¡Google Pixel 9 con 400€ de descuento!: este smartphone hace las mejores fotos sin luz, incluye IA y aprende de ti

Año nuevo, ¿smartphone nuevo? Si tu móvil lleva tiempo funcionando más lento, la batería te aguante medio día o tienes problemas de almacenamiento (aun teniéndolo casi vacío), es momento de cambiar de smartphone. Sí, en pleno enero y después de Reyes, porque las ofertas de 'La cuesta abajo' de MediaMarkt llegan para echarte una mano.

De hecho, entre los descuentos más destacados hemos fichado el smartphone Google Pixel 9 en color Obsidiana rebajado un 44% solo por tiempo limitado. Ha pasado de costar casi 900€ a menos de 500€, pero además es uno de los mejores móviles que puedes comprar este 2026.

Descubre todas las ofertas de La cuesta abajo de MediaMarkt

Lo mejor de este smartphone vs. otros modelos

Hace fotos nítidas, incluso de noche, sin tocar ajustes ni saber de fotografía.

Rendimiento muy fluido gracias a sus 12 GB de RAM.

Autonomía que supera las 24 horas para no tener que estar pendiente del cargador.

Actualizaciones incluidas durante 7 años.

Un smartphone bien equipado y Full IA

Google Pixel 9

Lo que más nos gusta del smartphone Google Pixel 9 es que encaja muy bien en el día a día y en el uso real. Por ejemplo, incluye un procesador Google Tensor G4 que rinde muy bien en multitarea, cuando abres varias apps a la vez y que además le saca mucho partido a la Inteligencia Artificial.

A esto se le suma una cámara con un sensor principal de 50 MP y un software que hace las mejores fotos nocturnas, edición inteligente y elimina lo que sobra de tus mejores creaciones. Además, con una batería que supera las 24 horas de uso y que en el modo ahorro puede llegar a estirar la autonomía varios días.

Así son las ofertas 'La cuesta abajo' de MediaMarkt

Si quieres evitar que este mes se te haga cuesta arriba, las ofertas de 'La cuesta abajo' de MediaMarkt han llegado para evitarlo. ¿Tienes que renovar tu smartphone, necesitas cualquier otro dispositivo electrónico o un nuevo electrodoméstico para tu casa? En esta selección de ofertas lo vas a encontrar con buen descuento.

Eso sí, son ofertas con tiempo limitado que terminan el 11 de enero a las 9:00 y, lógicamente, con unidades limitadas en stock. Este smartphone de Google que hemos fichado es uno de los mejor equilibrados de este año, pero tienes mucho más donde elegir.

¿No lo vas a aprovechar? No todos los días puedes llevarte a casa un smartphone con una cámara brutal y equipado con lo mejor de la IA. Y ahora por 400€ menos de lo que cuesta habitualmente, ¡aprovéchalo!