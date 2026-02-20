No es un ordenador portátil, pero casi: la Samsung Galaxy Tab A9+ es sorprendentemente potente y ligera

Si pasas mucho tiempo fuera de casa, o simplemente te has cansado de la pequeña pantalla de tu móvil y del "trasto" de tu portátil, necesitas una tablet. Y no vale una cualquiera, necesitas algo como la Samsung Galaxy Tab A9+. ¿Por qué? Para empezar, porque tiene 240 € de descuento. Para terminar, porque es de 11 pulgadas, con 8 GB de RAM, procesador multinúcleo que da un rendimiento excepcional y una batería preparada para aguantar lo que sea. Es sorprendentemente buena.

De hecho, es el tipo de tablet que te puedes llevar a cualquier parte para trabajar, para jugar, para entretenerte o incluso para leer. No importa para qué la necesites, porque no decepciona.

Te la recomendamos por...

Buen equilibrio de prestaciones y precio tanto por su RAM como por su procesador.

La pantalla de 11 pulgadas es genial tanto para consumir contenido multimedia como para leer.

Tiene un sonido bastante sorprendente: es incluso envolvente.

A pesar de su tamaño, es muy ligera, pesa slo 480 gramos.

Comprar en PcComponentes por ( 499 ) 259 €

Samsung Galaxy Tab A9+

Si por algo convence la Samsung Galaxy Tab A9+ es por su perfecto equilibrio. Es muy difícil encontrar una tablet que, por ese precio, sea capaz de mantenerse ligera, ser potente, tener una buena autonomía y también un buen sonido y pantalla. No despunta en ningún frente, pero lo hace todo rematadamente bien. De hecho, hasta incluye cámaras de hasta 8 MP para foto y vídeo, tiene una batería de 7040 mAh que aguanta varios días de uso normal y su memoria de 256 GB se puede ampliar hasta 1 TB si lo necesitas. Va genial para navegar, visitar redes sociales e incluso consumir contenido o jugar a videojuegos. Incluso la puedes usar para edición de vídeo, porque responde muy bien y es sorprendentemente buena en lo que a sonido respecta. No vas a necesitar auriculares para sumergirte en lo que ves en ella. Te lo aseguramos.

Tanto por prestaciones como por diseño, esta Samsung Galaxy Tab es una tablet ideal para el día a día. ¿Quieres darle un uso profesional porque no quieres llevarte un portátil a todas partes? Si es ofimática o edición de vídeo, sin problema.

¿Qué opinan los usuarios que la han comprado?

La relación calidad/precio que brinda y la calidad de sus materiales son lo que más gusta a los usuarios que han comprado esta tablet. Tanto es así que, con más de 3.000 opiniones, tiene una valoración de 4,7 sobre 5. Aquí puedes leer algunas reseñas:

"Producto con un sistema operativo muy estable, como suele ser habitual en Samsung. Me gusta su diseño que parece un formato A4, porque me resulta sencillo para leer o estudiar."

"Tablet que se queda en la zona donde empieza la gama media, buena memoria Ram de 8 Gb, aun que de almacenamiento podría ser mayor por este precio.”

"En su rango de precios creo que es la mejor compra que he podido hacer, es una marca de confianza."

Además de ofrecer el envío gratuito en un plazo de un día laborable, PcComponentes también te ofrece opciones de financiación si prefieres pagar a plazos. ¡Tú decides!