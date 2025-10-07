Celebra “La Gran Fiesta de la Casa” de Leroy Merlín con sus productos a precios de escándalo

El Leroy Merlín te trae una de las promociones más esperadas como es la “Gran fiesta de la Casa”, diseñada para que los clientes puedan renovar y mejorar su hogar con descuentos exclusivos en una amplia variedad de productos. La campaña, vigente hasta el 20 de octubre incluye rebajas en muebles, baños, suelos, climatización y herramientas, ofreciendo los precios más bajos del año en artículos seleccionados. Además, se destacan descuentos de hasta el 25% en proyectos de reforma y precios especiales en productos concretos, como muebles de baño y otros accesorios para el hogar.

Como parte de la campaña, Leroy Merlín además, ofrece financiación sin intereses hasta 20 meses y promociones adicionales, como cheques regalo al contratar ciertos servicios, lo que hace que sea más accesible completar proyectos de reforma o decoración.

Por ese mismo motivo, te presentamos una selección de los artículos más llamativos de la promoción para que no pierdas la oportunidad de renovar tu hogar con el estilo que más te represente.

Suelo vinílico SPC clic Malte Extrem efecto madera natural

Suelo vinílico efecto madera

Si buscas un cambio completo para los suelos de tu hogar, la cálida decoración de madera marrón de este suelo PVC rígido MALTE aporta un ambiente cálido y reconfortante en su interior. Sus profundos y envolventes tonos recuerdan a la madera auténtica, aportando calidez y elegancia a cualquier espacio. Su resistencia al agua lo convierte en una opción perfecta para zonas húmedas como la cocina o el baño, aunque también es ideal para dormitorios, salones e incluso pasillos. El sistema de clic vertical permite una instalación rápida y sencilla, incluso para quienes se inician en el bricolaje, y su facilidad de corte con un simple cortador facilita ajustar las piezas según las necesidades del espacio.

Además, su base integrada proporciona un aislamiento acústico y térmico adicional, aumentando el confort y simplificando aún más la instalación. Es compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante hasta 28 °C, combinando rendimiento y comodidad. Para su mantenimiento, basta con barrer regularmente y limpiar ocasionalmente con un paño húmedo y un limpiador suave, evitando siempre productos abrasivos que puedan dañar la superficie.

Ventana con persiana de PVC blanca de apertura oscilobatiente derecha

Ventana Blanca Pvc

Se trata de una ventana con persiana fabricada en PVC de color blanco, con apertura oscilobatiente derecha y dimensiones de 100 x 115 cm. El PVC es un material que ofrece un excelente aislamiento térmico, mejorando la eficiencia energética del hogar y aumentando el confort; de hecho, una buena ventana de PVC puede permitir ahorrar hasta un 60 % en climatización. Su sistema oscilobatiente, muy popular, permite dos tipos de apertura: completa, como una ventana practicable, o parcial, ideal para ventilar de manera segura.

El cierre hermético a presión asegura que la ventana quede bien sellada, protegiendo contra corrientes de aire y pérdidas de temperatura. Además, este producto está fabricado en España y cuenta con 5 años de garantía, garantizando calidad, durabilidad y confianza en el rendimiento a largo plazo.

Revestimiento de pared palillería efecto 3D MDF Novo bicolor

Revestimiento de pared palillera

Este es un revestimiento de pared decorativo de interior de la serie Novofloor, diseñado con palillería en relieve y 5 listones por panel, fabricado en MDF con acabado en color roble y fondo negro. Cada paquete incluye 6 lamas que cubren 2,61 m², proporcionando un efecto de decoración original y elegante que realza cualquier espacio del hogar. Gracias a su relieve, añade textura y profundidad a las paredes, convirtiéndose en un elemento llamativo y moderno.

La instalación es fácil y versátil, realizable mediante clavos, y permite colocarse tanto de forma horizontal como vertical, siendo apto para paredes o techos según tus necesidades. Este revestimiento ofrece 5 años de garantía y cuenta con unas medidas de 16,7 x 260 x 1,2 cm (ancho x largo x espesor), combinando funcionalidad, durabilidad y estilo para mejorar la decoración interior de manera sencilla y rápida.

Mueble de baño con lavabo Alpine nogal

Mueble de baño

Hablamos de un mueble de baño con lavabo Roca Alpine que incluye 3 cajones y está fabricado en tablero de partículas aglomeradas de 16 mm con acabado en melamina color nogal. Los tiradores integrados en la parte superior de los cajones presentan un acabado negro elegante, mientras que el sistema Soft-Close permite un cierre suave y silencioso, aportando comodidad y sofisticación al uso diario.

El lavabo está realizado en porcelana sanitaria de alta calidad, con un esmalte vitrificado que protege contra la humedad y evita la proliferación de bacterias, combinando resistencia y limpieza fácil. El mueble se entrega pre-montado e incluye 4 patas de 110 mm, permitiendo instalarlo tanto a suelo como suspendido. Para un conjunto completo, se puede combinar con la columna reversible Alpine y los elementos de la misma serie, como inodoro, grifería y accesorios, logrando un baño armonioso y funcional.

Aire acondicionado 1X1 HAIER Perla A+++

Aire acondicionado Haire Perla

El sistema de aire acondicionado Haier Perla es ideal para climatizar estancias de hasta 30 m², con una potencia de 3.000 frigorías. Está compuesto por un split y una unidad exterior, cuenta con función Inverter y bomba de calor para usarlo todo el año, y ofrece 4 velocidades de ventilación y modo silencio con emisión mínima de 19 dB. Sus filtros antibacterianos y antimoho Silver Nano y 3M garantizan un aire limpio e higiénico, mientras que la pantalla digital y el mando a distancia facilitan su uso.

