.

Comprar en MediaMarkt

Samsung TV Neo QLED 85" – TQ85QN90DAT

TV Neo QLED 85"

Para los amantes del gran formato, este televisior Neo QLED de 85" ofrece una experiencia visual envolvente con UHD 4K y procesador NQ4 AI Gen2. Ideal para salas amplias o cine en casa, su descuento supera el 50 %, convirtiéndolo en uno de los productos más impresionantes de la campaña.

Características destacadas:

Gran formato de 85”.

Tecnología Neo QLED de alto brillo.

Ideal para deporte y cine.

Comprar en MediaMarkt

Google Pixel 9

Google Pixel 9

Un móvil de gama alta con grandes prestaciones a precio rebajado. El Google Pixel 9 combina potencia, fotografía excepcional y batería duradera con el sistema Android 14. Su pantalla Actua OLED y el procesador Tensor G4 hacen que el rendimiento diario sea ágil y eficiente, ideal para quienes buscan un smartphone premium sin pagar de más.

Características destacadas:

Android puro y actualizaciones garantizadas.

Cámara destacada en su gama.

Rendimiento estable para el día a día.

Comprar en MediaMarkt

Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10

Lenovo IdeaPad Slim 3

Una opción excelente si necesitas un portátil versátil para trabajo, estudio o uso diario. Este Lenovo IdeaPad Slim 3 combina pantalla de 15.3" WUXGA, procesador Intel Core i5, 16 GB de RAM y 512 GB SSD con Windows 11 Home, ofreciendo potencia y fluidez a un precio más accesible durante la promoción.

Características destacadas:

Procesador Intel Core i5.

16 GB de RAM para multitarea real.

SSD rápido.

Comprar en MediaMarkt

Bosch Lavadora Carga Frontal – WAN24200EP

Lavadora Bosch carga frontal

Una lavadora eficiente y equilibrada para familias y hogares que buscan funcionalidad sin complicaciones. Con 9 kg de capacidad, 1200 rpm de centrifugado y múltiples programas, esta Bosch es práctica y versátil para el día a día.

Características destacadas:

9 kg de capacidad.

Programas eficientes.

Marca fiable.

Menor consumo energético.

Comprar en MediaMarkt

Depiladora Philips Lumea S8000 IPL

Depiladora Philips Lumea S8000

Una solución tecnológica para el cuidado personal en casa. La Philips Lumea S8000 utiliza luz pulsada intensa (IPL) para depilación gradual y duradera en cuerpo y rostro. Con múltiples niveles de energía y accesorios, es una herramienta completa para cuidar tu piel con comodidad.

Características destacadas:

Depilación por luz pulsada.

Uso doméstico seguro.

Resultados duraderos.

Comprar en MediaMarkt

Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung Galaxy Tab A9+

Una tablet ligera y versátil ideal para entretenimiento, lectura o productividad ligera. Con pantalla WQXGA de 11", 6 GB RAM y 128 GB de almacenamiento, esta Samsung Tab A9+ combina rendimiento y portabilidad con una rebaja atractiva durante la cuesta abajo.

Características destacadas:

Pantalla amplia y cómoda.

Buen equilibrio entre potencia y precio.

Ideal para ocio doméstico.

Comprar en MediaMarkt

Samsung Galaxy A17 LTE

Samsung Galaxy A17 LTE

Un móvil equilibrado para uso cotidiano con gran batería y pantalla amplia. Con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, este Galaxy A17 ofrece un espacio amplio y rendimiento sólido para comunicación, apps y multimedia a un precio rebajado.

Características destacadas:

Gran capacidad de almacenamiento.

Pantalla amplia.

Uso cómodo y sin complicaciones.

Comprar en MediaMarkt

Cafetera Krups Roma EA81K870

Krups Roma EA81K870

Una cafetera para los amantes de un café de calidad en casa. Con sistema Thermoblock, presión de 15 bar y capacidad de hasta 1.7 L, esta Krups ofrece funcionalidad avanzada y café a tu gusto con una rebaja significativa en esta campaña de MediaMarkt.

Características destacadas:

Sistema superautomático.

Café personalizado.

Fácil mantenimiento.

Ideal para uso diario.

Comprar en MediaMarkt

Rowenta Aspirador Escoba RH9A73 X-Force Flex

Rowenta RH9A73

Una solución cómoda y potente para mantener el hogar limpio sin esfuerzo. Este aspirador sin cable de Rowenta X-Force Flex combina potencia de succión, autonomía de hasta 60 min y diseño flexible para llegar a zonas difíciles, todo esto con un descuento único en esta promoción.

Características destacadas:

Sin cable.

Buena autonomía.

Fácil manejo.

Adecuado para limpieza frecuente.

Comprar en MediaMarkt

La cuesta de enero no se supera dejando de comprar, sino comprando con criterio. La campaña “La Cuesta Abajo” de MediaMarkt ofrece descuentos reales en productos que forman parte del día a día y que, bien elegidos, suponen una mejora tangible en el hogar. En un mes donde cada decisión cuenta, estas propuestas demuestran que el ahorro también puede ser una forma de invertir a largo plazo.