Consigue que tu hijo disfrute aprendiendo con los mejores accesorios para el nuevo curso

Consigue que tu hijo disfrute aprendiendo en el colegio con los mejores productos para su desarrollo lectivo

Con el inicio del curso escolar, las familias se enfrentan a la tarea de equipar a niños y adolescentes con todo lo necesario para afrontar con éxito el año académico. Más allá de los clásicos libros de texto y uniformes, existen accesorios que hacen más cómoda, práctica y eficiente la vida escolar, tanto dentro como fuera del aula. La elección adecuada puede marcar la diferencia entre una rutina desorganizada y un día a día más productivo.

Desde mochilas ergonómicas que cuidan la espalda, hasta agendas inteligentes que ayudan a planificar tareas, el mercado ofrece una amplia variedad de productos adaptados a todas las edades y necesidades.

Además, en nuestra sección De Compras podrás encontrar aun más accesorios de este tipo que seguro te ayudarán a elegir los correctos para tu hijo.

A continuación, te presentamos una selección de los mejores accesorios para el colegio y el instituto, con propuestas que combinan funcionalidad, diseño y durabilidad para que los estudiantes empiecen el curso con la mejor preparación.

Mochila ergonómica Totto Acuareles

Mochila Totto

La mochila Totto Acuareles es una de las favoritas entre padres y alumnos. Su diseño ergonómico, con respaldo acolchado y tirantes ajustables, protege la espalda y facilita el transporte de libros y dispositivos electrónicos.

Cuenta con varios compartimentos, base reforzada y cremalleras resistentes, lo que garantiza su durabilidad incluso con uso intensivo. Disponible en diseños modernos y juveniles, es una opción ideal para primaria y secundaria.

Estuche multiusos Eastpak Benchmark Double

Estuche Eastpack

El Eastpak Benchmark Double es un estuche resistente, espacioso y con el sello de calidad de la marca. Con dos compartimentos independientes, permite mantener el material escolar perfectamente ordenado.

Su diseño clásico pero versátil está disponible en numerosos colores y estampados. Es la opción perfecta para quienes buscan un estuche duradero que aguante todo el curso sin deformarse.

Agenda escolar Finocam 2025

Agenda Finocam

Organiza todo el año escolar con la Finocam 2025, esta agenda se ha convertido en un imprescindible gracias a su diseño práctico y juvenil. Incluye calendarios, planificadores semanales y espacio suficiente para organizar deberes, exámenes y actividades.

Su encuadernación resistente y su tamaño compacto la hacen cómoda de llevar en cualquier mochila. Disponible en varios modelos, se adapta tanto a estudiantes de colegio como de instituto.

Botella reutilizable Chilly’s Series 2

Botella Chilly

La Chilly’s Bottle Series 2 es la alternativa más sostenible para el día a día escolar. Fabricada en acero inoxidable de doble pared, mantiene el agua fría hasta 24 horas y las bebidas calientes hasta 12.

Además, cuenta con tapón hermético antigoteo y un diseño moderno disponible en multitud de colores. Ideal para estudiantes que pasan muchas horas fuera de casa y quieren reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Auriculares Sony WH-CH520

Auriculares de diadema

Unos auriculares únicos que ofrecen hasta 50 horas de autonomía y sonido de alta calidad. Son perfectos para estudiantes de instituto que necesitan concentrarse en casa o escuchar música durante los desplazamientos.

Con micrófono integrado y compatibilidad Bluetooth, resultan muy prácticos para clases online o trabajos en grupo. Su diseño ligero y cómodo los hace ideales para un uso prolongado.

Tablet Samsung Galaxy Tab A9+

Samsung galaxy tab A9+

Se trata de una de las tablets más recomendadas para estudiantes. Su pantalla de 11 pulgadas y procesador eficiente permiten tomar apuntes, leer libros digitales y acceder a aplicaciones educativas.

Además, su batería de larga duración la convierte en un dispositivo fiable para todo el día escolar. Una opción equilibrada en calidad-precio que puede sustituir a varios libros de texto físicos.

Caja de almacenamiento Dröna

Caja Drona

La caja Dröna es un accesorio simple pero muy útil para mantener el orden en casa. Su diseño cuadrado encaja perfectamente en estanterías modulares, ideal para guardar libretas, carpetas y material de arte.

Está disponible en varios colores y cuenta con asas laterales que facilitan su transporte. Un imprescindible económico para cualquier rincón de estudio.

Calculadora científica Casio FX-82MS

Calaculadora Casio

Esta calculador es un clásico imprescindible en secundaria y bachillerato. Con más de 240 funciones, resulta indispensable para asignaturas como matemáticas, física o química.

Compacta, resistente y fácil de usar, es una inversión que acompañará al estudiante durante varios cursos. La marca Casio sigue siendo la favorita entre profesores y alumnos.

Lámpara de escritorio Philips MyLiving

Lámpara

La lámpara Philips MyLiving LED proporciona una iluminación adecuada y regulable, protegiendo la vista en largas sesiones de estudio. Su brazo articulado permite dirigir la luz de manera precisa.

Además de su bajo consumo energético, ofrece un diseño moderno y minimalista que encaja en cualquier escritorio juvenil. Una inversión inteligente para mejorar la concentración y el rendimiento académico.

Mochila con ruedas Safta Blackfit8

Mochila con ruedas

Para quienes cargan con mucho material, la Safta Blackfit8 con ruedas es la mejor opción. Dispone de carro reforzado, ruedas silenciosas y asa telescópica, lo que facilita su transporte.

Sus amplios compartimentos permiten organizar libros y carpetas de forma eficiente. Safta es una marca española muy consolidada en el sector escolar, conocida por la durabilidad de sus mochilas.

Estos accesorios reúnen practicidad, diseño y durabilidad, y todos están disponibles a precios económicos. Prepararse para el colegio o el instituto nunca fue tan fácil ni tan accesible.