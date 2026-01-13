La élite móvil: los smartphones imprescindibles que marcan la pauta en 2026

Hoy día en el mercado de los teléfonos móviles es difícil tomar la elección adecuada para lo que realmente se necesita. La evolución de los smartphones no da tregua, y se ha elevado aún más las apuestas por dispositivos que compiten en cámara, potencia y autonomía. Con nuevos lanzamientos y actualizaciones de modelos ya clásicos, dicho mercado ofrece propuestas maduras capaces de satisfacer desde a creadores de contenidos hasta usuarios exigentes que buscan rendimiento en cada toque de pantalla.

En una etapa en la que el móvil es una herramienta de trabajo, entretenimiento y creación, saber qué diferencia a un smartphone sobresaliente del resto es clave.

Por ese mismo motivo, en nuestra sección De Compras te presentamos una selección de modelos destacados en este año 2026 y así lograr que tu próxima elección sea tan acertada como duradera.

Samsung Galaxy S25 Ultra

El Galaxy S25 Ultra sigue siendo la referencia absoluta en Android gracias a su equilibrio entre potencia, cámara y productividad. Samsung ha perfeccionado su emblemático modelo con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de alta tasa de refresco y un conjunto fotográfico que supera expectativas incluso bajo condiciones de luz difíciles. Además, el soporte del S-Pen lo convierte en una herramienta completa tanto para trabajo como para creatividad.

Características destacadas:

Pantalla de más de 6,8” con brillo y colores excepcionales.

Sensor principal de 200 MP con múltiples lentes versátiles.

Batería duradera con carga rápida.

S-Pen incluido para escritura y creatividad.

Software Android con funciones avanzadas.

iPhone 17 Pro Max

Apple mantiene el liderazgo anual con el iPhone 17 Pro Max, un terminal que combina excelente rendimiento con características de cámara y vídeo (muy valoradas por creadores de contenido y profesionales). Su chip A19 Pro no solo garantiza fluidez extrema, también mejora la eficiencia energética y las funciones creativas de iOS, consolidándolo como uno de los móviles más completos del mercado.

Características destacadas:

Chip A19 Pro con potencia excepcional.

Grabación de vídeo de alta calidad y herramientas de edición nativas.

Integración total con el ecosistema Apple.

Pantalla ProMotion fluida y eficiente.

Soporte de actualizaciones durante años.

Google Pixel 10 Pro XL

Si lo que más te interesa es la experiencia fotográfica y de software puro, el Pixel 10 Pro XL se destaca por su avanzada inteligencia artificial integrada. Google ha optimizado al máximo su cámara con procesamiento de imagen que simplifica la captura de grandes momentos sin necesidad de ajustes complejos, además de ofrecer herramientas como Magic Cue para mejorar fotos a posteriori.

Características destacadas:

Cámara líder con IA y resultados naturales.

Android limpio con funciones exclusivas.

Excelente pantalla y batería suficiente para todo el día.

Soporte de actualizaciones prolongado.

OnePlus 15

OnePlus ha logrado posicionar al OnePlus 15 como uno de los Android más potentes en rendimiento puro y autonomía de batería. Con un procesador Snapdragon de última generación y una célula capaz de pasar largos días sin recarga, este móvil es ideal para multitarea, juegos y uso intensivo constante.

Características destacadas:

Chip de alto rendimiento con consumo eficiente.

Gran batería con carga rápida.

Pantalla OLED luminosa y fluida.

Diseño equilibrado y fresco.

Asus Zenfone 12 Ultra

Asus Zefone 12 Ultra

El Zenfone 12 Ultra sorprende en la gama alta con una apuesta sólida por fotografía, pantalla y rendimiento general sin el mismo nivel de precio de los buques insignia más caros. La triple cámara con zoom óptico y la pantalla AMOLED grande lo convierten en candidato imprescindible para los usuarios exigentes que valoran fotos y contenido multimedia.

Características destacadas:

Pantalla AMOLED de gran calidad.

Triple cámara versátil con sensores de calidad.

Rendimiento fluido con Snapdragon.

Excelente relación calidad-precio.

Elegir un smartphone hoy implica equilibrar prioridades: cámara, batería, diseño o software. Los modelos que aquí destacamos representan lo mejor del mercado actual y ofrecen opciones para distintos perfiles de usuario sin perder rendimiento ni innovación.