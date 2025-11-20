Descubre auténticos chollos navideños gracias a El Corte Inglés y su campaña “Nos Gusta la Navidad”

Descubre los chollos navideños gracias a El Corte Inglés y su campaña “Nos Gusta la Navidad”

La campaña “Nos Gusta la Navidad” de El Corte Inglés vuelve a convertirse en una de las promociones más esperadas del año. Sus ofertas abarcan desde moda y perfumería hasta tecnología, juguetes y artículos para el hogar, lo que la consolida como una referencia para quienes quieren adelantar las compras navideñas con precios competitivos. Este año, la cadena apuesta por una selección especialmente amplia y actualizada, diseñada para facilitar la elección tanto de regalos como de pequeños caprichos propios.

En un contexto donde los consumidores buscan calidad, rapidez y comodidad, la promoción destaca por reunir productos bien valorados, con descuentos atractivos y disponibilidad inmediata.

Para ayudarte a identificar lo que más interesa, te presentamos una guía ordenada por secciones con los artículos recomendados que combinan utilidad, tendencia y buena relación calidad-precio. Estos son algunos de los mejores productos de la campaña “Nos Gusta la Navidad”.

Perfumería y Belleza

Regalar fragancias o productos de cuidado personal sigue siendo un acierto clásico en Navidad. La campaña incorpora ediciones especiales, formatos exclusivos y precios competitivos en grandes marcas.

Perfume Good Girl de Carolina Herrera

Carolina Herrera Good Girl

La fragancia icónica de Carolina Herrera vuelve con un formato especial perfecto para regalar. Su mezcla de notas florales y orientales sigue siendo una de las más buscadas en perfumería femenina, y esta edición limitada incluye un diseño más festivo. Ideal tanto para fans de la marca como para quien busca un regalo elegante y seguro.

Características destacadas:

Edición especial para Navidad

Notas florales y orientales

Presentación de diseño exclusivo

Perfume superventas

Ideal para regalo

Set de maquillaje Lancôme Hypnôse

Set de maquillaje Lancome Hypnose

Un estuche que reúne la máscara Hypnôse y complementos para el maquillaje diario. Es una opción elegante y práctica para quienes buscan un detalle de calidad. Su presentación lo hace especialmente atractivo para regalar.

Características destacadas:

Máscara Hypnôse original

Incluye minitallas o complementos

Edición estuche regalo

Alta calidad

Perfecto para uso diario

Hogar y Pequeños Electrodomésticos

Esta sección reúne productos prácticos para el día a día, desde robots de cocina hasta freidoras de aire o planchas de vapor. Son compras útiles tanto para regalar como para renovar aparatos del hogar.

Robot de Cocina Taurus MyCook Next

Robot de cocina Taurus Mycook

Un aliado indispensable para quienes quieren simplificar el día a día en la cocina. Este robot destaca por su capacidad para cocinar, triturar, amasar, pesar y guisar con precisión. Su pantalla táctil y su conectividad permiten acceder a miles de recetas, actualizadas continuamente. Se presenta como una opción muy competitiva frente a otros modelos del mercado.

Características destacadas:

Pantalla táctil y conectividad WiFi

Múltiples funciones de cocinado

Acceso a recetas guiadas

Materiales resistentes

Apto para familias

Cafetera Nespresso Vertuo Next

Cafetera Nespresso Vertuo Next

Pensada para los amantes del café que buscan comodidad sin renunciar al sabor. Este modelo permite elaborar diferentes tamaños de taza gracias a su tecnología de extracción por centrifusión. Su diseño compacto la hace perfecta para cualquier cocina y su uso intuitivo la convierte en una apuesta segura para regalar. Se sitúa como una de las mejores opciones calidad-precio.

Características destacadas:

Sistema Vertuo con extracción avanzada

Compatible con múltiples tamaños de café

Encendido rápido

Diseño estilizado

Bajo consumo energético

Tecnología y Electrónica

Una de las secciones estrella de la promoción. Productos prácticos, actuales y con fuerte demanda, ideales tanto para uso personal como para regalar.

Auriculares inalámbricos JBL Tune 525BT

Auriculares JBL

Diseñados para quienes buscan sonido potente sin complicaciones. Ofrecen graves intensos, buena autonomía y conexión estable. Son ligeros, plegables y muy cómodos, lo que los convierte en un regalo práctico y asequible.

Características destacadas:

Sonido JBL Pure Bass

Hasta 57 horas de autonomía

Carga rápida

Diseño plegable

Bluetooth 5.3

Apple iPad

Apple iPad 2025

Un dispositivo imprescindible tanto para trabajar, estudiar o simplemente entretenerte. Su pantalla Multi-Touch retroiluminada permite trabajar en cualquier situación, y la luz cálida mejora la experiencia incluso de noche. Su batería de larga duración lo convierte en un regalo muy valorado.

Características destacadas:

Pantalla 11"

Resolución de 2.360 por 1.640 píxeles a 264p/p

Cubierta oleófuga antihuellas

Chip A16 ultrarrápido

Gran almacenamiento

Moda y accesorios

Una categoría siempre presente en la campaña, con prendas funcionales y versátiles perfectas para renovar armario o regalar en estas fechas.

Abrigo acolchado para mujer Easy Wear

Abrigo Easy Wear

Una prenda versátil que combina abrigo, comodidad y tendencia. El acolchado vuelve a ser uno de los imprescindibles de la temporada y este modelo destaca por su ligereza y capacidad térmica. Disponible en varios colores, es un básico ideal para afrontar el invierno con estilo..

Características destacadas:

Corte actual y ligero

Diseño acolchado

Capacidad térmica

Múltiples colores

Lavado fácil

Jersey de punto para hombre Emidio Tucci

Jersey de hombre de cuello redondo liso shetland

Un básico elegante para el invierno. Suave, cómodo y disponible en varios colores, es una prenda perfecta para combinar con looks casual o de trabajo. En la campaña destaca por su calidad y estilo atemporal.

Características destacadas:

Tejido suave

Corte clásico

Diseño versátil

Alta durabilidad

Colores tendencia

Juguetes

Una sección imprescindible en Navidad, con opciones creativas y educativas para los pequeños de la casa.

Juego LEGO City Nave Espacial

Estación Espacial Lego

Un set completo que fomenta la creatividad y el juego imaginativo. Incluye Nave, vehículos y figuras para recrear misiones espaciales. Es uno de los juguetes más destacados de la temporada.

Características destacadas:

Set completo

Piezas de calidad

Compatible con otros LEGO

Juego creativo

Desde 6 años

Nenuco ¡Emergencia Doctora!

Nenuco ¡Emergencia Doctora!

Un juguete interactivo muy demandado, perfecto para fomentar el juego simbólico. Incluye accesorios médicos y respuestas sonoras que simulan un diagnóstico real, lo que lo convierte en un regalo seguro para niños más pequeños.

Características destacadas:

Muñeco interactivo

Accesorios médicos

Sonidos y respuestas

Juego educativo

Desde 3 años

La campaña “Nos Gusta la Navidad” de El Corte Inglés ofrece una selección amplia con artículos pensados para cubrir necesidades y facilitar la elección de regalos. Desde dispositivos tecnológicos hasta juguetes, moda o perfumería, las propuestas destacan por su utilidad y buen equilibrio entre calidad y precio.