Además, es compatible con Google Home y Alexa, y permite control vía wifi desde el móvil o por voz, ofreciendo comodidad incluso a distancia. Su diseño compacto en color blanco se integra fácilmente en dormitorios o salones, y su alta eficiencia energética contribuye al ahorro en la factura de la luz. La instalación debe ser realizada por un profesional, y sus medidas son de 80,5 x 29 x 20 cm para el split y 70 x 54,4 x 24,5 cm para la unidad exterior.

Espejo de baño con luz LED Remix con antivaho

Espejo de baño con luz led

El espejo de baño Sensea serie Remix es de forma rectangular con acabado en gris plata y está fabricado en vidrio sintético con marco integrado. Cuenta con luz LED regulable de 3.000 a 6.000 K y 2.303 lúmenes de intensidad, ofreciendo una iluminación óptima para el baño. Dispone de 12,6 W de potencia, índice de protección IP44, interruptor por sensor, tecnología táctil y sistema antivaho, garantizando confort y funcionalidad en el uso diario. Incluye bombilla y accesorios de fijación, listo para instalar.

Fabricado en España, este espejo es reparable y cuenta con 10 años de garantía, ofreciendo durabilidad y respaldo del fabricante. Sus medidas son 80 x 80 x 26 cm (ancho x alto x fondo), lo que permite integrarlo fácilmente en diferentes espacios del baño, aportando diseño moderno y eficiencia luminosa.

Puerta acorazada Lucerna exterior/Liso interior

Puerta acorazada

Esta puerta acorazada de aluminio y madera está diseñada para uso exterior con apertura a la derecha, combinando seguridad y estilo. Su cara interior de madera lisa en color blanco aporta calidez al interior del hogar, mientras que la cara exterior de aluminio incluye 4 ranuras horizontales en blanco, herrajes plateados y marco de acero galvanizado, ofreciendo resistencia y un diseño moderno.

Esta puerta incorpora elementos de seguridad avanzados, como escudo antitaladro y antiextracción, limitador de apertura, 1 cerradura, 8 bulones, 8 bisagras y 6 llaves, con tirador incluido. Además, cuenta con certificación PEFC, que garantiza que la madera proviene de bosques gestionados de manera sostenible, y está fabricada en España con 25 años de garantía. Sus medidas son 92 x 206 cm (ancho x alto), combinando protección, durabilidad y estética.

Emisor fluido EQUATION Adagio 750w

Emisor de fluido

El emisor térmico de fluido por convección Equation Adagio ofrece una potencia de 750 W y está fabricado en aluminio blanco. Compuesto por 5 elementos, es capaz de calentar superficies de hasta 7 m², proporcionando un calor homogéneo y eficiente. Dispone de 4 programas pregrabados para adaptarse a distintas necesidades y rutinas. Gracias a su módulo wifi integrado, se conecta directamente al router del hogar y puede controlarse desde cualquier lugar mediante la aplicación gratuita Equation Heating App, disponible para móvil, tablet o PC.

Este modelo cuenta con un sistema de detección de ventana abierta, que optimiza el consumo energético al detener el funcionamiento cuando detecta pérdidas de calor, evitando un gasto innecesario. Forma parte de la gama Ecopción Confort Sostenible de Leroy Merlin, que agrupa productos que mejoran la eficiencia energética y permiten ahorrar hasta un 60 % en energía. Con 10 años de garantía (excepto en los componentes electrónicos) y unas medidas de 50,5 x 57,5 x 9,5 cm, combina tecnología, sostenibilidad y confort.

Conjunto de muebles de exterior Noa de acero y ratán para 4 comensales

Conjunto de muebles de exterior

Este conjunto de muebles de jardín Naterial modelo Noa incluye una mesa y cuatro sillones, con capacidad para cuatro comensales, ideal para disfrutar del exterior del hogar con estilo y confort. Su estructura está fabricada en acero recubierto de ratán sintético en color marrón, un material resistente, ligero y fácil de limpiar. Los sillones apilables incorporan cojines de poliéster en color gris, que aportan un extra de comodidad y permiten ahorrar espacio cuando no se utilizan.

La mesa dispone de un tablero de cristal, que añade practicidad y elegancia al conjunto, facilitando su mantenimiento y limpieza. Las medidas son 150 x 74 x 90 cm para la mesa y 61,5 x 86 x 61,5 cm para los sillones, ofreciendo una combinación perfecta de funcionalidad, diseño y durabilidad.

Ventilador Atlas Eco 45W 4400lm Blanco

Ventilador de techo

Un ventilador de techo que combina iluminación y climatización eficiente en un solo dispositivo, con una potencia de 45 W y un flujo luminoso de 4.400 lúmenes. Su sistema LED ofrece tres temperaturas de color —cálida, neutra y fría— y permite regular la intensidad de la luz, adaptándose a cualquier ambiente o momento del día. Además, cuenta con un modo noche y función brisa, que proporciona una ventilación suave y agradable, ideal para el descanso.

Diseñado para ofrecer confort durante todo el año, incluye la función verano-invierno, que ayuda a distribuir el aire de manera eficiente según la estación, mejorando el rendimiento energético del hogar. Con un diámetro de 106 cm y mando a distancia, permite un manejo cómodo y sencillo. Su estilo moderno y sus múltiples prestaciones lo convierten en una opción práctica y elegante para cualquier estancia.

